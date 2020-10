ØKONOMISK VEKST: Med Donald Trump som president har det amerikanske børsmarkedet steget med i overkant av 30 prosent, ifølge CBS. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters / NTB

Statistikken som sier at Trump burde vinne valget

Kun to presidenter har ikke blitt gjenvalgt med lignende vekst i børsmarkedet. Donald Trump kan bli den tredje.

Nå nettopp

Det viser tall fra The Socionomics Institue, som har blitt omtalt av CBS.

Den amerikanske økonomien har i hele hans presidentperiode vært viktig for Trump. Ifølge CBS har det amerikanske børsmarkedet økt med 32 prosent de siste tre årene.

Og skal man tro Trumps gjentatte uttalelser under sine valgmøter, er dette bare starten. Tross coronapandemien, mener presidenten at neste år vil bli ett av tidenes beste.

Dersom man ser på statistikken CBS trekker frem, er det kanskje ikke så rart Trump er så opptatt av økonomien. Hele 14 av 16 presidenter som har stilt til gjenvalg med en børsoppgang på mer enn 20 prosent, har vunnet det påfølgende valget.

les også Joe Bidens forsprang har krympet: Peker på tre utfall

Ifølge kanalen er det kun George W. Bush senior og John Adams som ikke har blitt gjenvalgt med slike tall. Bush tapte valget til fordel for Bill Clinton, til tross for at børsmarkedet var opp hele 38 prosent. Adams var president på slutten av 1700-tallet, og da økte de statseide bankene sin verdi med rundt 30 prosent.

– En positiv trend på markedet blir historisk sett assosiert med seier til den sittende presidenten, sier Matthew Lampert, direktør for Socionomic Institute, til CBS.

De hevder statistikken tilsier at Trump kommer til å vinne valget med en sannsynlighet på 87 prosent.

INNSPURT: Det amerikanske presidentvalget er i sin siste fase, og blir formelt avholdt 3. november. Her kaster Trump hatter til publikum under et politisk møte 30. september. Foto: Alex Brandon / AP

Kan peke mot Biden i stedet

Dette gir altså Trump en historisk fordel med tanke på å vinne valget. Likevel er det flere forbehold som kan bli tatt i betraktning.

Ifølge CBS har enkelte børseksperter hevdet at den nylige økningen i aksjemarkedet faktisk er i Bidens favør, ikke Trump. De har blant annet pekt på at økningen i aksjeprisene siden september har vært i takt med at motkandidaten Biden har tatt ledelsen på meningsmålingene.

I tillegg har forskerne i The Socionomics Institute slått fast at børsmarkedet er en bedre indikator for hvem som blir valgt når veksten er spredt utover forskjellige sektorer. Under presidentperioden til Trump har veksten hovedsakelig vært i teknologisektoren.

I tillegg baserer den nylige veksten som blir omtalt seg på aksjeindeksene Dow Jones og S&P 500, som kun måler en brøkdel av det generelle børsmarkedet. Dersom man ser på hele det offentlige børsmarkedet så har aksjene sunket med 10 prosent, ifølge CBS.

HØYERE SKATTER: I motsetning til motkandidat Trump har Joe Biden foreslått å øke skattene på de rike og store selskaper. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jevnere enn meningsmålingene

Lederen av The Socionomics Institute, markedsstrateg Robert Prechter, holder likevel fast ved at børsveksten kan ha noe å si for det kommende valget.

– Trump er en kontroversiell figur, og 2020 er langt fra et typisk valgår. Hvert valg har sine grunner til hvorfor det kan bli annerledes, men historien er det den er. Vi får se om det holder seg denne gangen, sier han til CBS.

les også Skjulte faktorer som kan gi Trump-seier

Øverste markedsstrateg i LPL Financial, Ryan Detrick, kommer også frem til en lignende konklusjon:

– Vi tror det kommer til å bli mye mer jevnt enn det meningsmålene tyder på akkurat nå, slik vi også så i 2016, skriver han i et notat på bedriftens hjemmeside.

Publisert: 23.10.20 kl. 01:17

Les også