LUKSUSHOTELL ANGREPET: Afghanske sikkerhetsstyrker utenfor Intercontinental Hotel i Kabul i Afghanistan som ble utsatt for et blodig angrep lørdag. Foto: Rahmat Gul / AP

Forsker: Taliban og IS slåss om oppmerksomheten i Afghanistan

Publisert: 24.01.18 14:22

UTENRIKS 2018-01-24T13:22:24Z

Internasjonale og utenlandske aktører er ikke nødvendigvis hovedårsaken til at Taliban angrep det profilerte hotellet i Kabul lørdag, ifølge PRIO-forsker Kristian Harpviken.

I tillegg til å hevde seg overfor IS, ønsker Taliban trolig å sende et budskap til den afghanske regjeringen, slår han fast.

Harpviken er ekspert på Afghanistan og forsker ved Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO). Han mener det først og fremst er viktig for Taliban å vise hvem som har kontroll i Afghanistan.

– For Taliban er det viktig å vise at det er de som leder an i motstanden mot regjeringen i Kabul og deres internasjonale støttespillere. Da må de hevde seg, ikke bare på slagmarken utenfor hovedstaden, men også med terrorangrep i Kabul, sier han.

Det var 21-tiden lørdag kveld at seks menn gikk til angrep på hotell Intercontinental i Kabul . Taliban tok kort tid etter på seg ansvaret for det blodige attentatet som har tatt livet av rundt 20 mennesker, flere med utenlandsk bakgrunn.

Har bedt IS holde seg unna

Forskeren forklarer at Talibans angrep kan være en reaksjon på at IS har trappet opp sin aktivitet i landet den siste tiden.

– IS har i utgangspunktet ikke stor kraft i Afghanistan i dag, men den siste tiden har IS gjennomført en rekke spektakulære angrep som stort sett har rettet seg mot sjiamuslimske mål.

Den ekstremistiske gruppen har tatt på seg ansvaret for angrepet mot et Redd Barna-kontor i den østlige byen Jalalabad onsdag .

At IS trapper opp sine aksjoner i Afghanistan er noe Taliban misliker, sier Harpviken og legger til:

– Taliban ser IS som en rival, og har tidligere gitt klar beskjed om at IS må holde seg unna Afghanistan. Angrepet på hotellet er en måte Taliban kan hevde seg overfor IS på i landet.

Vil vise regjeringens svakhet

Samtidig understreker forskeren at Taliban har et sterkt ønske om å vise regjeringens manglende evne til å beskytte sine borgere.

– Slike angrep viser at regjeringen ikke klarer å ta vare på borgernes sikkerhet. I noen grad lykkes de, det er allerede en heftig debatt i Kabul om hvordan regjeringen sviktet både i å forebygge angrepet, og i å håndtere det når det først var i gang.

Harpviken hevder imidlertid at et angrep på Intercontinental både er et angrep på regjeringen og et angrep på det internasjonale nærværet i Afghanistan.

– Intercontinental er en av de mest profilerte hotellene i Kabul. Det eies av regjeringen, og er ofte vertskap for konferanser og møter i deres regi, så vel som for utenlandske gjester, forklarer han.

For tre uker siden overtok et privat selskap sikkerhetsansvaret ved hotellet fra afghansk etterretning, følge Tolo News .