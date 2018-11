STJÅLET: I 2012 ble syv kunstverk stjålet fra et museum i Rotterdam, blant annet Pablo Picassos «Tête d'Arlequin» som du finner nederst til høyre. Foto: Vadim Ghirda / AP

Kunstverk funnet i Romania - kan være stjålet Picasso

UTENRIKS 2018-11-18T20:16:40Z

Kunstverket antas å være Pablo Picassos «Tête d'Arlequin», som ble stjålet i Rotterdam i 2012.

Publisert: 18.11.18 21:16

På lørdag ble et kunstverk levert inn til den nederlandske ambassaden i Romania.

Maleriet antas å være Pablo Picassos «Tête d'Arlequin» - et av kunstverkene som i 2012 ble stjålet fra et museum i Rotterdam, skriver the Guardian.

Etterforskere undersøker nå om de kan fastslå at det er Pablo Picassos kunstverk.

Den rumenske statsadvokaten Augustin Lazăr bekreftet søndag til AFP at etterforskere undersøker om de kan fastslå at det er Picassos kunstverk. Maleriet skal ha blitt funnet av en kvinne under et tre, etter hun mottok et anonymt tips, skriver The Guardian .

Kunstverket ble levert til den nederlandske ambassaden i Romania av to nederlandske statsborgere.

Ble stjålet i 2012

I 2012 ble syv kostbare malerier stjålet fra kunstmuseet i Rotterdam. Tyveriet ble omtalt som «århundrets tyveri» av nederlandske medier.

Sikkerhetskamera viser hvordan gjengen kommer seg inn i museet ved å bruke bakdøren. Noen sekunder senere kommer de tilbake med store gjenstander.

Ett år senere ble fire rumenere dømt for å ha stjålet kunstverkene. En av tyvene hevdet hun hadde brent maleriene i komfyren for å beskytte sønnen sin, som skal ha ledet kuppet. Senere trakk hun forklaringen sin.

Kunstverkene ble aldri funnet, men rumenske eksperter tror minst tre av maleriene skal ha blitt brent i et forsøk på å ødelegge bevis, melder The Guardian .

Rumenerne ble fengslet i 2014 og dømt til å betale 18 millioner euro til kunstverkenes forsikringsselskaper. Kunstverkene, som var lånt til museet i Rotterdam, har blitt estimert til en verdi av 200 millioner euro.

Ifølge BNO News er det disse verkene som skal være stjålet:

- Pablo Picasso: «Tête d'Arlequin» (1971)

- Henri Matisse: «la Liseuse en Blanc et Jaune» (1919)

- Claude Monet: «Waterloo Bridge, London» (1901)

- Claude Monet: «Charing Cross Bridge, London» (1901)

- Paul Gauguin: «Femme devant une fenêtre ouverte, dite la Fiancée» (1988)

- Meyer de Haan: «Autoportrait» (cirka 1889-1891)

- Lucian Freud: «Woman with Eyes Closed» (2002)