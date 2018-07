HISTORISK MØTE: Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Donald Trump tok hverandre i hånden i Singapore den 12. juni. Foto: SUSAN WALSH / TT NYHETSBYRÅN

Trump snur om Nord-Korea: – Ingen tidsfrist for atomnedrustning

Publisert: 18.07.18 18:04

Atomnedrustning i Nord-Korea kan bli en lang prosess, ifølge Donald Trump.

– Vi har ingen tidsfrist. Det er ingen fartsgrense. Vi går bare gjennom prosessen, men forholdene er gode, sa USAs president Donald Trump tirsdag i møte med medlemmer av Kongressen i USA .

Dette står i sterk kontrast til Trumps uttalelser i etterkant av toppmøtet mellom ham og den nordkoreanske lederen Kim Jung-un i Singapore forrige måned.

Den sørkoreanske avisen The Korean Herald, bemerker at Trumps uttalelser rett etter toppmøtet i juni, hvor han uttalte at «atom-faren er over», ikke er konsistente med kommentarene til Trump i det siste. Uttalelsene om at atom-faren skulle være over har i ettertid blitt trukket tilbake av Trumps rådgivere.

Etter toppmøtet med Kim Jong-un i Singapore forrige måned virket Trump veldig selvsikker på spørsmålet om hvor lang tid atom-nedrustningen av Nord-Korea skulle ta.

– Jeg tror vi vil gjøre det så fort som det vitenskapelig og mekanisk lar seg gjøre, uttalte Trump på pressekonferansen etter toppmøtet.

– Vi vet ikke, men det vil bli raskt, sa Trump da han ble spurt igjen.

Støtte fra Putin

Den siste tiden har tonen endret seg.

– Vi har tid. Det haster ikke, sa Trump til Fox News etter toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin 16. juli .

I forrige uke møtte Trump den britiske statsministeren Theresa May i Storbritannia. Også der antydet Trump at atomnedrustning vil ta tid.

– Vi får se hva som skjer. Det er en prosess. Det kommer nok til å være en lenger prosess enn noen setter pris på, men jeg er vant til lange prosesser, sa presidenten etter møtet.

Ifølge Trump diskuterte han atomnedrustning på den koreanske halvøyen med Putin, da de to møttes i Helsinki.

– Russland har forsikret oss om deres støtte. President Putin sier han er enig med meg 100 prosent, og de vil gjøre det de må for å få dette til å skje», uttalte Trump foran medlemmer av den amerikanske Kongressen tirsdag.