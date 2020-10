HARRIS COUNTY: Jose Mendoza på jobb i et valglokale i Houston 29. juni. Foto: David J. Phillip / AP

Poststemme-nederlag for Republikanerne

Republikaneres forsøk på å begrense muligheten til å avgi stemmer i presidentvalget, møter motstand både i Texas og Pennsylvania.

I mars sa president Donald Trump i et intervju med «Fox & Friends» at det vil skade Republikanerne hvis det blir enklere å stemme i USA.

– Hvis du gikk med på det, ville du aldri få valgt inn en republikaner i dette landet igjen, sa Trump.

Ifølge The New York Times er det imidlertid ingen tegn til at Republikanerne taper på poststemmer i de fem delstatene som allerede praktiserer dette – Colorado, Hawaii, Oregon, Utah og Washington.

Flere steder i USA jobber Republikanerne likevel for å begrense mulighetene for å avgi poststemmer i forbindelse med årets presidentvalg.

STEM HER: Et skilt viser at velgerne i Harris County kan avgi forhåndsstemme her. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman

Stanset guvernørvedtak i Texas

Den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott, vedtok 1. oktober at hver kommune i delstaten kun får ha ett valglokale åpent for forhåndsstemmer.

Det innebærer at Texas’ største kommune, Harris County, må stenge elleve av sine tolv valglokaler, til tross for at det bor over 500.000 mennesker over 65 år der.

– Mens vi jobber for å beskytte velgernes mulighet til å stemme under Covid-19-pandemien, må vi være ekstra påpasselig med å styrke sikkerhetsprotokollene i delstaten. Disse tiltakene vil sikre større åpenhet og forhindre forsøk på ulovlig stemmegivning, forklarte Abbott ifølge ABC News.

GUVERNØR: Greg Abbott under en pressekonferanse 2. oktober. Foto: Ricardo Brazziell / Austin American-Statesman

Trump har flere ganger hevdet at poststemmer fører til økt valgsvindel, noe Politifact gjentatte ganger har tilbakevist.

Nå har også en føderal domstol i Texas blokkert ordren fra guvernør Abbott.

Dommer Robert Pitman konstaterer at Abbotts ordre vil sette helsen på spill for sårbare velgergrupper. For å kunne avgi poststemme i Texas må man være minst 65 år gammel, syk eller ufør, eller befinne seg ute av delstaten på valgdagene.

– Ved å begrense valglokaler til ett per kommune, må eldre og uføre velgere i Texas største og mest folkerike kommuner reise lenger til valglokaler med større folkemengder, hvor de er utsatt for økt risiko for å bli smittet av coronaviruset, fastslår dommeren.

Allerede anket

Texas’ statsadvokat Ken Paxton har allerede anket.

– Distriktsrettens beslutning undergraver vår valgsikkerhet, forstyrrer den demokratiske prosessen og vil bare føre til forvirring blant velgerne. Den kan ikke bli stående. Poststemmer er spesielt sårbare for svindel, hevder Paxton, stikk i strid med hva undersøkelser av tidligere valg har vist.

– Pensjonister og uføre velgere i Harris County trenger disse poststemme-mulighetene for å avgi sine stemmer på en trygg og praktisk måte under den globale pandemien. Vi bør ikke redusere velgernes liv til politikk, kontrer fylkessekretær Chris Hollins i Harris County.

Republikanerne gikk fredag på et domstolnederlag i Pennsylvania også, melder USA Today.

Den føderale dommeren J. Nicholas Ranjan avviste søksmålet fra Trumps valgkampapparat, som ville begrense hvordan poststemmer kan samles inn.

Pennsylvanias statsadvokat Josh Shapiro (D) kjempet imot Trumps søksmål.

– Det er viktig å merke seg at de (i retten, red.anm.) ikke trengte å bevise faktisk valgfusk, bare at det var sannsynlig, og de klarte ikke engang det, sier Shapiro til The Associated Press.

Trump-leiren tapte også et søksmål i Nevada i september, da dommer James Mahan avviste Trump-apparatets forsøk på å forhindre at poststemmer ble sendt ut til alle registrerte velgere der.

I Montana fastslo dommer Dana Christensen ifølge Fox News at Trump-leiren ikke kunne vise til et eneste eksempel på velgerfusk i Montana i noe valg de siste 20 årene, kalte påstanden «fiksjon» og avviste deres ønske om å blokkere for poststemmer der.

Økt andel poststemmer vil imidlertid føre til at flere stemmer avvises.

Rekordmange kan bli strøket

En undersøkelse som USA Today har gjort sammen med Columbia Journalism Investigations og Frontline, konkluderer med at over én million stemmer kan bli avvist i årets presidentvalg.

Dette er basert på tall fra 2016, samt estimater på hvor mange som kommer til å stemme via posten i 2020.

Stemmer avvises av flere årsaker, uten at det handler om fusk.

I 2016 ble 546 stemmer avvist i Nord-Carolina fordi de manglet vitnesignaturer, mens Virginia kastet 216 stemmer i midtvalget i 2018 fordi de ankom i en uoffisiell konvolutt. Arizona strøk 1516 stemmer fordi signaturene ikke matchet signaturene de hadde i arkivet.

I primærvalgene i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania tidligere i år, ble til sammen cirka 60.000 stemmer strøket.

Publisert: 11.10.20 kl. 21:08

