SOVER UTE: Mel Pilling stikker hode ut av teltet sitt. Bak ham kan man se det høye gjerdet som omkranser Capitol Hill, og to av de 25.000 soldatene som beskytter hovedstaden før Bidens innsettelse. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hjemløse på gaten i Washington: Tror på en bedre fremtid med Biden

WASHINGTON D.C. (VG) Banket opp, ranet og glemt. Tallet på hjemløse er ventet å ha økt kraftig i verdens rikeste land i 2020. Nå øyner noen av dem håp.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det kommer til å bli bedre nå. Det er jeg sikker på, sier Mel Pilling innenfor teltduken sin på spørsmål om hva han tenker om at Joe Biden tar over som USAs president på onsdag.

Bak ham er det satt opp høye gjerder med piggtråd som strekker seg kilometer rundt Capitol Hill. Et titalls soldater står tungt bevæpnet på gaten rett utenfor der han sover om natten, og lysene fra politibilene som sperrer for all biltrafikk kan skimtes gjennom teltet hans.

Pilling har bodd i den bitte lille «teltlandsbyen» ikke langt unna kongressbygningen i to uker. Før det sov han direkte på asfalten. Hans høyre øye er blått etter å ha blitt slått til for noen dager siden.

SKAL BESKYTTE: 25.000 soldater fra nasjonalgarden er satt inn for å beskytte hovedstaden fra det FBI har beskrevet som «væpnede demonstrasjoner». Foto: Thomas Nilsson / VG

Antall hjemløse i USA var i 2019 over 550.000. Tallet er ventet å ha økt dramatisk med pandemien i 2020.

Med den økte arbeidsledigheten ble det estimert at 30–40 millioner amerikanere sto i fare for å miste hjemmene sine i 2020. Dette tilsvarer cirka ti prosent av landets totale innbyggertall. Frykten er at mange av dem vil kunne havne på gaten.

Les også: Dette er Bidens utvalgte

FØLER SEG TRYGG: Pilling forteller at han har sovet i teltet i to uker, og at han føler seg tryggere der. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg hører ikke til her, sier Michael Beale og knekker sammen i høylytt gråt.

Han har bodd på gaten i hovedstaden siden han var 17 år. I dag er han 29. Han forteller at han havnet på gaten etter en oppvekst i barnevernet. Han har ingen jobb, ingen familie og har vært tvunget til å selge kroppen sin for å overleve.

– Jeg trenger bare noen ressurser, noen som kan hjelpe meg litt – så skal jeg klare meg selv, sier han.

les også Kathy (31) er gravid og hjemløs: – Ikke mye hjelp å få

Beale sitter tullet inn i et teppe. Han har vondt i hoften etter 12 år på asfalten i USAs hovedstad. Han har ikke tall på hvor mange ganger han har blitt banket opp av fremmede på gaten.

– De har brukket kjeven min. De har brukket nesen min. De har kastet vann på meg. De tok nesten hånden min.

– Jeg vil bort herfra. Det er ikke trygt, sier han mens han forsøker å tørke tårene sine.

forrige





fullskjerm neste VONDT: Michael Beale gråter mens han forteller hvordan livet er på gaten.

Onsdag klokken 18.00, norsk tid, legger Joe Biden hånden sin på bibelen utenfor Kongressen og blir med det USAs 46. president.

Biden tar da over et land i krise:

Coronatallene er høyere enn noen gang. Antall totale liv som har gått tapt har nå passert 400.000 og antall dødsfall per dag er enkelte dager høyere enn antall liv som gikk tapt 11. september og under angrepet Pearl Harbor.

Les også: Blir kastet ut av hjemmet sitt om to uker

Som følge av de skyhøye coronatallene lider privatpersoner og bedrifter store økonomiske tap.

En undersøkelse slo i oktober fast at åtte millioner flere amerikanere er å regne som fattige enn hva som var tilfellet i mai i fjor.

Derfor er det ventet at noe av det aller første Biden vil komme til å ta tak i, er den såkalte «tvillingskvisen»: Økonomien og coronaviruset.

KONTRASTER: De hjemløse i den lille «teltlandsbyen» bor tett på gjerdet og soldatene som vokter Capitol Hill. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han har allerede varslet at han kommer til å be Kongressen om hele 16 billioner kroner.

BAKGRUNN: Joe Biden lanserer redningspakke for USA: −Det er ingen tid å miste

Pengene Biden ber om skal blant annet gå til vaksinasjonsprogrammet, økte bevilgninger til helsetjenesten, betalte permisjoner, åpning av skoler, testing og ytterligere 1600 dollar i direkte økonomisk hjelp til innbyggerne i USA – på toppen av de 600 som allerede er godkjent.

Biden vil også øke minstelønnen til 15 dollar.

HJEMLØS: Same Love jobbet som kokk før pandemien. Nå bor han i et rødt telt på gaten i USAs hovedstad. Foto: Thomas Nilsson / VG

På samme sted Pilling bor møter VG Sam Love. Han mistet jobben sin som kokk da pandemien rammet verdens rikeste land i mars. Nå er hjemmet hans et rødt telt.

– Det handler om å overleve, sier han.

Hjelpeorganisasjonen «Feed the people» ble opprettet i sommer som følge av Black Lives Matter (BLM)-demonstrasjonene som preget landet gjennom store deler av 2020.

På grunn av pandemien har de fortsatt å mate hjemløse, og de som trenger det kan komme bort, slå av en prat og få et måltid.

– Det er mange som har behov for dette, sier Jocelyn Golly og gir en flaske vann til Beale som kommer gående med pleddet sitt tullet rundt seg.

FÅR VANN OG MAT: Jocelyn Golly gir Michael Beale en vannflaske. Foto: Thomas Nilsson / VG

– I 2020 har jeg blitt ranet over 500 ganger. Og jeg får ingen hjelp. Men med en gang jeg får pengene fra krisepakken, drar jeg fra denne byen, sier Beale.

– Jeg kommer til å rope «Biden, Biden», sier han.

Washington D.C med kongressbygningen i bakgrunnen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hovedstaden er nå i full beredskap etter at Trump-supportere stormet Kongressen for to uker siden. 25.000 soldater fra nasjonalgarden er satt inn i håp om å beskytte Washington fra det FBI omtaler som «væpnede demonstrasjoner».

Mandag formiddag, amerikansk tid, gikk alarmen i Kongressen igjen. Da var det en brann i et område for hjemløse under broen på motorveien som fikk Kongressen til å stenge ned.

Beale forteller at han ikke har sovet i en vanlig seng på ti år. Selv om ting ser mørkt ut håper han at han får mulighet til å reise fra hovedstaden etter å ha mottatt pengene fra krisepakken.

– Da vil jeg synge og danse. Det er det jeg kan. Stå på en scene er min største drøm.