TENKER NYTT: Guvernør Phil Murphy avbildet på en pressekonferanse 19. mai i fjor. Foto: Chris Pedota / The Record/ AP

Lokker med gratis øl om du tar vaksine

Guvernøren i New Jersey kunngjorde mandag at folk i delstaten som tar første vaksinedose denne måneden kan få en gratis øl.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Budskapet er blant annet delt på Twitter med guvernør Phil Murphys rundt 380.000 følgere.

Der skriver han at «Stikk og øl»-programmet er ment å oppfordre folk fra New Jersey over 21 år som er kvalifisert til å få vaksine til å gjøre nettopp det.

For å få utdelt ølen må man ta første dose i mai og vise fram vaksinasjonskortet sitt ved ett av bryggeriene som deltar i programmet. 13 bryggerier er listet opp.

– Vi kommer ikke til å være redde for å prøve nye ting, sa Murphy på en coronaorientering mandag ifølge Forbes.

Guvernøren har som mål at 70 prosent av delstatens befolkning som oppfyller kriteriene for vaksinering, skal være fullvaksinerte innen 30. juni. Mandag var 46 prosent av den voksne befolkningen vaksinert, ifølge Forbes som viser til vaksinasjonsmyndighetene.

Lettelser i New Jersey

Mandag offentliggjorde guvernøren også flere lettelser i delstaten som trer i kraft 7. mai.

– Med covid-19-tilfellene på vei ned, over 7 millioner vaksiner satt og med godt vær som tillater flere utendørsaktiviteter, er vi i stand til å ta disse stegene mot å gjenåpne delstaten, sier helsesjef Judith Persichilli.

Hun oppfordrer samtidig alle uvaksinerte til å vaksinere seg og ber folk holde avstand og bruke munnbind i større grupper.

Aldersgrensen for å drikke alkohol i USA er 21 år.