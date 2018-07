ETTER AKSJONEN: Kort tid etter at alle guttene og treneren var reddet, la Brown ut dette bildet av seg selv (til venstre) og sine to venner Mikko Paasi og Claus Rasmussen. Alle tre deltok i redningsaksjonen. Foto: Privat

Grottedykker til VG: – Det har vært en berg-og-dal-bane

Publisert: 19.07.18 09:59

Så fort han forsto at han kunne bidra, kastet dykkeren Erik Brown seg på et fly og dro opp til grotten der fotballaget på tolv og deres trener satt innesperret.

– Det er en helt unik situasjon. Jeg tror at når man drar dit, tror man aldri at man kommer til å bli så involvert eller at det kom til å bli så dramatisk og en slik suksess. Det har vært en berg-og-dal-bane, oppsummerer Erik Brown til VG.

Guttene ble fanget inne i grotten nord i Thailand i over to uker da det kom kraftig regn etter at de hadde gått inn.

Brown, som til vanlig driver et dykkesenter på øya Koh Tao, tok kontakt med en venn som deltok i leteaksjonen etter guttene.

– Jeg ringte ham og spurte om han trengte noe hjelp. Det sa han ja til. Så jeg hoppet på flyet opp dit neste morgen, sier kanadieren.

63 timer i grotten

Dagen han kom opp, 2. juli, ble guttene ble funnet i live langt inne i grotten. Dermed endret aksjonen karakter fra en leteaksjon til en redningsaksjon.

– Da du først hørte om hendelsen, hvordan trodde du at det kom til å ende?

– Jeg visste ikke så mye om grotten da jeg først hørte om det. Men når du jobber med vann, handler det ofte om å hente, ikke om å redde. Da vi hørte at det var tørre områder inne i grotten, fikk vi håp om at barna kunne klare seg.

Til sammen deltok kanadieren og hans to venner Mikko Paasi og Claus Rasmussen på syv operasjoner over ni dager og brukte 63 timer inne i grotten.

Dårlig sikt og sterke strømmer

8. juli, en uke etter at Brown ankom Tham Luang Nang Non, ble de fire første guttene reddet ut i en aksjon som tok elleve timer. De to påfølgende dagene ble resten av guttene og treneren hentet ut.

– Jeg ble utplassert på ett av punktene i grotten, der jeg bisto dykkerne når de kom gjennom med barna. Jeg byttet tanker og tok hånd om barna til dykkeren kunne fortsette videre.

– Jeg var ikke så mye i kontakt med barna. Vi forsøkte å få transporten gjennom grotten til å gå så hurtig som mulig. De var ganske rolige.

Han sier til VG at han aldri har gjort noe lignende i sin dykkerkarriere.

– Jeg har holdt på med grottedykking i syv år, men jeg er ikke vant med så dårlig sikt og sterke strømmer. Det er definitivt ikke en grotte man dykker i for gøy.

– Må bare komme seg gjennom det

36-åringen sier at den viktigste egenskapen under aksjonen var evnen til å holde seg rolig.

– Det er svært få mennesker i verden som er trent i denne type dykking. Man må bare bruke den dykkerkunnskapen man har fra før, og komme seg gjennom det.

I etterkant har han tatt tid for seg selv for å fordøye det som har skjedd.

– Det har vært utmattende. Men guttene er ute av sykehuset i dag, så det har vært en god dag, konstaterer han.

Onsdag ble de 13 utskrevet fra sykehuset , én uke etter at de siste ble reddet ut av grotten.

På spørsmål om hvorfor han tror historien om fotballaget har blitt så mye omtalt rundt om i verden, svarer dykkeren:

– Jeg tror verden trengte en god nyhet med en fin slutt nå. Guttene overlevde og ingen ga opp.