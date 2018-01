VENTER TSUNAMI: Slik ventes en eventuell tsunami fra det voldsomme jordskjelvet å spre seg sørover i Stillehavet. Foto: KART: US TSUNAMI WARNING SYSTEM

Jordskjelv styrke 7,9 i havet utenfor Alaska – tsunami-alarm i Stillehavet

Publisert: 23.01.18 11:06

UTENRIKS 2018-01-23T10:06:03Z

Det kraftigste jordskjelvet på over 30 år ble registrert under havet øst for Alaska ved 1030-tiden norsk tid. Folk i San Francisco bes om å forberede evakuering på grunn av tsunami-fare.

Det ble umiddelbart utstedt tsunamivarsel for hele vestkysten av Alaska og Canada, og tsunamivakt for hele vestkysten av USA og Hawaii. I byen Kodiak gikk tsunami-sirenene. Ifølge CBS rapporteres det nå at havnivået er i ferd med å synke i Kodiak.

I San Francisco bes folk som gjøre seg klare til evakuering om de bor nærmere enn tre kvartaler fra havkanten eller fire kvartaler fra sjøen i San Francisco Bay.

Innen de første tre timene var det ventet at en tsunami kunne ramme hele kysten fra British Columbia og nordover til øykjeden Aleutene.

NB: Ved 12-tiden norsk tid ble det sendt ut en melding fra amerikanske myndigheter som ble tolket som avblåsning av tsunamialarmen, men dette ble etter kort tid korrigert og tsunamivarslene opprettholdt.

NB: Tsunamivakten for de amerikanske statene Washington, Oregon og California ble avblåst klokken 1320 norsk tid. Ifølge National Weather Service Bay Area ble det utløst en tsunami, men den utgjør ingen trussel for California - bare små endringer i havnivå vil bli registrert.

Opp i høyden

Folk på Kodiak Island ble bedt om å holde seg unna strandsonene etter at jordskjelvet fant sted, og rådet til å komme seg i sikkerhet i høyden.

Det er også opprettet tsunamiovervåkning så langt sør som på Hawaii.

Ifølge det amerikanske jordskjelv-nettstedet USGS skal jordskjelvet var oppgitt til være på styrke 8,2 og senter i skjelvet skal ha ligget 256 kilometer sørøst for byen Kodiak i Alaska. Styrken er senere nedjustert til 7,9.

En tsunami er nær umulig å oppdage ute på havet, fordi den kan ha en ekstrem stor utstrekning - på kanskje hundretalls kilometer. Den kan bevege seg med mange hundre kilometer i timen, over store havstrekninger, og mister svært lite energi på veien.

Ifølge beregninger gjort av US Tsunami Waring System skal en eventuell tsunami fra dette jordskjelvet kunne nå amerikanske Seattle eller canadiske Vancouver innen 3,5 time, det vil si rundt klokken 1400 norsk tid, og San Francisco vel en halvtime senere.

På den amerikanske vestkysten er et opprettet tsunamivakt for hele kyststrekningen fra sørlige California i sør, og nordover, inkludert San Francisco-bukten.

Kraftigste siden 1986

– Dette er det kraftigste jordskjelvet på over 30 år i området, forteller seismolog Volker Oye ved det norske forskningsinstituttet Norsar, som spesialiserer seg på jordskjelv.

– Dette havområdet er meget velkjent for jordskjelv. Dette er et såkalt subduksjonsområde, hvor den store jordskorpeplaten som utgjør Stillehavets bunn kolliderer med fastlandsplaten som utgjør Alaska og Russland. Her, like sør for øykjeden Aleutene, er Stillehavet hele ti kilometer dypt.

Selv om det skjer hyppig jordskjelv, må vi helt tilbake til 1986 for å finne et i samme klasse – det var på 8,0.

Hans kollega Dominik H. Lang, er sjef for jordskjelvavdelingen på Norsar, og bekrefter at dette området i Stillehavet er en kjent jordskjelv- og tsunami-produsent:

– For at en tsunami skal oppstå, må vi ha et jordskjelv på over 6,5 i styrkegrad under havet, og det må lage en sterk loddrett bevegelse i havbunnen, som løfter eller senker hele havsøylen kanskje fem meter i løpet av noen tidels sekunder. Da kan vi få en tsunami, som altså er usynlig på havet, før den reiser seg når den kommer på grunnere vann, forklare Lang.

Skjelvet skal ha skjedd tidlig i formiddag norsk tid. Skjelvet skal ha skjedd i jordskorpen under havbunnen i Alaskagulfen, på om lag ti kilometers dyp.

Ifølge det folk rapporterer på sosiale media, skal rystelsene fra jordskjelvet ha blitt følt så langt sør som i Seattle og Vancouver.