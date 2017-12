FENGSLET: IS-mistenkte menn sitter varetektsfengslet i en kjeller ved Mosul. Flere holdes der i ukevis. De må sove sittende, og deres eiendeler henger i plastposer på veggen. Bildet er tatt 7. juni i år. Foto: Andrea DiCenzo, DPA

Oppgjørets time: VG fulgte IS-rettssaker i Mosul

Publisert: 01.01.18 02:52

UTENRIKS 2018-01-01T01:52:52Z

TAL KEIF, MOSUL (VG) De tiltalte sier de tilsto under tortur, men det tok likevel kun en halvtime før de ble dømt til døden.

Han heter Omar og er 21 år gammel. Han er tiltalt for å ha vært medlem av terrorgruppen Den islamske staten (IS). Kledd i påskegul fangedrakt står han én meter fra tilhørerbenken med ryggen til oss. Vi ser ikke ansiktet hans, det er vendt mot aktor og de tre dommerne på det opphøyde podiet i den lille, firkantede rettssalen.

Han er rundt 1,70 meter høy, lutrygget og har hendene i kors bak ryggen. Føttene sklir ut av de nedslitte, oransje plastsandalene.

– Kan jeg være helt ærlig? spør han dommeren Jamal Davoud Sinjori så fort retten er satt.

Omar fremstår selvsikker, nesten konfronterende.

– Tilståelsen min er falsk, sier 21-åringen.

– Men du tilsto under avhør? parerer dommeren.

– De brakk beinet mitt og dro skulderen min ut av ledd. Jeg tilsto fordi jeg ble torturert, svarer Omar og tar seg på den venstre leggen for å vise.

– Nei. Det stemmer ikke. Han som etterforsket deg, la aldri en hånd på deg, sier dommeren.

Sinjori har svart dommerkappe over den grå dressen med blekrosa skjorte, burgunderfarget slips og matchende bukseseler.

Han leser opp tilståelsen: Omar skal ha sagt i avhør at han vervet seg til IS i juni 2015 og deltok på treningsleir i 50 dager, for så å bli med i IS' hær. Omar skal ha jobbet på en bilbombefabrikk i et gammelt medisinlager i Mosul . Her skal han, ifølge dommeren, ha hjulpet til med å montere bomber i bilene. På et tidspunkt skal IS ha bedt ham om å kjøre en av selvmordsbilene mot den irakiske hæren, men dette skal Omar ha nektet fordi han var redd.

– Jeg har aldri sagt dette, sier Omar etter at tilståelsen er opplest.

– Så du er uskyldig? spør dommeren.

Hundre prosent uskyldig.

Plutselig snur Omar seg mot tilskuerbenken. I et kort sekund ser han på oss med klare, blå øyne. Til venstre for ham sitter den offentlig oppnevnte forsvareren. Den omfangsrike mannen er den samme for samtlige tiltalte denne dagen. Han fikler med en svær sølvring han har på fingeren, og sier knapt et ord gjennom timene i retten.

20.000 IS-mistenkte skal dømmes

IS kunngjorde sitt såkalte kalifat fra Mosul sommeren 2013. Nå er deres svarte flagg borte. Terrorgruppen er nær sagt beseiret i Syria og Irak . Oppgjørets time er kommet.

20.000 mennesker sitter fengslet i Irak , mistenkt for å ha tilhørt IS. De færreste av dem har fått sine saker individuelt behandlet, ifølge Human Rights Watch (HRW). Flere av dem ble med IS frivillig, men mange ble tvunget inn i terroristenes rekker da IS erobret byer og tettsteder.

3200 IS-tiltalte venter på å bli stilt for retten i Mosul. Allerede er 100 mennesker blitt dømt til døden her. Ti dommere og fire aktorer jobber doble skift for å få unna sakene.

Sakene bygges på avhør av tiltalte, informasjon fra naboer og andre IS-mistenkte, og ikke minst propagandamateriale som IS selv har publisert på internett.

– 80 prosent angrer ikke. De sier de er stolte over å være medlem av IS og over handlingene de utførte. De er ikke engang redde for hva som venter dem, sier Jaber Ahmad, nestleder for Antiterrordepartementet i Mosul.

VG er pålagt et strengt fotoforbud både i og utenfor rettslokalet. Vi får ikke intervjue de tiltalte, men får være til stede under de første sakene som holdes i det nybygde rettslokalet. Vår arabiske tolk hvisker oss i øret, så vi kan følge med på forklaringene.

Kritisert for dødsstraff

Etter en kort pause fra retten, kalles vi tilbake. Dommen blir opplest. Vår oversetter forstår ikke nøyaktig hva som blir sagt. Sekunder etterpå er Omar ført ut av retten. Ansiktet hans er som hugget i stein. Hele rettssaken mot ham var over på 34 minutter.

Dommeren vender sin oppmerksomhet mot oss:

– Dere må ikke tro at dette bare varer i en halvtime. Det ligger mye arbeid bak. Vi går gjennom alle bevis og tilståelser på ny før rettssaken, og aktor følger saken fra start til slutt. Alle dommer sendes til kriminalretten i Bagdad, der den blir vurdert av syv dommere. De dømte har 30 dagers klagerett, sier Sinjori helt uoppfordret.

Men hva ble egentlig dommen mot 21 år gamle Omar? spør vi.

Aktor Hind Jumily Mahmood tar ordet. Iført høye hæler, leopardmønstret dressjakke under kappen og hijab med perlekanter, lener hun seg frem på pulten, bikker hodet på skrå og smiler. Så sier hun tre ord på engelsk:

Hanging. Till. Death.

Irak er et av de landene i verden som henretter flest dødsdømte, forbigått av Kina, Iran og Saudi-Arabia. I midten av desember ble 38 terrordømte menn henrettet i Bagdad på samme dag , blant dem en svensk statsborger. Praksisen er kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og HRW.

Fakta IS-rettssakene Det foregår rettssaker mot IS-tiltalte i alle Iraks 19 distrikter.

De tiltalte er anklaget for enten å ha støttet, blitt med i eller kjempet for IS.

Strafferammen er fem år til dødsstraff. Livstid i Irak er 20 års fengsel.

IS-tiltalte kan ikke få redusert straff selv om de velger å samarbeide.

I Mosul er 100 personer hittil blitt dømt til døden. 3200 tiltalte venter på sin rettssak, mens i Irak totalt sitter 20.000 IS-tiltalte fengslet.

Chihad (24)

En av dagens IS-tiltalte er 24 år gamle Chihad fra Mosul. Han er om lag 1,90 meter høy, med bøyd hode og hender som henger tungt ned langs kroppen. Håret er snauklipt og ørene stikker ut. Fangedrakten er skitten på baken, og lukten av kropp fyller rommet.

– Jeg ble arrestert 26. juni av politiet i Nineveh-provinsen, sier Chihad.

– Hvorfor arresterte de deg? spør dommeren.

– Jeg vet ikke. De kom og spurte etter meg. Jeg vet ikke hvorfor, svarer Chihad.

Den unge mannen begynner å gråte. Ryggen hans kroker seg enda mer.

– Men du sa under avhør at du var IS-medlem, sier dommeren.

– Jeg tilsto under tortur. De tråkket på føttene mine og presset dem hardt ned.

Meddommerne Oday Abdul Hakim og Akram Khalaf Hussein borer blikket i ham, som om de leter etter noe.

– Jeg var redd. Jeg tilsto fordi jeg var redd, sier 24-åringen.

– Her er det ingen politi, her trenger du ikke være redd, sier dommeren, før han fortsetter i en strengere tone:

– I tilståelsen din står det at du ble rekruttert til IS i moskeen i gamlebyen i Mosul. Fra 26. februar fikk du 45 dager med våpentrening, fysisk trening og islamskole. Du fikk en AK-47 med tre magasiner og en afghansk religiøs drakt.

Chihad tripper lett fra venstre til høyre fot i de hvite plastsandalene. Buksebeina subber i bakken. Han gråter fortsatt, og trekker inn snørret.

Dommeren fortsetter:

– Du sluttet deg til IS-lederen al-Baghdadi og deltok i kampene mot peshmerga (den kurdiske hæren journ.anm.) i landsbyen Khidir Ilyas. Hvordan kan du nekte for det du sa under etterforskningen? Du har fylt to sider med tilståelser. Hvem er det som finner på noe slikt?

Chihad begynner å mumle med boble i halsen.

Jeg sverger til Gud: Jeg har ikke gjort noen ting.

Dommeren leser opp tilståelsen nok en gang.

– Jeg er uskyldig, svarer Chihad.

Aktor gjentar den samme tilståelsen ord for ord i en imponerende fart. Den tiltalte gråter med ny styrke. Han tørker ansiktet fort med håndbaken.

Så blir vi sendt ut på gangen. For første gang ser vi ansiktet til Chihad. Han har overbitt, har en kraftig nese og lange øyevipper. Ansiktet er oppsvulmet etter all gråten. Han ledes ut på gangen. Der venter to andre IS-tiltalte i gule fangedrakter. De sitter på huk med hodet vendt inn mot veggen, mens en betjent vokter dem. Rundt dem har advokater og barnefamilier benket seg i påvente av dagens rettssaker.

Etter en 27 minutter lang rettssak, leses dommen opp.

– Ifølge den irakiske loven er det dødsstraff for å ha blitt med i IS. Men vi reduserer din straff til livstid på 20 år i fengsel, sier dommer Sinjori.

Fakta Slaget om Mosul 16. oktober gikk irakiske styrker i gang med offensiven mot Mosul , en av Iraks største byer.

Kampene ble avsluttet 20. juli.

Byen hadde vært under IS-kontroll siden juni 2014, etter at irakiske styrker rømte byen.

IS-leder al-Baghdadi erklærte sitt kalifat fra den nå utbombede al-Nuri-moskeen i Mosul. Kilder: VG, Wikipedia

Domstolssjefen: «Vi følger menneskerettighetene»

Det er umulig å vite hvem som snakker sant: Dommeren eller den IS-tiltalte. Vi vet ikke om mennene som står foran oss har gjennomført grusomme handlinger, eller om de selv er ofre.

VG kan ikke verifisere under hvilke forhold de såkalte tilståelsene blir gitt. Det er blitt grundig dokumentert at den irakiske hæren har torturert og mishandlet IS-mistenkte under gjenerobringen av byer som Mosul. Amnesty og HRW har anklaget regjeringshæren for krigsforbrytelser . Da vi spør en betjent i rettshuset om torturanklagene, svarer han at han har hørt om tilfeller av tortur. Men ifølge ham har dette skjedd under varetektsfengsling, der det første avhøret blir gjennomført. Tortur er ikke en metode under selve etterforskningen, fastslår han.

– Vi følger internasjonale menneskerettigheter. Alle tiltalte må ha en forsvarer. Her i Mosul har vi Iraks beste dommere på terror. Vi har mye erfaring. Vi kjemper mot IS på vegne av hele verden, sier Raeed Humid Hussein, sjef for domstolen i Tal Keif.

Han kan selv ha 40 saker om dagen, og sier at han blir rystet av vitnemålene fra krigen. IS-krigere har tilstått drap og voldtekt rett foran ansiktet hans.

– IS er barbarer.

Domstolssjefen sier at de stadig oppdager sovende terrorceller. «IS er ikke borte», slår han fast. Så mange som 90.000 IS-krigere og sympatisører av gruppen skal fortsatt være på frifot i Nord-Irak.

– Det vanskeligste er å drepe mentaliteten som IS spredde, mener Hussein.

Ibrahim (27) og Fawzi (36)

Dagens to siste rettssaker ender også i dødsstraff. Også her forteller de tiltalte at har tilstått under tortur. Den 27 år gamle familiefaren Ibrahim innrømmer å ha deltatt på IS’ treningsleir, men nekter for å ha deltatt i kamper.

– Kan du støtteerklæringen til IS utenat? spør dommeren.

«Jeg støtter Baghdadi frivillig, med kjærlighet og lydighet», svarer Ibrahim.

Dommerpanelet tror ham ikke. De mener å ha bevis for at 27-åringen kjempet mot den irakiske hæren i Hamdaniya-distriktet sør for Mosul. For arbeidet skal han ha fått 65.000 irakiske dinar (450 kroner) i måneden.

– Du dømmes herved til døden etter irakisk lov, avslutter Sinjori.

Rettssaken mot Fawzi (36) fra Mosul skiller seg fra de tre foregående: Tiltalte stiller i dongerijakke og olabukse (ulike fengsler har ulike klesregler), rettssaken inkluderer to vitner og et eget forsvarerkorps, og varer i nøyaktig én time. 36-åringen var ansatt ved postmottaket på rettshuset i Mosul. Han er tiltalt for å ha åpnet brev og delt sensitiv informasjon med IS. Han skal også ha jobbet på en IS-kontrollpost i Mosul og stoppet familier som forsøkte å rømme fra terrorregimet. Fawzi nekter straffskyld, og hevder at han ble voldtatt under etterforskningen.

Likevel ender det i dødsstraff for Fawzi.

De tre mannlige dommerne tenner seg en røyk. Den fire timer lange arbeidsdagen er omme.

PS! VG velger å omtale de dømte kun ved fornavn for å beskytte deres identitet, ettersom vi ikke kjenner til forholdene ved etterforskningen.

