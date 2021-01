forrige





fullskjerm neste SEREMONI: Folk ber om å få renset sjelen og å komme seg gjennom pandemien under en seremoni i isvann ved en shinto-helligdom i Tokyo i januar.

Japans kamp mot smitten: − Siste sjanse for å gjennomføre OL

2020-OL skal arrangeres i Tokyo i 2021. Japanske myndigheter har erklært unntakstilstand i kampen mot smitten, mens 80 prosent av befolkningen ønsker å utsette eller avlyse lekene.

Publisert:

– Det virket lenge som at ting var under kontroll. Gjennom mesteparten av høsten. Nå har antallet smittetilfeller steget drastisk, og man er redd situasjonen skal komme ut av kontroll, forteller Anette Yamamoto-Hansen til VG.

Hun bor i Tokyo, hvor hun jobber for Aker BioMarine. VG snakket med henne samme dag som en ny unntakstilstand trådte i kraft for hovedstaden. Smittetallene hadde eksplodert.

– Jeg har kun vært ute av huset ved lunsjtider i dag. Da kunne jeg ikke se noen spesielt stor forskjell i forhold til tidligere. Mitt inntrykk av å se folkemengdene, er at folk ikke har tatt det like seriøst om forrige gang.

Forrige uke hevdet avisen The Times at Japan hadde gitt opp sommer-OL, men dette ble kontant avvist av landets myndigheter.

– Noen nyhetsartikler som sirkulerer i dag hevder at Japans regjering privat har konkludert med at de olympiske og paralympiske lekene Tokyo 2020 må avlyses. Dette er kategorisk usant, skrev Japans ambassade i Norge på Facebook.

Likevel skaper viruset usikkerhet.

– Plutselig kom en stor økning i tilfeller. Denne bølgen slår mye hardere inn enn den forrige, sier professor og Japan-ekspert Paul Midford ved NTNU.

I vår stengte hovedstaden og flere andre japanske storbyer ned som følge av pandemien. Nå er utfordringen rekordhøy smitte, import av den britiske mutasjonen og oppdagelsen av en helt ny mutasjon fra Brasil.

Lørdag melder tabloidavisen Yomiuri Shinbun at det er innført nye smittevernstiltak inne i den japanske riksdagen. Flere ansatte i parlamentsbygningen har blitt smittet.

Så langt er også ni folkevalgte riksdagsrepresentanter smittet. I desember døde tidligere transportminister Yuichiro Hata av viruset.

Insisterer på OL

For Japan er det viktig å få kontroll på smittetallene før de i juli skal arrangere De olympiske leker i Tokyo.

En undersøkelse gjort av Kyodo News viser at hele 80 prosent av befolkningen ønsker å utsette eller avlyse sommerens leker. Også tall fra Japan Press Research Institute viser at mer enn 70 prosent ønsker det samme.

Samtidig insisterer både statsminister Yoshihide Suga og Tokyo-guvernør Yuriko Koike på at lekene må finne sted.

fullskjerm neste «SUPER-FAN»: Kyoko Ishikawa er selvbeskrevet super-fan av OL, og har deltatt på alle sommer-OL de siste 30 årene. Hun bor selv i Tokyo, og skal selvfølgelig være publikum også når lekene kommer til hennes hjemby i sommer.

Selv om mange japanere mener det er en dårlig idé, mener Midford lekene blir gjennomført i sommer – til tross for viruset.

– Går det enda et år, er man allerede halvveis til neste sommer-OL. Dette er siste sjanse for å gjennomføre lekene.

Selv om smittesituasjonen skulle komme ut av kontroll, trenger ikke det bety noe for hvorvidt lekene blir gjennomført – det kan derimot få noe å si for hvor mange publikummere som slipper inn.

– Japan har investert masse penger i å arrangere OL. Det handler om nasjonal prestisje, og å vise frem ny teknologi. Blant annet har Japan som mål å være en hydrogenbasert nullutslipps-økonomi innen 2050, forklarer NTNU-professoren.

Det skal de vise frem ved at elektrisiteten i OL-landsbyen skal komme fra hydrogen – og hydrogendrevne busser skal frakte utøverne.

Strenge tiltak

Japanske myndigheter har ikke hatt mulighet til å straffeforfølge de som bryter coronareglene, forteller Midford. Det er derfor kun innført anbefalinger i landet – ingen på- eller forbud.

– Jeg er sikker på at vi skal komme oss gjennom dette, men jeg må be alle om å holde ut et liv med begrensninger enn så lenge, sier statsminister Yoshihide Suga under en pressekonferanse.

Statsministeren får mye av skylden for at smitten har økt. Folk mener han var for sen med unntakstilstanden. Da han i januar innførte unntakstilstand, var han klar på behovet for strengere anbefalinger:

Man skal bruke munnbind i samtaler med andre

Man skal helst ikke gå ut etter klokken 20.00

Man skal unngå å spise ute

Man skal å unngå å samles i folkemengder.

fullskjerm neste IZAKAYA: En gastropub i Tokyo må stenge tidlig, grunnet de nye restriksjonene. Ingen steder får servere mat etter klokken 20.00.

Dessuten ble restauranter bedt om å stenge klokken 20.00.

– At utestedene blir bedt om å stenge har blitt latterliggjort. Mange mener det får det til å virke som at viruset kun er ute på pub-til-pub-runder på nattetid, sier Paul Midford.

Likevel kan det se ut til at restriksjonene har hjulpet. Japan har i dag en synkende smittetrend

Landet har ifølge Midford konsentrert seg om bruk av munnbind og sosial distanse i sin coronahåndtering. Det har fungert godt inntil nylig. Samtidig er andre aspekter utfordrende.

– Japan har vært treige med å godkjenne en vaksine, fordi de ønsker å teste den på egen befolkning først, forklarer han. Testing ble likevel ikke satt i gang i landet i høst, da mange av produsentene rullet ut testingen sin.

Landet har ikke startet vaksineringen enda, viser VGs oversikt.

Ny hverdag på hjemmekontor

Statsminister Suga anbefaler også at 70 prosent av arbeidsstyrken jobber hjemmefra – et vendepunkt i et land hvor hjemmekontor har vært nærmest umulig tidligere, mener Anette Yamamoto-Hansen.

Hun har oppfattet japanske arbeidsgivere som veldig motvillige til løsningen.

– Jeg brakk ankelen da jeg jobbet i en annen bedrift tidligere. Da fikk jeg etter mye om og men jobbe hjemmefra i en måned. Den allmenne oppfatningen blant mine kolleger var at det var vanskelig å stole på at folk som jobbet hjemmefra faktisk gjorde det de skulle, forteller hun.

– Jeg fikk til og med kommentarer fra kollegaer som mente at folk som jobber hjemmefra var noen latsabber.

KULTURUTVEKSLING: Anette Yamamoto-Hansen fra Bergen iført bunad i Tokyo. Hun har bodd i Japan i ti år. Foto: Akira Hojo / Privat

Dessuten mener hun mange eldre trives best på kontoret, og at mange relativt trange japanske leiligheter ikke er optimale for å jobbe fra.

– Japanske hus og leiligheter er ganske små, med få muligheter til privatrom. En bekjent av meg gikk på kontoret hver dag, selv under forrige unntakstilstand. Kona hans sa han måtte ut av huset – hun orket ikke at han skulle gå hjemme hele dagen, illustrerer Yamamoto-Hansen.

Tvetydige tiltak

Anette Yamamoto-Hansen mener den japanske strategien har vært noe preget av tvetydige tiltak, som har slitt med å finne balansen mellom helse og business.

Blant annet har myndighetene prøvd å gi folk insentiver til å reise innenlands gjennom et program kalt «GoToTravel», som skal gi statlig sponset rabatt på innenlandsreiser. På samme måte skulle «GoToEat»-programmet oppfordre folk til å spise på restaurant.

Målet var å gjøre opp for manglende utenlandsturisme. Programmene har flere ganger blitt satt på pause i de mest utsatte områdene.

TURISTMAGNET: Japanske turister på innenlandsferie i Kyoto i sommer. Byen er landets mest populære turistdestinasjon. Foto: DAI KUROKAWA / EPA

Myndighetene forsøkte også å oppfordre til bruk av munnbind ved å sende alle innbyggere to gratis munnbind i posten.

– Men maskene var av så dårlig kvalitet at det ikke var særlig poeng i å bruke de. De ble latterliggjort over hele fjølen, forteller Yamamoto-Hansen.

«Ensom død»

Samtidig varsles det om noe mer alvorlige konsekvenser av pandemien. For dem som jobber i restaurant- og utelivsbransjen har levebrødet forsvunnet.

Samtidig har selvmordsraten ifølge Midford økt, særlig blant kvinner.

Videre meldes det at eldre i økende grad har blitt funnet omkommet alene i sine hjem. I et særlig hårreisende eksempel ble en eldre mor og hennes datter funnet død i Osaka i sommer – begge hadde sultet i hjel.

I Japan kalles fenomenet «kodokushi» (孤独死) – «å dø i ensomhet». Antallet tilfeller skal være økende under pandemien.

– Det overrasker meg ikke om det stemmer. Flere er i isolasjon på grunn av viruset, sier Midford.