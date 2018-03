I PARLAMENTET: Nadezjda Savtsjenko fotografert i det ukrainske parlamentet torsdag. Nå beskyldes hun for å ha planlagt å blåse det i været. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Nå beskyldes krigshelten for å ha planlagt terrorangrep mot eget parlament

Publisert: 15.03.18 22:18

MOSKVA (VG) Nadezjda Savtsjenko ble behandlet som en krigshelt etter å ha sittet nesten to år i russisk fengsel. Nå beskylder riksadvokaten i Ukraina henne for å planlagt et terrorangrep mot landets parlament – der hun selv sitter.

Han hevder at Savtsjenko planla å sende granater mot bygningen, sørge for at kuppelen i midten av bygningen falt ned – og at eventuelle gjenlevende politikere skulle drepes med håndvåpen.

Derfor har riksadvokaten også bedt om at parlamentet tar fra henne immuniteten, slik at Savtsjenko kan arresteres. I Ukraina har parlamentsmedlemmer juridisk immunitet.

Riksadvokat Jurij Lutsenko kom med sin henstilling til parlamentet etter at Savtsjenko ikke hadde møtt til en høring om saken.

Etter at Nadezjda Savtsjenko ble del av en russisk-ukrainsk fangeutveksling i 2016, ble hun mottatt som en helt og ble valgt inn som i parlamentet. Presidenten ga henne en høy utmerkelse for sin krigsinnsats.

Torsdag sa riksadvokaten dette til politikerne i parlamentet Verkhovna Rada:

– Etterforskerne har ubestridelig bevis på at Savtsjenko planla terrorangrep mot denne sal.

– Etter å ha blåst parlamentet i lufta, var planen å ta livet av overlevende politikere med maskingevær, sa Lutsenko ifølge ukrainske og russiske medier.

Nadezjda Savtsjenko er en omdiskutert figur i ukrainsk politikk, blant annet fordi hun er kjent for å gå sine egne veier. Blant annet skal ha ført forhandlinger med de russisk-støttede separatistene i øst-Ukraina – uten å ha fått noe klarsignal for å innta en slik rolle.

Savtsjenko beskylder på sin side en annen ukrainsk politiker, Serhiy Pashinskyy, for å ha spilt en avgjørende rolle i de blodige kampene mellom demonstranter og politi på Majdan-plassen under urolighetene i 2014. I alt mistet mer enn 100 mennesker livet under demonstrasjonene den vinteren.

Hun hevder også at sannheten om hva som skjedde på Majdan, aldri vil komme opp i lyset, fordi dagens makthavere i Kiev ikke ønsker det.

– Hvem har ikke drømt om å blåse Rada (parlamentet) i luften? Men vi lever ikke i Stalin-tiden, da slike tanker ville ha blitt sett på som en kriminell handling, sa Savtsjenko til journalister utenfor etterretningstjenestens hovedkvarter i Kiev, melder Radio Free Europe.

Etter å ha blitt tatt til fange av russiskstøttede separatister i Øst-Ukraina i 2014, ble Savtsjenko overlevert til russiske myndigheter, fengslet og anklaget for drap på to russiske journalister.

Rettssaken, som hun fulgte fra et bur, endte med at hun ble dømt til 22 års fengsel. Som advokat hadde hun samme mann som nå forsvarer den spionsiktede nordmannen Frode Berg: Ilja Novikov.

Hun satt innesperret i 709 dager, før hun ble løslatt i en fangeutveksling – i bytte mot to russiske etterretningsoffiserer som var pågrepet av ukrainerne. Savtsjenko ble hentet av det ukrainske presidentflyet og mottatt som en folkehelt da hun kom hjem til Ukraina.

Nå kan folkehelten ende som folkefiende ...