Mystisk massedød blant karper i Irak

Tusenvis av karper flyter døde i elven Eufrat i Irak, uten at man vet hva årsaken er.

Fredag ble fiskeoppdretterne i byen Saddat al-Hindiyah sør for Bagdad møtt av et sjokkerende syn: Tusenvis av karper fløt døde på overflaten og i oppdrettsburene i elven, melder AFP .

Under en betongbro er hele elvebredden dekket av død fisk.

Oppdretter Hussein Faraj frykter at fiskene er blitt forgiftet.

– Noen sier det er på grunn av sykdom, andre sier det er på grunn av kjemikalier. Vi venter på en løsning fra regjeringen eller at de tar prøver av vannet – vi er redd for at vannet kan forgifte oss også de neste dagene, sier han.

Lederen for byene jordbruksavdeling, Jaafar Yassin, sier til AFP at rundt 90 prosent av fiskene i oppdrettsområdene har dødd.

– Alle er døde. Denne sykdommen er et mysterium. Den er ukontrollerbar, sier han.





















Fiskeoppdretter Hussein al-Husseini er fortvilet:

– Jeg eier 28 bur og aler opp 50.000 fisker i dem. Jeg anslår at jeg har tapt rundt 670.000 kroner som et resultat av sykdommen, sier han.

Kollegaen Anas Nuhad sier han har mistet alle sine 70.000 fisk.

Irak produserer 29.000 tonn fisk årlig, ifølge FN-tall fra 2016. Helseministeren i landet sa fredag at de har tatt prøver av vannet og av død fisk i Babylon-provinsen, men at svarene foreløpig ikke er klare.

Også 80 kilometer sør for Babylon har død fisk fylt overflaten av Eufrat. Regionens jordbruksminister Safaa al-Junaibi mener overfylte oppdrettsbur har skylden, siden det medfører rask spredning av bakteriesykdommer.

– På ett oppdrettsanlegg tok sykdommen livet av 56.000 fisk – rundt 120 tonn. Tapene kom på over 20 millioner kroner, sa han til AFP.

Alvorlig vannforgiftning i Basra førte i sommer til at rundt 100.000 mennesker havnet på sykehus.