MOSKVA: Her blir en demonstrant pågrepet av russiske spesialpoliti i Moskva søndag formiddag. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Nye massearrestasjoner i Russland

For andre helg på protesterer russerne mot fengslingen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44). 755 mennesker er pågrepet til nå, ifølge nettstedet OVD-info.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Navalnyj ble pågrepet på flyplassen i Moskva da han kom tilbake etter sykehusbehandling i Tyskland.

Forrige lørdag ble tusenvis av mennesker pågrepet da folk tok til gatene, og søndag er det planlagt nye demonstrasjoner i 142 byer rundt i verdens største land.

Demonstrasjonene startet øst i Russland allerede mens det var natt i Norge, og ifølge det uavhengige nettstedet OVD-info er altså 755 mennesker pågrepet til nå - fordelt på nærmere 50 byer.

I Moskva skal folk møtes ved FSB-hovedkvarteret på Lubjanka-plassen, men ifølge Meduza stenger politiet underganger og metrostasjoner i området – noe som gjør det vanskelig for demonstrantene å møtes.

les også Navalnyj pågrepet i passkontrollen i Moskva: – Jeg er ikke redd

Politiet har allerede begynt å pågripe folk også i hovedstaden – til tross for at protesten ikke har startet ennå, melder Meduza.

Blant de arresterte i Moskva er sjefredaktøren for det Kreml-kritiske mediet Mediazona, Sergej Smirnov, melder OVD-info.

– Ingen ønsker å bo i et land der vilkårlighet og korrupsjon råder. Vi har flertallet på vår side, skrev Aleksej Navalnyj for noen dager siden i en melding fra cellen i det legendariske fengslet Matrosskaja Tisjina i Moskva. Han beskyldes for at han ikke har holdt vilkårene for en betinget fengselsdom på tre og et halvt år. Men Navalnyj sier at dette var umulig etter som han var på sykehus i Berlin.

Den 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva etter en valgturné. Etter ti døgn ble han overflyttet til Charité-sykehuset i Berlin. Vestlige eksperter fra flere land har fastslått at han ble forgiftet med nervegiften Novitsjok. Navalnyj selv hevder at president Vladimir Putin har ansvaret for forgiftningen og at det var etterretningstjenesten FSB som utførte det. Presidenten selv og Kreml har benektet dette.

les også Protester planlagt lørdag: – Frykter for Navalnyjs sikkerhet

– Vær ikke redde, var Navalnyjs oppfordring til folk tidligere denne uken.

Navalnyjs folk kom et par dager etter arrestasjonen med avsløringer om noe de hevder er et milliardpalass ved Svartehavet som Vladimir Putins. Nå har hans gamle judopartner Arkadij Rotenberg gått ut og sagt at det er han som eier luksusstedet.

– Nå er det ikke lenger noen hemmelighet. Jeg eier slottet. Stedet er fantastisk, sier Rotenborg til Kreml-tro Mash Media.

Rotenberg er en av Putins eldste venner. De trente judo sammen i St. Petersburg da de var unge. Etter at Putin ble president har Rotenberg-familien blitt stadig rikere gjennom statlige kontrakter til sitt forretningsimperium.