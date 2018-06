Foto: Thomas Nilsson / VG

USA: Tusenvis av familier kan forbli separert

Publisert: 21.06.18 17:18

UTENRIKS 2018-06-21T15:18:42Z

– USA har skapt et kjempeproblem som de må få ryddet opp i. Det haster å få familiene gjenforent, sier Line Hegna fra Redd Barna.

Etter høyt politisk press signerte president Donald Trump onsdag kveld et direktiv for å få slutt på separasjon av foreldre og barn ved grensen.

– Vi holder familiene samlet, og dette vil løse det problemet. For øyeblikket har vi en veldig streng grense, og det vil fortsette å være nulltoleranse for folk som kommer inn i landet ulovlig, sa Trump da han signerte direktivet.

Nulltoleransen for ulovlig grensekryssing ble innført i mai, og innebar at foreldre som krysset grensen med barn ble satt i varetekt. Barna ble deretter regnet som enslige og satt i interneringsleirer for mindreårige. Blant annet lydopptak fra leirene har ført til kraftige reaksjoner.

Uklart om separerte familier vil gjenforenes

Omkring 2300 barn sitter allerede sitter i interneringsleirene. Hva som vil skje med dem, er usikkert.

– Det er bra at etter massiv press, så blir ikke lenger familier separert. Men vi vet fortsatt ingenting om hva som kommer til å skje med over 2000 barn som er tatt fra foreldrene sine, sier Line Hegna, kommunikasjonsrådgiver i Redd Barna, til VG.

Onsdag kveld kom det nemlig motstridende beskjeder fra Det hvite hus. USAs helseminister sa at de vil starte prosessen med gjenforeningen med en gang, uten å gi informasjon om hvor lang tid det vil ta.

Talsmann for helsedepartementet Kenneth Wolfe, på sin side, sa at det ikke blir noen fritak fra eksisterende saker og at disse vil bli prosessert gjennom som normalt. En annen talsmann fra helsedepartementet, Brian Marriott, gikk senere ut å sa at uttalelsen til Wolfe er «misforstått» og at det er for tidlig å si hva som skjer videre, ifølge The Washington Post.

Marriott legger til at gjenforening alltid er målet, og at de jobber mot det. Men uttalelsen hans åpnet opp for at barna kan bli gjenforent med andre familiemedlemmer eller såkalte sponsorer i USA, og ikke nødvendigvis foreldrene sine som de ble skilt fra ved grensen, skriver den amerikanske avisen videre.

– USA har skapt et kjempeproblem som de må få rydde opp i, og det haster å få familiene gjenforent, sier Hegna.

Hagna fra Redd Barna forteller at de i samarbeid med NOAS har snakket med barn om hvordan de opplevde å bli internert på Trandum i forbindelse med tvangsretur. Undersøkelsen viser at barna sliter med søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, frykt for politiet og endret atferd.

– De sier at de blir svært traumatisert av det. Og da kan man tenke seg hvordan disse barna, som har vært innesperret under slike forhold som vi ser fra USA, opplever det.

– Grensen skal være like streng som tidligere

Demokratenes Nancy Pelosi er en av dem som har gått hardt ut mot direktivet og mener det «forsøker å erstatte en form for barnemishandling med en annen».

– Vi skal holde familier samlet, men grensen skal være like streng som tidligere, sa Trump da han signerte direktivet.

Pelosi peker på at det nye direktivet fører til at familier stenges inn på ubestemt tid under fengselslignende forhold. Det nye direktivet fører nemlig til at familiene holdes samles i varetekt så langt det er mulig.

– Når du er har en av de mest mektige landene i verden og sier at det er akseptabelt å holde hele familier på ubestemt tid, så sender du et signal om at land rundt omkring i verden at dette er måten de kan behandle immigranter og minoriteter, sa Bernie Sanders ifølge CNN.

Videre melder den amerikanske TV-kanalen at det nye direktivet kan ha juridiske utfordringer. På grunn av en lov fra 1997 kan ikke barn bli holdt i mer en tyve dager. Det kan lede til at familier må bli separert igjen.

– Det er absolutt en mulighet, sier Jonathan Turley, jusprofessor ved George Washington University til CNN.

Hagna i Redd Barna forteller at det ikke er første gang USA, og andre land, prøver å flytte grensen for fengsling av barn.

– Det er viktig at land ikke støtter opp under det. I prinsippet skal ikke barn bli fengslet i det hele tatt, så man må passe på at det ikke åpnes for flere unntak.