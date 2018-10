GIR OPP: På en pressekonferanse mandags morgen informerer at forhandlingene om ny regjering har strandet. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Löfven gir opp å danne regjering i Sverige

Sveriges fungerende statsminister Stefan Löfven gir opp forsøket på å danne regjering, etter valget 9. september.

Publisert: 29.10.18 10:57 Oppdatert: 29.10.18 12:21

Löfven, som er leder for Socialdemokraterna, gir likevel ikke opp forsøket på å bli statsminister. Han avviser ikke at partiet kan diskutere nye alternativer senere. Det forteller han på en pressekonferanse mandag morgen.

– Det beste jeg ser er å bryte blokkgrensene, for å få et slagkraftig alternativ i midten av svensk politikk. Vi har gitt uttrykt til Ulf Kristersson om at en storkoalisjon ikke noe alternativ nå. I andre land med slike koalisjoner, så ser vi at det gitt store problemer, sier Löfven.

Kristersson er leder for Moderaterna, som er det største partiet på høyresiden i svensk politikk.

For to uker siden fikk leder av Socialdemokraterna Stefan Löfven i oppdrag å finne et nytt svensk regjeringsalternativ, men sier nå på en pressekonferanse at han ikke har lyktes med dette, og gir opp forsøket på å danne ny regjering nå.

Her er resultatet fra valget i Sverige:

Ingen klare flertallsalternativ

Löfven sitter fortsatt som statsminister, etter at valget 9. september endte med at hverken venstresiden eller den borgerlige Alliancen fikk nok stemmer til å danne regjering.

Begge fløyene har sagt nei til å samarbeide med det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna, som fikk 17,5 prosent av stemmene.

Löfven lanserer ikke noen klar vei videre, og sier at det er umulig å diskutere alle teoretiske alternativer samtidig.

– Vi må avgrense prosessen. Det er vi som parti som skal si hvilke alternativer som er mulig.

Han avviser ikke at det kan bli aktuelt å danne en ettpartisregjering.

Kan bli nyvalg

Et samarbeid mellom Centerpartiet og Liberalerna ikke er aktuelt nå, sier han.

– Vi ser ikke noen forutsetninger for å lede en sosialdemokratisk regjering nå, uansett konstellasjon. Jeg vil bygge en sosialdemokratisk regjering som går over blokkgrensene, sier han.

– Jeg synes genuint at det er har vært gode samtaler, sier han, og sier at samtalene har gitt bedre innsikt i forutsetningene for samarbeid, fortsetter han.

Dermed er det opp til Riksdagens leder å gi regjeringsoppdraget videre, eller i siste instans skrive ut nyvalg. I første omgang blir det nye partiledersamtaler.

Analytikere har pekt på at det kan bli Centerns leder Annie Lööf, og at hun muligens vil forsøke å få på plass en samlingsregjering på tvers av blokkene, skriver NTB.