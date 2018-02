STORBESLAG: Kokainen var skjult i 16 kofferter og ble funnet i et tilbygg til den russiske ambassaden. Foto: Argentine Ministry of Security via AP

Fant 400 kilo kokain på den russiske ambassaden i Argentina

NTB

Publisert: 23.02.18 03:54

En tidligere russisk diplomat og en argentinsk politimann er blant de som er pågrepet etter storbeslaget.

Argentinsk politi ble tipset om narkotikafunnet av den russiske ambassadøren i Buenos Aires i desember 2016, men først på en pressekonferanse torsdag ble saken kjent for offentligheten.

I tiden etter funnet har russisk og argentinsk politi samarbeidet om en hemmelig aksjon hvor de mener å ha avslørt narkoligaen som sto bak. Kokainpartiet har en markedsverdi på nærmere 500 millioner kroner og ble funnet i et tilbygg til ambassaden.

– En gjeng narkokriminelle prøvde å bruke den diplomatiske frakttjenesten til den russiske ambassaden til å sende narkotikaen til Europa, sa Argentinas sikkerhetsminister Patricia Bullrich på pressekonferansen.

En tidligere russisk diplomat og en argentinsk politimann er blant fem pågrepne i saken. To ble pågrepet i Argentina og tre i Russland, etter at politiet i de to landene lurte smuglerne.

– Kokainen ble erstattet med mel og overvåkingsutstyr ble installert for å overvåke leveransen av de 16 koffertene med narkotika, sa Bullrich.

Narkopartiet skulle etter planen til Russland – og sannsynligvis også til Tyskland, hvor den mistenkte hovedmannen i narkoligaen bor.

– Vi tror at tysk politi får arrestert denne rømlingen, sa Bullrich.

Hun opplyste at russiske sikkerhetsagenter har vært i Argentina ved tre anledninger for å hjelpe til under etterforskningen.

