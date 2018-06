PÅGREPET: Jarrod W. Ramos skal være pågrepet for det dødelige angrepet mot en avis i Maryland torsdag. Bildet er et politibilde tatt i 2013. Foto: HANDOUT /REUTERS

Medier: Jarrod W. Ramos (38) pågrepet etter dødelig avisangrep i USA

Publisert: 29.06.18 08:55 Oppdatert: 29.06.18 09:52

UTENRIKS 2018-06-29T06:55:59Z

Den antatte gjerningsmannen bak angrepet på en avisredaksjon i Maryland i USA er navngitt som Jarrod Warren Ramos (38).

Fem mennesker ble skutt og drept, og to er skadet etter angrepet på redaksjonen til avisen Capital Gazette i Annapolis i Maryland, USA .

Ramos navngis blant annet av både CNN , Reuters og New York Times .

Han skal ha saksøkt morselskapet til avisen i 2012. Anklagene til drapsmannen mot Capital Gazette skal i sin tid ha blitt henlagt i en lokal domstol.

Dette vet vi om saken:

Fem mennesker er skutt og drept , og to er skadet i redaksjonen til avisen Capital Gazette i Annapolis i Maryland.

En 38 år gammel mann er pågrepet, og antas å ha vært alene da han gikk til angrep. Politiet opplyser i 04-tiden at han blir avhørt.

Avisen skal i forkant av angrepet mottatt trusler gjennom sosiale medier.

Assisterende nyhetsredaktør og spaltist Rob Hiaasen (59) er blant de drepte. De andre er Wendi Winters (redaktør for spesialutgivelser), Rebecca Smith (salgsmedarbeider), Gerald Fischman (sideredigerer) og John McNamara (journalist), ifølge AP . Alle var ansatt ved Capital Gazette.

Ba kvinne begå selvmord

I søksmålet mot Capital Gazette Communications mente den antatte drapsmannen seg utsatt for ærekrenkelser i en artikkel publisert året før.

Artikkelen ble publisert i juli 2011 med tittelen «Jarrod vil være din venn».

Her beskrev artikkelforfatteren en trakasseringsanklage mot Ramos. Ifølge artikkelen skal Ramos ha sendt en venneforespørsel til en tidligere klassekamerat fra videregående skole. Over flere måneder skal han både ha spurt om hjelp, kalt henne vulgære navn og bedt henne begå selvmord.

Ifølge et sammendrag i New York Times fortsatte trakasseringen i nesten et år. Ramos sa seg skyldig fem dager før artikkelen ble publisert, ifølge Reuters. Han fikk da en betinget dom og ble dømt til å gå i terapi.

I artikkelen kommer det frem at Ramos på det tidspunktet ikke tidligere skal ha vært straffedømt. Han hadde da en utdannelse som dataingeniør og jobbet seks år i det amerikanske byrået for arbeidslivsstatistikk.

Kunne ikke ta fingeravtrykk

Politiet opplyser at de var på plass i avisredaksjonen om lag ett minutt etter at de fikk melding om skytingen 14.45 lokal tid, altså 20.45 norsk tid.

Den pågrepne hadde ingen identifikasjonspapirer på seg, og vedkommende nektet angivelig å samarbeide.

Ifølge NBC News hadde den pågrepne gjort noe med fingrene slik at det ikke var mulig å identifisere ham ved hjelp av fingeravtrykk. De måtte derfor benytte seg av ansiktsgjenkjenningsteknologi for å finne ut hvem han var.

Gjemte seg under pulten

Krimjournalist Phil Davis i Capital Gazette beskrev etter angrepet på Twitter hvordan den enslige skytteren kom inn i redaksjonslokalene.

«Det finnes ikke noe mer skremmende enn å høre flere personer bli skutt mens du ligger under skrivebordet ditt og hører skytteren lade om», skriver han.

«Gjerningsmannen skjøt gjennom glassdøren til kontoret og åpnet ild mot flere av de ansatte. Jeg kan ikke si så mye mer og kan ikke avklare om noen er døde – men situasjonen er ille», het det i en annen melding.

Til The Baltimore Sun sier krimjournalisten at de var «som i en krigssone» inne i redaksjonslokalet. Han beskriver hendelsen som «noe det vil være vanskelig å beskrive en stund fremover.

– Jeg er krimjournalist. Jeg skriver om disse tingene – ikke nødvendigvis så ekstremt, men skyting og død – hele tiden. Men enn hvor mye jeg prøver å artikulere hvor traumatiserende det er å gjemme seg under pulten, skjønner du det ikke før du er der og føler deg hjelpeløs, sier Davis.

Norskættet forfatter i sorg

Redaktøren Robert Hiaasen er norskættet. Hans bror Carl Hiaasen har utgitt mer enn 20 romaner og uttrykker sin sorg på facebook.

– Rob var en redaktør og kommentator i avisen, og en av de mest hensynsfulle og morsomme menneskene jeg noensinne har kjent, skriver han.

– Vi kalte ham Big Rob fordi han var så høy, men det var hans enestående hjerte og humor som gjorde ham større enn oss alle, sier han.