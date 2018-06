GÅR I LAND: De første migrantene har nå gått i land i Valencia, Spania etter å ha blitt avvist av både Italia og Malta. Foto: PAU BARRENA / AFP

De første migrantene fra Aquarius har ankommet Spania

De første av de 630 migrantene fra redningsskipet Aquarius, som ble avvist av både Malta og Italia tidligere denne uken, har ankommet Spania.

I havnen i Valencia blir de tatt imot av over 2.000 personer, inkludert 1.000 frivillige fra Røde Kors og 470 oversettere.

Det er den italienske kystvaktens båt, Dattilo, som var den første båten til å ankomme Valencia like før 6.30 søndag morgen.

Den har sammen med en annen båt fulgt redningsskipet Aquarius fra Italia til Spania og tatt om bord noen av migrantene.

Høye bølger førte til forsinkelser for skipene som har tilbakelagt 1.500 kilometer, men etter en uke på sjøen er de første menneskene nå kommet i land. Det er ventet at den neste båten legger i havn rundt klokken 9 og den siste klokken 12.

«Velkommen hjem»

I havnen har spanjolene hengt opp et stort banner med ordene «Velkommen hjem» på ulike språk, inkludert katalansk og arabisk.

– Folk stiller opp med alt: de stiller som oversettere og de tilbyr husly, sier Røde Kors-frivillig Johnson Tamayo (51).

Spanjolene er klare for å 480 voksne menn, 80 kvinner, minst syv av dem gravide, samt elleve barn under 13 år og 89 tenåringer, opplyser myndighetene i landet.

De kommer fra 26 ulike land, hovedsakelig fra Afrika, men også Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, ifølge Leger Uten Grenser (MSF).

Uenigheter

Det var forrige helg redningsskipet Aquarius, som tilhører den fransk-tysk-italienske hjelpeorganisasjonen SOS Mediterranée, reddet de 630 migrantene utenfor Libyas kyst.

Italia nektet migrantbåten i å legge til havn i Italia. Italias nei har ført til spenning mellom italienerne og Frankrike .

Etter at den nye regjeringen i Roma satte foten ned, i tråd med sine valgløfter, fikk de streng beskjed fra Paris om at den slags «kynisme og uansvarlighet» var høyst beklagelig.

Den italienske regjeringen svarte at de ikke aksepterer «hyklersk irettesetting» fra Frankrike.

– Uttalelsene fra Frankrike angående det humanitære skipet Aquarius er overraskende. Italia kan ikke akseptere hyklersk irettesettelse fra land som har foretrukket å se en annen vei når det gjelder innvandring, heter det i en uttalelse fra den italienske regjeringen.

Frankrike tar noen av migrantene

Etter at skipet ble avvist av både Italia og Malta tilbød Spania seg å ta imot skipet. Lørdag takket de ja til det franske tilbudet om å ta noen av migrantene.

«De franske myndighetene vil samarbeide med de spanske for å ta seg av migrantene når de ankommer», heter det i en pressemelding fra den spanske visestatsministeren Carmen Calvo.

Calvo sier at de som ønsker å dra til Frankrike, vil få lov etter at de har registrert seg i Valencia, forutsetningen er at de oppfyller kriteriene for asyl.