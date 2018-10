RYKKER UT: Store politistyrker rykket ut da det kom meldinger om skyting i en synagoge i Pittsburgh. Foto: Alexandra Wimley / TT NYHETSBYRÅN

Politiet: Han sto bak synagogeangrepet

UTENRIKS 2018-10-27T19:53:27Z

Robert Bowers, den antatte gjerningsmannen bak synagogeskytingen, hadde i lengre tid skrevet om jødehatet sitt på nett.

Publisert: 27.10.18 21:53

Lørdag morgen i åttetiden amerikansk tid skriver Robert Bowers på nett at den jødiske foreningen HIAS, som gir bistand til flyktninger, henter inn inntrengere som dreper «vårt folk», ifølge CBS .

Han avslutter innlegget sitt med «jeg går inn».

Omtrent to timer senere gjør han nettopp det: Vitner forteller at de så 48-åringen gå inn i Tree of Life-synagogen i utkanten av Pittsburgh bevæpnet.

Inne i synagogen pågår det flere gudstjenester, blant annet en navneseremoni, ettersom det er sabbat.

Når han kommer inn i synagogen, begynner han å skyte rundt seg mens han roper:

– Alle jøder må dø!

Angrepet hans har kostet minst ti mennesker livet, ifølge AP.

– Et forferdelig åsted

Politisjefen i Pittsburgh sier at åstedet er ett av de verste han noensinne har sett.

– Det var et forferdelig åsted, ett av de verste jeg har sett, og jeg har vært med på flystyrt, sa politisjef Wendell Hissrich på en pressekonferanse lørdag ettermiddag lokal tid.

Det er det føderale politiet som skal etterforske saken, som er stemplet som hatkriminalitet.

Omtrent en time etter at gjerningsmannen gikk inn i synagogen, står han ansikt til ansikt med politiet i tredje etasje. Han skyter mot politiet, som besvarer ilden. Han roper at han må drepe jøder, deretter forskanser han seg inne på et rom.

15 minutter senere overgir han seg.

Han hadde en pistol festet til ankelen og en festet til beltet, og var skadet, skriver Washington Post , som referer til politikilder.

Bowers beskrives som hvit, skjeggete og overvektig. Ifølge CNN og CBS hadde han med flere våpen inn i synagogen.

Etter at han overga seg, ble han transportert til sykehus.

Stengte brukerkonto i diskusjonsforum

Bowers har vært en ivrig bruker av den sosiale plattformen Gab, som beskriver seg selv som et sosialt nettverk for brukere som tror på ytringsfrihet, individuell frihet og den frie flyten av informasjon på nett.

Nettverket blir ofte knyttet til hvite nasjonalister og ekstremister.

Etter at Gab fikk nyss om at en av deres brukere kunne være gjerningsmannen bak synagogeangrepet, identifiserte de ham og suspenderte kontoen hans.

– Gab handlet raskt og kontaktet myndighetene umiddelbart. Vi kopierte all brukerdataen hans før vi suspenderte kontoen. Deretter kontaktet vi FBI og gjorde dem oppmerksomme på kontoen og datamaterialet vi har. Vi er klare og villige til å jobbe med myndighetene for å sørge for at dette blir gjort rett, skriver nettverket i en uttalelse, der de også skriver at de syns angrepet er trist og motbydelig.

Huffington Post skriver at profilen hans ble tatt ned rett etter klokken 11.30, omtrent 15 minutter etter at Bowers var pågrepet.

Fornektelse og konspirasjonsteorier

På Gab hadde Bowers de siste månedene publisert en rekke antisemistiske meldinger, skriver CBS. Det inkluderte holocaust-fornektelse og kospirasjonsteorier om at jødene ødelegger planeten og bidrar til massemigrasjon.

Øverst på kontoen hans hadde han skrevet «jøder er satans barn».

CNN skriver at Bower har en aktiv våpenlisens og at han har kjøpt minst seks våpen siden 1996.

Bowers skrev i et innlegg at han ikke stemte på president Donald Trump, skriver USA Today .

Blant annet mente han at Trump ikke var nasjonalistisk nok.

Presidenten uttalte lørdag at angrepet definitivt ser ut som en antisemittisk handling.

– Det som har skjedd i dag er en fryktelig, fryktelig ting, sa han til pressen på flyplassen i Indianapolis.

Angrepet har gjort dypt inntrykk på jødiske miljøer.

– Dette er trolig det dødligste angrepet mot det jødiske samfunnet i USAs historie, sier Jonathan Greenblatt, som leder Anti-Defamation League, en gruppe som kjemper mot antisemittisme.

Flere steder, blant annet Washington, New York, Chicago og Los Angeles, har myndighetene satt inn sikkerhetstiltak ved jødiske forsamlinger som følge av angrepet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har fordømt angrepet og sier at Israel sørger med familiene til de drepte.

Statsminister Erna Solberg har skrevet i en Twitter-melding at hun er i dyp sorg over «det forferdelige antisemittiske angrepet i Pittsburgh».

– I kveld er tankene mine med de som er rammet og det jødiske samfunnet. Ingen bør bli truet eller angrepet på grunn av sin politiske eller religiøse overbevisning.