MERKEL I KNIPE: Fire måneder etter valget har det fortsatt ikke lykkes forbundskansler Angela Merkel å få på plass en regjering. Foto: AXEL SCHMIDT / X03330

Skjebnedag i tysk politikk

Publisert: 21.01.18 13:53

UTENRIKS 2018-01-21T12:53:31Z

BONN (VG) I dag avgjøres det om Tyskland endelig kan få en ny regjering, etter fire måneder uten at Merkel har fått napp hos potensielle samarbeidspartier.

Bonn er i begivenhetenes sentrum, når det sosialdemokratiske partiet SPD i dag stemmer over om de skal løse den pågående kjempefloken i tysk politikk.

På parlamentsplassen i hjertet av det som tidligere var Vest-Tysklands hovedstad holder demonstranter opp flagg med store kryss over ordet «GroKo» – tyskernes betegnelse på storkoalisjon.

Sosialdemokratene er delt i sitt syn på et mulig samarbeid med Merkels kristeligdemokrater: Fra talerstolen inne på byens store konferansesenter forsøker partileder Martin Schultz å overbevise de rundt 600 SPD-delegatene til å si «ja» til at hans partifeller skal sørge for at Tyskland endelig kan ha en ny regjering i sikte.

Fakta FAKTA: Regjeringskrisen i Tyskland I dag kan det bli klart hvordan krisen løses. Per nå finnes det fire mulige utfall. * Dersom SPD sier ja, vender den store koalisjonen, som tyskerne kaller GroKo, tilbake. Den har bestått av Angela Merkels kristeligdemokratiske parti CDU, søsterpartiet CSU og sosialdemokratene i SPD. Dersom SPD sier nei, har Merkel tre muligheter: *Alternativ 1: Merkel danner mindretallsregjering. Da må Merkel søke støtte fra opposisjonen hver gang regjeringen skal ta en politisk beslutning. Det er de ikke vant til i Tyskland, og Merkel har gitt uttrykk for at hun ikke støtter en slik løsning. *Alternativ 2: Merkel forsøker på nytt å danne en koalisjon med Fridemokratene og De grønne. De grønne er forhandlingsvillige, mens Fridemokratene er langt mindre interessert i en ny koalisjon. * Alternativ 3: Når alle andre muligheter er utelukket: Nytt valg. Valget skal deretter holdes innen 60 dager etter at det er utskrevet. Kilder: NTB, AFP, DPA

Helt siden valget 24. september, som viste en svekket støtte til de sittende koalisjonspartiene, har Merkel forsøkt å få på plass en ny regjering. Ikke siden andre verdenskrig har Europas økonomiske motor vært så lenge i politisk limbo.

I november krasjlandet forsøket på en koalisjon med det høyreliberale FDP og miljøpartiet Die Grüne.

Hvis SPD i dag sier nei til regjeringsforhandlinger, betyr det at høyrepartiene CDU og CSU enten vil måtte danne en mindretallsregjering, eller at det skrives ut nyvalg. Ingen av løsningene er gode for forbundskansler Merkel, som har sagt at hun håper at sosialdemokratene i dag vil gi henne sitt «ja».

Ønsker å være i opposisjon

Særlig i sosialdemokratenes ungdomsfløy er det mange som nå bærer « No Gro Ko» jakkemerke på konferansen i Bonn. De er redde for at det å alltid måtte inngå kompromisser i en koalisjonsregjering gjør at partiet mister sine kjerneverdier. De vil heller at SPD skal fornye seg som landet største opposisjonsparti.

Mange av kollisjonsskeptikerne liker heller ikke tanken på at dersom SPD går inn i regjering, blir det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) landets største opposisjonsparti.

Samtidig, dersom sosialdemokratene avviser Merkel, er et mulig utfall at Tyskland må avholde nyvalg. Da forventes høyrepopulistene å få enda flere stemmer enn i valget i september.

Meningsmålinger gjort for en uke siden av Forza viste at et knapt flertall, 56 prosent, av SPDs medlemmer, var tilhengere av å fortsette regjeringssamarbeidet med Merkels kristeligdemokrater og CSU.