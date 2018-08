INDOKTRINERING: Protest foran FNs hovedkvarter i New York, torsdag 15. mars i år. Uigurer protesterer mot Kinas overvåkningskampanje som har sendt tusener av det uiguriske folk til indoktrinering i politiske omskoleringsleirer. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

Kommisjon: – Menneskerettighetskrise for muslimsk minoritet i Kina

Publisert: 01.08.18 10:33

UTENRIKS 2018-08-01T08:33:49Z

Den amerikanske Kina-kommisjonen slår alarm om overvåkning, undertrykking og masse-fengsling av muslimske minoriteter i Kina.

Flere hundretusener, og kanskje millioner av uigurer, sitter i politiske omskoleringsleirer i Xinjiang , Kina , hevdet FN-ambassadør Kelley Currie i kommisjonens høringer torsdag i forrige uke.

Uigurene er en muslimsk og tyrkisktalende minoritet nordvest i Kina.

Kommisjonen som holdt høringen er en amerikansk, statlig observatør av menneskerettigheter i Kina, og slår nå alarm om det de mener der den største massefengslingen av en minoritetsbefolkning i verden i dag.

Brudd på religionsfriheten, ytringsfriheten, og retten til rettferdig rettergang er noen av menneskerettighetsbruddene som er avdekket.

– Vi har fulgt saken om omskoleringsleirer. Vi har også mottatt informasjon fra uigurer som bor i utlandet og som forteller oss hvor bekymret de er for at familiemedlemmer kan bli fengslet og indoktrinert i slike leirer, sier forsker Patrick Poon fra Amnesty International til VG.

– Tortur og kutting av lange skjørt

Senator Marco Rubio (R), som er formann i kommisjonen, omtalte Xinjiang som «den mest grenseoverskridende politistaten i verden». Vitner i torsdagens høring fortalte om bruk av tortur, sulting og isolasjon for å bryte ned fangene i omskoleringsleirene.

Uigurene er under konstant og omfattende overvåkning via kameraer med ansiktsgjenkjennelse, mobiltelefon-skannere, samt DNA-innsamlingen i skjul under «helsesjekker», fastslår FN-ambassadør Kelley E. Currie i en skriftlig uttalelse til kommisjonen.

Den amerikanske Kina-kommisjonen The Congressional-Executive Commission on China (CECC) er et selvstendig etat i den amerikanske staten.

Etaten overvåker og observerer menneskerettigheter og utvikling av lover og rettssystem i Kina.

Kommisjonen ledes av formann og senator Marco Rubio, med Chris Smith som nestleder. Begge er republikanere.

Torsdag 26. juli overholdt Kommisjonen høringer av følgende personer:

– Kelley E. Currie, USAs ambassadør i FNs økonomiske og sosiale råd

– Anthony Christino III, direktør for utenrikspolitikken i departementet for næringslivet

– Gulchehra Hoja, journalist i Radio Free Asia

– Rian Thum, professor ved Loyola University New Orleans

– Jessica Batke, redaktør i ChinaFile, og tidligere forsker for staten.

– Kelley E. Currie, USAs ambassadør i FNs økonomiske og sosiale råd – Anthony Christino III, direktør for utenrikspolitikken i departementet for næringslivet – Gulchehra Hoja, journalist i Radio Free Asia – Rian Thum, professor ved Loyola University New Orleans – Jessica Batke, redaktør i ChinaFile, og tidligere forsker for staten. En samlet rapport overrekkes presidenten en gang i året. I rapporten som skal gis Trump i oktober, er både muntlige og skriftlige bidrag fra torsdagens høringer med. (Kilde: The Congressional-Executive Commission on China)

Det ble også rapportert om sanksjoner mot muslimsk bekledning.

– Politi kutter skjørt, og til og med lange skjorter til uiguriske kvinner på stedet mens de går i en lokal gate. De gjør dette for å innføre et forbud mot etniske minoriteter å gå i lange skjørt, uttalte Rubio under høringen, og henviste til rapporter kommisjonen har mottatt.

Uiguriske fanger tvinges til å spise svinekjøtt og drikke alkohol i fangeleirne, hevder en tidligere fange overfor den britiske avisen The Independent.

– Overvåking i andre land

Statsborgere av andre land, med uigurisk opprinnelse, blir nemlig også overvåket og truet. De truer ofte med familiemedlemmer i hjemlandet som gisler, for å få uigurer til å returnere til Kina, der de blir fengslet uansett nasjonalitet, forteller flere uigurer til ABC Australia .

Slike historier bekreftes også i kommisjonens høringer på torsdag, blant annet av journalisten Gulchehra Hoja som selv har fengslede og forsvunne familiemedlemmer.

Amerikanske journalister truet

Tidligere i år skrev NY Times om amerikanske journalister med uigurisk opprinnelse ble truet, og at familiemedlemmer ble meldt savnet i hjemlandet.

Under høringene til kommisjonen på torsdag uttalte nestformann i Den amerikanske Kina-kommisjonen Christopher Smith, at familiene til seks av journalistene i programmet Radio Free Asia var sporløst forsvunnet i Kina.

Smith sammenligner det massive omfanget av fengslinger og forsvinninger med nazistenes arrestasjoner under andre verdenskrig.

Kinesiske myndigheter har ikke svart på CNNs gjentatte henvendelser om omskoleringsleirene eller vitneutsagn. Lokale statlige medier i Kina har skrevet om omskoleringsleirene og rost effekten institusjonene har ved å «de-radikalisere» uigurene, skriver CNN.