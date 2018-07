SA UNNSKYLD: Den amerikanske presidenten Donald Trump unnskyldte seg overfor statsminister Theresa May etter det oppsiktsvekkende intervjuet i The Sun fredag. Foto: REUTERS/Hannah McKay

Trump: – Jeg sa unnskyld til May

NTB

Publisert: 13.07.18 21:11 Oppdatert: 13.07.18 21:34

USAs president Donald Trump sier Theresa May er en glimrende kvinne og avviser at han har kritisert henne.

– Jeg vil si unnskyld til deg, sa jeg da jeg møtte henne. Hun sa: «Ikke bekymre deg for det, det er bare pressen», fortalte Trump da han sammen med May møtte pressen i hagen til statsministerens landsted Chequers fredag ettermiddag.

Trump fortalte at han sa mange flotte ting om May i det oppsiktsvekkende The Sun-intervjuet som ble publisert fredag. Trump sier at han skulle ønske det hadde vært overskriften.

– Jeg synes hun er en glimrende kvinne, og jeg synes hun gjør en glimrende jobb, sa Trump.

– Ok for meg

Opptakten til møtet mellom Trump og May ble dominert av The Sun-intervjuet, der den amerikanske presidenten kom med krass kritikk av Mays brexit-plan og forhandlingsevner. I hagen på Chequers var tonen langt mildere, også når det gjaldt brexit.

– Jeg vet ikke hva dere kommer til gjøre, bare dere gjør noe. Hva enn Storbritannia gjør etter EU , er ok for meg, sa Trump, som påpekte at han ser fram til å lande en stor handelsavtale med Storbritannias framtidige forhold til EU er avklart.

I intervjuet hadde Trump til forskjell advart om at Mays brexit-plan «sannsynligvis vil bety slutten på omfattende handelsforbindelser med USA.»

På direkte spørsmål fra pressen om han hadde gjort en helomvending, svarte Trump:

– Jeg kritiserte ikke statsministeren. Det kalles falske nyheter, sa presidenten, som også framholdt at «the special relationship» – uttrykket som karakteriserer båndene mellom USA og Storbritannia – aldri har vært bedre.

















Tusenvis demonstrerer

Fredag kveld var Trump i Windsor Castle for å drikke te med dronning Elizabeth. Samtidig var flere titall tusen samlet i London for å vise sin motstand mot den amerikanske presidenten. Også tidligere på dagen ble det holdt en større protestmarsj mot Trump i byen.