Sun Heidi Sæbø (37) er mangeårig utenriksjournalist i Dagbladet og forfatter av boken «Kim Jong-un, et skyggeportrett av en diktator». Hun forteller at en av ververne foreslo at hun skulle reise inn i Nord-Korea med falske dokumenter.

Norsk forfatter forsøkt spion-rekruttert under arbeid med bok om Nord-Korea

Publisert: 25.03.18 17:47

2018-03-25

Journalist og forfatter Sun Heidi Sæbø (37) ble forsøkt vervet som spion da hun var i Sør-Korea for å samle inn materiale til sin bok om Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

Sun Heidi Sæbø (37) er en mangeårig, erfaren utenriksjournalist i Dagbladet, og har tidligere rapportert fra Asia. Under research-arbeidet til sin siste bok, « Kim Jong-un , et skyggeportrett av en diktator», ble hun imidlertid utsatt for noe hun aldri tidligere har opplevd.

– Boken skulle spesifikt handle om Kim Jong-un, så jeg gikk systematisk til verks for å finne avhoppere fra ulike sjikt av det nordkoreanske samfunnet. Blant annet intervjuet jeg personer som hadde vært i militæret og etterretningen. Jeg var også så heldig å få intervjuer med sentralt plasserte kilder i det sørkoreanske statsapparatet og diplomater fra flere land.

Etter en lengre samtale med en sentralt plassert kilde, ble vedkommende plutselig veldig konkret på det Sæbø beskriver som «noen veldig spesifikke forhold i Nord-Korea ».

– Deretter sa kilden at «det hadde vært veldig fint om du kunne ha reist til Nord-Korea og sett på dette».

Falske papirer

Sæbø forklarte at hun ikke har fått innreisetillatelse til Nord-Korea på flere år. Dét skulle imidlertid ikke være noen hindring, ifølge den sentralt plasserte kilden.

– Han sa at det ikke skulle være noe problem å få meg inn i Nord-Korea, for han skulle ordne med falske papirer. Han sa til meg at jeg kunne reise inn under påskudd av å skulle gjøre noe annet, også rapportere tilbake om det jeg hadde sett.

– Hvordan reagerte du?

– Jeg ble veldig perpleks, selvfølgelig, og så måtte jeg spørre om han mente alvor. Det virket det som han gjorde det, for han gjentok at dette kunne de ordne med falske papirer.

– Var det et fristende tilbud for å få tilgang til Nord-Korea igjen?

– Nei, jeg trives godt som journalist. Jeg har aldri tenkt å blande de rollene, understreker Sæbø.

Mystisk kvinne

Både under tidligere opphold, men også denne gangen, var den norske journalisten advart om at hun kunne bli iakttatt på grunn av de spesielle kildene hun skulle treffe.

– Mange av avhopperne jeg møtte var veldig nervøse og engstelige, og vegret seg for å møtes på offentlig sted. Ofte møttes vi først på kafé, før vi raskt måtte kjøre hjem til dem, fordi de følte seg utrygge.

Episoden hvor hun ble forsøkt rekruttert som spion skulle imidlertid ikke bli den eneste mistenkelige hendelsen under research-oppholdet i Sør-Korea.

– Nå høres jeg kanskje paranoid ut, men dette gjorde meg nervøs. Jeg satt på en hektisk sushi-bar i Gangnam, hvor folk kommer og går i ett sett. Plutselig kom det en dame, kanskje noen år eldre enn meg og veldig pent kledd, og begynte å snakke til meg på engelsk med én gang.

– Husk, jeg ser jo koreansk ut. Hvordan kunne hun vite at jeg var der alene? Og hvordan kunne hun vite at jeg var utenlandsk? Hvordan kunne hun vite at hun skulle begynne å snakke til meg på engelsk?

Merkelige tilfeldigheter

– Kvinnen var veldig rett på sak, og spurte om jeg ville være med på «en fest i kveld», for hun visste om en fest som skulle være om bord i en båt. Jeg nølte og sa at jeg hadde så mye ting med meg, og da svarte hun at hun visste om et sted hvor hun kunne låse det inn.

Etter gjentatte, standhaftige forsøk på å avvise den plutselige invitasjonen, ble den mystiske kvinnen veldig insisterende, og understreket at dette var en fest som «alle» skulle på.

– Da begynte jeg å bli engstelig, for hun var virkelig insisterende.

Etter hvert som kvinnen ikke kom noen vei med invitasjonen, begynte hun å spørre «kommer du hit ofte», «hvilket hotell» - det holdt ikke med hvilken bydel.

– Hun sa at vi måtte møtes igjen, og var ekstremt pågående. Jeg fortalte dette til tolken min i etterkant, og han sjekket om det hadde vært noen større båtfester den kvelden, siden det ble gitt inntrykk av at dette skulle være noe mange mennesker skulle delta på, men nei - det hadde ikke vært.

Halvannen uke senere skulle tolken på et arrangement for nordkoreanske avhoppere, for å skaffe mulige kilder. Da ble også han oppsøkt av en kvinne, som på akkurat samme måte ville ha han med på en båt.

– Det er mulig dette bare var tilfeldig, men han fikk helt panikk, for dette er absolutt ikke vanlig.

Etterretningsmareritt

Nord-Korea er et av verdens mest lukkede land og ekstremt vanskelig å innhente informasjon fra - også for verdens avanserte etterretningstjenester.

– USA, sammen med sine allierte i regionen, har forsøkt alle triksene i boken mot nordkoreanerne oppigjennom årene, uttalte den tidligere Pentagon-analytikeren Philip Lohaus til CBC News nylig.

– Men fordi landet er så lukket, er det fremdeles ett av verdens mest utfordrende mål, ifølge Lohaus.

USAs etterretningssjef Daniel Coats kom med en lignende analyse da han talte til forsvarskomitéen i Senatet i fjor.

– Nord-Korea er - om ikke et av de vanskeligste - det vanskeligste landet vi må drive innsamling mot, sa Coats ifølge CBC News.