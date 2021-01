UNDERSØKELSER: En kriminaltekniker arbeider på åstedet hvor en mann ble skutt og drept i Sundsvall i 2019. Foto: Mats Andersson/TT / TT NYHETSBYRÅN

To drapsmenn på rømmen i Sverige

Svensk politi søker etter to menn som er dømt til fengsel i 18 år for et drap i Sundsvall i desember 2019.

Mennene ble frikjent i tingretten, men aktoratet anket dommen, og mennene ble 22. januar dømt for drapet i hovrätten (tilsvarende norsk lagmannsrett). De er nå på frifot.

Drapsdommen falt dømt «in absentia» – uten at de selv var til stede i retten.

– Det hadde vært bra om de ble pågrepet rett etter forhandlingene, men det tok noen dager. Jeg er ikke overrasket over at de har forsvunnet, sier aktor Marina Amonsson til Sundsvalls Tidning.

Det var en mann i 30-årene som ble skutt og drept i Nacksta i Sundsvall 12. desember 2019. Den svenske avisen Expressen omtaler drapet som en «henrettelse», og opplyser at mannen ble drept med ni skudd.

En tredje mann er dømt for drapet, men han soner allerede en dom for et annet lovbrudd, melder Aftonbladet.

Da de tre ble frifunnet i Tingretten, var det fordi retten vurderte saken slik at det til tross for omstendigheter som pekte mot at de sto bak drapet, likevel fantes tvil om at de faktisk hadde skutt mannen.

Etter anken ble det altså konkludert med at bevisene til slutt var sikre nok til å felle en dom.