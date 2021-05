DRAP: Politiet ved stedet i Örebro der Lena Wesström ble funnet død i mai 2018. Foto: Peter Wixtröm / Aftonbladet / TT

Sverige: Mann funnet død 18 minutter etter han ble dømt for drap – mistenker drap

En 47 år gammel mann ble dømt for drapet på en kvinne fredag. – Det er sjokkerende alt sammen, sier drapsofferets far om at den dømte selv er død - og at drapsetterforskning innledes.

Fredag ble den nå avdøde 47 år gamle mannen dømt til 18 års fengsel for drapet på 45 år gamle Lena Wesström, skriver Aftonbladet.

Lena Wesström ble meldt savnet 15. mai 2018. Hun ble funnet død fire dager senere, ved et gjerde 160 meter unna sitt eget hjem i området Nya Hjärsta i Örebro.

Ifølge Expressen ble Wesströms blod funnet på 47-åringens vaskemaskin, og hans DNA ble funnet på hennes ring og skjørt.

Nå melder svensk politi at den dømte mannen selv er blitt funnet død og at en annen mann er pågrepet og mistenkt for drap.

– Det har vært krevende i lengre tid, og dette ble en slags finale på det hele. Det er sjokkerende alt sammen, sier faren til den drepte kvinnen, Lars-Åke Johansson til Aftonbladet.

– Det er så mange tanker, jeg har ikke helt orden på dem.

Dømt 18 minutter før

47-åringen som ble tiltalt for drapet ble først frikjent i tingretten i Örebro i mai 2020. Retten mente det ikke var tilstrekkelig bevis for å knytte 47-åringen til drapet.

Fredag ble han dømt i Göta hovrätt, som tilsvarer lagmannsretten i Sverige.

DREPT: Lena Wesström ble funnet drept i 2018. Foto: Aftonbladet/Privat

– Han er funnet avdød. Det er omstendigheter som gjør at vi ikke kan slå fast om det er en annen person som har forårsaket det. En mann som befant seg på stedet, ute på landsbygden i Örebro kommune, er pågrepet. Det er innledet drapsetterforskning. Mannen ble pågrepet på stedet, sier pressetalsperson i politiet i region Bergslagen, Mats Öhman.

Til TV4 Nyheterna sier han at det er tegn til vold på den avdøde mannen.

Pårørende er varslet om dødsfallet. Politiet fikk melding om saken klokken 11.18.

VG skrev først at mannen ble funnet død timer etter dommen, men det viste seg å være 18 minutter.

– Ikke fortalt hvor ille det var

Ifølge tingrettsdommen fikk Lena Wesström 17 slag mot hodet med en hard gjenstand, men det er ikke klart hva slags gjenstand det var. Heller ikke mobiltelefonen hennes er blitt funnet.

Wesström skal ha hatt et hemmelig forhold til 47-åringen, ifølge dommen. Hun har tidligere anmeldt ham to ganger for vold, men etterforskningen ble henlagt.

Faren til Lena Wesström, Lars-Åke Johansson, sier at han ikke ønsker å kommentere dødsfallet til mannen som er dømt for drapet på hans datter.

– Men det gjør ikke saken noe bedre, slår han fast.

Foreldrene til Wesstrøm har fulgt begge rettsprosessene og omtaler det som krevende. De så henne for siste gang to dager før hun forsvant.

– Lena var en slik energibunt, glad og positiv. Vi har merket at noe har vært galt, men hun skulle alltid finne ut av alt på egenhånd. Hun har ikke fortalt hvor ille det var. Siste gangen vi så henne, da så hun uvanlig glad ut. For da begynte hun å komme løs fra det her, sier Johansson.

Var ikke fengslet

Mannen har ikke vært fengslet mens forhandlingene pågikk eller mens han avventet dommen.

I forbindelse med at dommen ble avsagt tidligere fredag, ble det besluttet at mannen skulle fengsles. Da han ikke innfant seg, ble han etterlyst, skriver SVT.

Det var planlagt en pressekonferanse i forbindelse med dommen klokken 13 mandag, men denne ble avlyst. I en e-post skrev påtalemyndigheten at det hadde oppstått en forhindring.

Siden ble det altså opplyst at mannen var funnet død.