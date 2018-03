HATER SJAL: «Jeg har aldri gjort en jobb med hijab», sier Melika Zamani. VG møtte henne i Gezi-parken i hjertet av hennes nye hjemby, Istanbul. Foto: Ingeborg Huse Amundsen/VG

Kastet hijaben på Instagram – ble fengslet

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 20.03.18 01:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-20T00:53:31Z

ISTANBUL (VG) Den iranske modellen Melika Zamani (25) måtte rømme til Tyrkia for å kunne vise håret.

– Jeg var en av de første modellene i Iran som tok av hijaben. Jeg gjorde det for å vise andre jenter og kvinner at de ikke trenger å dekke seg til, sier Melika Zamani til VG.

I mai 2016 ble hun og et dusin andre modeller arrestert av iransk cyberpoliti . Iranske påtalemyndigheter anklaget dem for å være «uislamske og promiskuøse», og for å «promotere vestlig kultur». Til sammen 170 Instagram-kontoer ble sperret i den omfattende politiaksjonen med kodenavn «Edderkopp 2».

I den islamske republikken Iran er det påbudt for kvinner å dekke hår og kropp, og lovbrudd straffes med bøter, piskeslag eller fengsel.

Anklaget for pornografi

Zamani hadde én million følgere på Instagram, der hun la ut modellbilder av seg selv – alltid med håret synlig. På en riktig god måned kunne hun tjene 20.000 dollar (155.000 kroner) på modelloppdrag i Iran og utlandet, forteller hun.

Instagram-profilen ble sporenstreks overtatt av iranske myndigheter som følge av razziaen. Der hvor man før kunne se Zamani kaste på håret og posere i tettsittende, kort kjoler, finnes nå et bilde med ordlyden «Denne profilen er stengt etter ordre fra domstolen på grunn av promotering av korrupsjon og pornografi» .

I Iran kan du bare vise hendene og ansiktet. Alt annet er «porno», ler Zamani sarkastisk.

Store hijab-protester i Iran

Vi møter henne i Istanbul. Hun flyktet hit etter å ha sittet fengslet i én måned, etterfulgt av ett år under streng overvåkning og utreiseforbud.

– Det var forferdelig. Jeg satt på enecelle i fengselet, sier hun.

Den siste tiden har flere titalls kvinner blitt arrestert i Iran under hijab-protester. Den landsomfattende aksjonen «Hvite onsdager» fikk stor oppmerksomhet under de regimekritiske protestene i Iran i romjulen . Bildet av en kvinne som holdt hijaben fremfor seg på en pinne gikk verden rundt.

– Det er bra at det er protester i Iran. Så mange iranske kvinner er sinte. Jeg tror at også mitt hjemland vil endre seg og til slutt oppheve hijab-påbudet. Men – jeg flytter aldri tilbake, sier Zamani.

I januar ble det klart at det religiøse politiet i Teheran ikke lenger skal arrestere kvinner «som går uanstendig kledd» , men heller sende dem på kurs.

Ny start i Tyrkia

Zamani startet modellkarrieren som 16-åring, alltid uten hodeplagget. Familien hennes er liberal, sier hun. Men ute på gatene i hjembyen Teheran fulgte hun loven og dekket seg til for å unngå trøbbel.

Jeg hater hijab, og jeg liker ikke Iran. Alle er så dømmende der.

Zamani har fortsatt modellkarrieren med ny manager i Tyrkia, og er i ferd med å starte et klesmerke under eget navn.

– Jeg har fått et nytt start. Jeg har slettet alt fra Iran fra hukommelsen. I Tyrkia er jeg fri. Her kan kvinnene selv velge om de vil bruke hijab. I Iran blir vi tvunget.