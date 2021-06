VG forklarer: «Pinkwashing» Juni er pridemåned, og hvert år fylles feeden på Instagram av regnbueflaggets farger. Dét har ført til en debatt om «pinkwashing». Men hva betyr det – og er det egentlig et problem i Norge? Ingvild Vik Bastian Lunde Hvitmyhr Avog Publisert 24. juni, kl. 11:43 Bildemontasje / Instagram Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Uttrykket spiller på hvitvasking, og referer til at kommersielle krefter bruker LGBTQ-saken i markedsføring i juni, uten at de resten av året jobber for bedre rettigheter og mer inkludering.

«Pinkwashing» har tidligere blitt brukt om rosa sløyfen-aksjonen for brystkreft-saken. I forbindelse med LGBTQ-saken dukket uttrykket først opp i en kronikk med tittelen «Israel and Pinkwashing» i New York Times i 2011.

Kronikkforfatteren Sarah Schulman mente at politikere i Israel og vesteuropeiske stater bruker LGBTQ-saken for å fremme anti-innvandring- og anti-Islam-politikk, ved å beskrive innvandrere som «homofobiske fanatikere».

Schulman viste til markedsføringskampanjer på 2000-tallet som skulle fremstille Israel som relevant og moderne – et «skeivt Mekka», som The Telegraph skriver. Kampanjene ble sett i sammenheng med omtale av menneskerettighetsbrudd mot palestinerne.

– Den voksende globale homo-bevegelsen mot den israelske okkupasjonen, har omtalt denne taktikken som «pinkwashing»: En villet strategi for å dekke over de pågående bruddene på palestinernes menneskerettigheter, bak et bilde av modernitet uttrykt gjennom israelsk homofilt liv, skriver Schulman.

Leder i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold Inge Alexander Gjestvang peker på eksempler på «pinkwashing» i USA.

– Det finnes bedrifter som donerer enorme summer til organisasjoner med svært konservative syn på familie, kjønn og seksualitet - og så ønsker de også å tiltrekke seg den skeive kundegruppen i pride-måneden gjennom å poste regnbuer i sosiale medier.

– Det er et generelt problem når noen smykker seg med et symbol når det passer uten å ha en dypere forståelse eller en reell innsats for målgruppen det representerer, sier Gjestvang.

FRI-leder: − Lett å poste regnbuefargede logoer

FRI-leder Inge Alexander Gjestvang mener bedrifter bør tenke seg om før de bruker regnbueflagget i sosiale medier.

– Det er veldig lett å poste regnbuefargede logoer, men mange undrer seg over om det er det for å få kunder eller fordi bedriften faktisk jobber systematisk med inkludering og mangfold, sier Gjestvang.

Kan ikke bare støtte i juni

Han forteller at FRI har registrert at det er en stor økning i antallet bedrifter og andre aktører som bruker regnbueflagget nå i juni.

– Noen bruker det skeive veldig i markedsføring. Dersom noen skal smykke seg med regnbueflagget må de vise mer vilje til innsats for den skeive målgruppa enn bare å vise støtte i juni, sier FRI-leder.

Han mener det er forskjell fra når bedrifter kontakter dem for å samarbeide kommersielt, og når de vil samarbeide for å skape inkluderende arbeidsplasser.

– Det er viktig at engasjementet stikker dypere enn å bare markedsføre seg som inkluderende en måned i året.

Står opp mot negative holdninger

Gjestvang sier at han antar at organisasjoner går runder internt før de endrer til pride-flagg i profilbildet sitt.

– Hvis den eneste begrunnelsen er "fordi det er pride og alle andre gjør det" bør man ta kontakt med en skeiv organisasjon og høre hvordan de kan bidra til kampen for skeives rettigheter, og ikke minst hvordan de kan sikre at de er en trygg og inkluderende arbeidsplass for alle, uansett kjønn og seksualitet.

FRI-lederen opplever at mange står opp mot negative holdninger på sosiale medier.

– Vi ser at flere bedrifter og andre aktører er gode på å forsvare mangfoldet og sitt verdigrunnlag når de opplever negative kommentarer etter at de har postet regnbueflagg eller gjort om logoen sin for å feire pride.