Dette satellittbildet fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) viser orkanen Willa på vei mot Mexicos vestkyst. Foto: NOAA / NTB scanpix

Livsfarlig orkan på vei mot Mexico

UTENRIKS 2018-10-22T15:37:09Z

Det er ventet katastrofale ødeleggelser når orkanen Willa når Mexicos vestkyst.

Publisert: 22.10.18 17:37

Orkanen Willa har nådd så høy fart at den regnes som kategori fem på Saffir-Simpson-skalaen. Det vil si at man regner med at den vil gjøre katastrofale ødeleggelser.

Orkanen treffer vestkysten av Mexico innen onsdag, skriver AP . Mandag stengte flere skoler i området, og myndighetene begynte å forberede krisesentre.

En kategori fem-orkan beveger seg i 252 kilometer i timen eller mer, ifølge amerikanske National Hurricane Center (NHC). Skalaen går fra 1–5, og på sine nettsider skriver NHC at kategori fem-orkaner ødelegger mange hus, river ned trær og velter strømstolper. Dette kan føre til langvarige strømbrudd og isolerte eller ubeboelige områder.

Orkanvarselet går fra San Blas til Mazatlán, og inkluderer Islas Marias, et naturreservat og et føderalt fengsel, skriver AP.

Det er kun tropisk stormvarsel på populære feriesteder i Puerto Vallarta og Mazatlán. De er ventet å slippe unna orkanen, men det er meldt vind, regn og noen oversvømmelser.