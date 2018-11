PROTESTER: Tilhengere av islamistpartiet TLP krever at Asia Bibi skal henges til døden, slik er i 2010 ble dømt til. Bildet er tatt 12. oktober i Rawalpindi. Foto: AAMIR QURESHI / AFP

Frykter blasfemianklaget kvinne vil bli drept

UTENRIKS 2018-11-04T22:41:44Z

ISTANBUL (VG) Kristne Asia Bibi skal likevel ikke henges til døden, ifølge Pakistans høyesterett. Men støttespillerne hennes varsler at hun fortsatt er i livsfare.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 04.11.18 23:41

Firebarnsmoren Asia Bibi (47) ble nylig frikjent i Pakistans høyesterett for blasfemi. Den kristne kvinnen har sittet fengslet i snart ti år, dømt for å ha krenket muslimenes profet Muhammed.

Hun er den første kvinnen i Pakistan som er blitt dømt til døden for blasfemi , og den høyprofilerte saken har engasjert alt fra Vatikanet til KrF og menneskerettighetsorganisasjoner.

Men gleden for Bibi, hennes mann, barn og mange støttespillere ble kortvarig. Umiddelbart etter at frifinnelsen ble kjent 31. oktober, tok islamister til gatene over hele Pakistan med krav om at Bibi henges.

For å stanse de voldsomme protestene inngikk Pakistans nyvalgte statsminister Imran Khan en avtale med ekstremistpartiet Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) om at høyesterett skal vurdere saken på ny. I mellomtiden er Bibi blitt ilagt reiseforbud, og sitter på isolat i et fengsel i byen Multan i Punjab-delstaten.



1 av 2 ASIA BIBI: Den romersk-katolske Asia Bibi med Salman Taseer, guvernør i Punjab, i november 2010. To måneder etterpå ble Taseer skutt og drept for å ha støttet Bibi. AP

«Kan bli tatt livet av»

– Asia Bibis skjebne avhenger av statens evne og vilje til å passe på henne. Jeg ser ikke bort fra at hun kan bli tatt livet av mens hun sitter i varetekt. Bibi må beskyttes selv inne i fengselet, sier Ed Brown, generalsekretær i misjons- og menneskerettighetsorganisasjonen Stefanusalliansen.

Stefanusalliansen har bistått Bibi og familien i en årrekke med politiske appeller og finansiell støtte.

– Jeg var aldri i tvil om at hun ville bli frifunnet. Jeg kjenner ikke til noen i Pakistan som er blitt henrettet for blasfemi, men mange er blitt drept underveis i saksbehandlingen av mobber, sier Brown til VG.

Av de over 1300 blasfemitiltalte i Pakistan de siste 30 årene, er 60 personer blitt drept før saken var avklart.

Bibi-saken har allerede kostet to liv: Punjab-guvernør Salmaan Taseer ble drept i januar 2011 av sin egen livvakt, og den kristne minoritetsministeren Shahbaz Bhatti ble skutt og drept to måneder etterpå. Begge hadde støtte Bibi og gått imot Pakistans strenge blasfemilov (se faktaboks).

FAKTA: Blasfemiloven i Pakistan Pakistan har den strengeste blasfemiloven i den muslimske verden. Deler av loven stammer fra Britisk India, men ble først hyppig anvendt på 1970- og 80-tallet.

Loven gir opptil tre års fengsel for nedsettende kommentarer om figurer innen islam, livstid for «forsettelig» skjending av Koranen, dødstraff eller livstid for blasfemi mot profeten Muhammed.

1335 personer er blitt tiltalt for blasfemi i Pakistan siden 1987. Tiltalene fordeler seg slik: Muslimer (633), ahmadier (494), kristne (187) og hinduer (21).

Over 60 blasfemianklagede personer er blitt drept før rettssaken var over.

Loven er svært omdiskutert fordi den ofte misbrukes for å tjene personlige motiver. Mange blasfemisaker har bakgrunn i feider mellom naboer og slektninger. I enkelte tilfeller er «bevis», som brente koransider, blitt plantet hos mentalt syke personer.

De lokale domstolene er under press av ekstreme islamister til å dømme for blasfemi. Flere dømte frifinnes på høyere nivå.

I rettssalen har vitner nektet å gjenta innholdet i det de hevder er blasfemi, fordi de ikke selv vil begå blasfemi. Dermed er bevisbyrden ofte svak. Kilder: Rapporten «As good as dead» fra Amnesty International i 2016, Stefanusalliansen, Wikipedia, BBC

Ble neket å drikke fra brønnen

Asia Bibi var en ordinær, ukjent kvinne inntil en episode i juni 2009, som skulle forandre hennes liv. Hun var en fattig, romersk-katolsk kvinne med dalitt-bakgrunn; de «urene» og «kasteløse» i det indiske kastesystemet, som fortsatt står sterkt i Pakistan, 71 år etter separasjonen.

Bibi jobbet som gårdsarbeider i Sheikhupura i Punjab, og høstet falsa-bær sammen med muslimske kvinnelige kolleger. Den skjebnesvangre junidagen var Bibi i ferd med å drikke vann fra en brønn, da hun ble konfrontert av en nabokvinne – som Bibis familieskal ha vært i en strid med over tilgang til jord.

Nabokvinnen skal ha kalt Bibi en «uren kristen», og nektet henne å drikke av samme vannkilde som muslimene. Bibi skal ha svart at Jesus døde på korset for henne, og spurt muslimene om hva deres profet hadde gjort for menneskeheten. Deretter skal flere kvinner ha gått til angrep på Bibi.



1 av 2 PROTESTER: Tilhengere av islamistpartiet TLP demonstrerer mot frifinnelsen av Bibi 1. november i Islamabad. AAMIR QURESHI / AFP

Støttespiller: Bibi sliter mentalt

Pakistanske Sajid Christopher Paul, leder i Human Friends Organization og en av Asia Bibis sentrale støttespillere, har besøkt Bibis familie og advokat en rekke ganger. Sistnevnte rømte Pakistan etter frikjennelsen som følge av dødstrusler.

– Jeg snakket med ektemannen hennes på telefon i går. De er redde. De vil forlate Pakistan for å kunne leve et lykkelig og trygt liv, men akkurat nå må de gjemme seg og vil ikke dra noe sted uten Bibi, sier Paul til VG.

– Hvordan er tilstanden til Asia Bibi?

«Fysisk er hun ved god helse, men mentalt har hun det ikke bra. Hun har vært tilbrakt de siste ni årene i villrede om dødsstraffen vil bli fullbyrdet, om hun vil tilbringe resten av livet i fengsel eller bli løslatt.»

Paul sier at han er overbevist om at frifinnelsen vil bestå.

– Jeg er sikker på at revurderingen av dommen vil bli i hennes favør. Motparten klarte ikke å legge frem bevis de siste ni årene, hvordan skal de plutselig klare det nå?

Dette kan skje med Asia Bibi

Hva vil skje med Asia Bibi? Ed Brown i Stefanusalliansen skisserer to mulige scenarioer:

Myndighetene opphever reiseforbudet og sniker henne ut av landet. Familien har allerede søkt om asyl i Storbritannia, USA og Canada. «Men situasjonen er altfor betent til at dette er mulig nå», sier Brown. Myndighetene inngår et kompromiss der de opprettholder frikjennelsen, men også reiseforbudet. Bibi vil da bli løslatt i Pakistan, og risikoen vil være stor for at hun blir drept av ekstremister.

– Skrekkscenarioet er at volden blusser opp, samfunnet blir paralysert og det blir flere angrep på den kristne minoriteten, sier Brown.

Islamistpartiet TLP har truet med nye protester hvis dommen består.

PS! Pakistanske myndighetene har innført tiltak for å unngå nye opptøyer: Myndighetene overvåker sosiale medier for å stanse og straffe hatefulle ytringer rettet mot minoriteter og Bibis støttespillere, og har bedt moskeene om ikke å spre hat under fredagsbønnen.