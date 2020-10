FIRE ÅR SIDEN: Slik så det ut på et av Donald Trumps valgkamparrangementer i 2016. Foto: Thomas Nilsson / VG

The New York Times: 194 millioner fra hotell utbetalt til Trump under 2016-valgkampen

Storavisen har nok en gang dykket ned i den amerikanske presidentens selvangivelser, som han ikke har villet offentliggjøre. Aviser mener papirene viser hvordan Donald Trump finansierte deler av 2016-valgkampen.

USAs president Donald Trump har mottatt mer enn 21 millioner dollar fra et hotell i Las Vegas som han eier sammen med businessmann Phil Ruffin. Det melder The New York Times, som har fått tilgang til presidentens selvangivelser.

21 millioner dollar tilsvarer over 194 millioner norske kroner.

Betalingen kom under valgkampen i 2016, da presidentens kampanje skal ha begynt å slite økonomisk.

Skal ha fått nei til mer lån

Tidlig i 2016 solgte Trump aksjer for flere titalls millioner dollar. I løpet av de fire første månedene dette året, skal han ha solgt aksjer for 38,5 millioner dollar, tilsvarende over 352 millioner norske kroner.

På dette tidspunktet fikk han ikke lenger låne penger hos Deutsche Bank, som fryktet pengene ville brukes til kampanjen, heller enn å bruke de til å utvikle golfbanene, slik Trump hevdet.

The New York Times har også avdekket at presidenten mottok betalinger på totalt rundt 190 millioner kroner fra hotellet Trump-Ruffin i Las Vegas. Pengene havnet hos Trumps valgkamp, via flere av hans andre selskaper.

Betalingene ble overført til firmaet Trump Las Vegas Sales and Marketing, et firma som hadde beskjedne inntekter i årene før valget. I 2016 mottok selskapet en betaling på nesten 120 millioner kroner – mer enn 20 ganger mer enn det største overskuddet bedriften noensinne hadde hatt på et år.

Phil Ruffin, som eier hotellet sammen med Trump, sponset presidentens kampanje og fond med mer enn 22 millioner kroner, skriver The New York Times.

– Han gjør meg gal. Jeg må si «Phil, jeg har ikke lyst på pengene dine. Jeg betaler for meg selv». Det skjer hver gang vi møtes, sa Donald Trump på et valgkampmøte i 2016. Han hevdet å ha sagt nei takk til et tilbud fra Ruffin hvor han ønsket å legge mer enn 90 millioner kroner i Trumps valgkamp.

– Det er vanskelig for meg å si nei til penger, for det er ikke hva jeg har gjort i livet. Jeg tar og tar, fortsatte Trump.

Lyntog til Las Vegas

Etter at Trump i 2017 ble innsatt som president, skal Ruffin ha bedt presidenten om å gjenopplive utbyggingen av et lyntog fra California til Las Vegas – en 90-minutters reise fra Sør-California til kasinoer og gambling i ørkenen.

I mars i år godkjente det amerikanske samferdselsdepartementet salg av rentefrie gjeldsbrev fra togselskapet som sto bak utbyggingen, til private investorer. Det tas sikte på at togene kan begynne å kjøre i 2024, fulle av nye gjester til blant annet Ruffins hoteller i Las Vegas.

Washington Post: Etterforskes etter skattereduksjon

The New York Times er ikke den eneste amerikanske avisen som granske presidenten.

For fem år siden lovet Trump å bevare skog på rundt 600 kvadratmeter rundt eiendommen Seven Springs utenfor New York. Han skal i gjengjeld ha fått en skattereduksjon på 21,1 millioner dollar, ifølge rettsdokumenter avisen Washington Post har lest.

Størrelsen på skattereduksjonen ble satt ut fra et anslag av eiendommens verdien fra 2016 på 56,5 millioner dollar.

New Yorks påtalemyndighet gransker nå om Trump Organization blåste opp verdien av eiendommen, ifølge rettsdokumenter. Etterforskningen ledes av demokraten Letitia James, delstatens Attorney General, en stilling som har fellestrekk både med regjeringsadvokat, påtalemyndighet og justisminister på delstatsnivå.

Taksten skal ha blitt bygd på ubegrunnede antagelser og villedende konklusjoner som blåste opp den anslåtte verdien, ifølge to uavhengige eksperter som har gjennomgått dokumentene for Washington Post.

Trump Organizations advokat Alan Garten sier han ikke kan kommentere takstsettingen, men hevder at påstandene er usanne. Cushman & Wakefield vil ikke kommentere saken.

Publisert: 09.10.20 kl. 19:18

