Nye data om delta-varianten: Kan gi mer alvorlig sykdom

Risikoen for sykehusinnleggelse kan være dobbelt så høy med delta-varianten, som først ble oppdaget i India.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Delta-varianten er nå dominerende i England og utgjør 75 prosent av alle analyserte tilfeller – i uke 21 økte antall delta-tilfeller med 5472 nye, til 12.431 tilfeller totalt.

Dermed har den utkonkurrert alfa-varianten, som først ble påvist i England og nå dominerer i Norge.

Engelske helsemyndigheter har analysert 38.805 bekreftede tilfeller med delta-varianten.

Dataene viser at personer smittet med varianten kan ha 2,61 ganger høyere risiko for sykehusinnleggelse sammenlignet med alfa-varianten.

En annen analyse tyder på at risikoen for sykehusinnleggelse eller innleggelse på intensivavdeling, øker 67 prosent.

Analysene er justert for faktorer som alder, kjønn, etnisitet, bosted og vaksinestatus.

RAMMET: Delta-varianten dominerer nå i England. Byen Bolton har vært særlig hardt rammet av varianten, som kan gi mer alvorlig sykdom. Foto: OLI SCARFF / AFP

Tidlige data

Dataene er foreløpig og de fleste bekreftede tilfellene av delta-varianten i England stammer fra den siste uken. I snitt regner helsemyndighetene med 14 dager fra man blir smittet, til man har behov for sykehusinnleggelse.

– Det kreves bekreftende analyser for å bekrefte omfanget av endringen i risikoen og for å utforske vaksinekoblingen nærmere, heter det i rapporten fra engelske myndigheter.

Likevel underbygger også analyser fra Skottland de engelske dataene, som også tilsier over to ganger høyere risiko for sykehusinnleggelse.

Engelske helsemyndigheter mener også at delta-varianten er mer smittsom enn alfa-varianten, som først ble oppdaget i England og nå dominerer i Norge.

Estimatene anslår at delta er mellom 30 og 70 prosent mer smittsom enn alfa.

– Nå som denne varianten er dominerende i Storbritannia er det avgjørende at vi fortsetter å utvise forsiktighet, mens vi ennå lærer mer om smittsomhet og innvirkningen på helse, sier Jenny Harries ifølge The Guardian.

Hun er administrerende direktør i Storbritannias nyopprettede folkehelsemyndighet (UK Health Security Agency)

Ifølge Sky News var 59 av de 89 innlagte ikke blitt vaksinert. Kun tre av de innlagte var fullvaksinerte.

2. DOSE: Storbritannias statsminister Boris Johnson fikk torsdag sin andre dose. Foto: Matt Dunham / AP

Mindre vaksineeffekt

En annen britisk studie viser at en dose vaksine kun gir 33 prosent beskyttelse mot delta-varianten – langt lavere enn 51 prosent mot alfa-varianten. Det gjelder både Pfizer- og AstraZeneca-vaksinen.

– Estimatet er lavt og bekymringsfullt. Det kan også hende at den smitter fortere, og vi er usikre på beskyttelse etter første dose, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Likevel er ikke smitteverndirektøren helt sikker på at beskyttelsen faktisk er så lav som studien antyder.

Fullvaksinerte har imidlertid god beskyttelse mot varianten. Har du fått to doser Pfizer (og antageligvis Moderna) er du 90 prosent beskyttet.

Ifølge FHIs siste ukesrapport er det påvist 52 tilfeller av delta-varianten i Norge, men det reelle antallet er trolig høyere. Varianten har kommet inn i Norge gjennom minst tolv ulike importer i siste del av april i mai.

Delta-varianten er trolig årsak til smitteutbruddet i Trondheim.

29. mai publiserte FHI en risikovurdering av delta-varianten. Da var det ingen holdepunkter for at delta-varianten gir mer alvorlig sykdom.

Selv om FHI vurderer at det er middels høy risiko for at varianten fortsetter å spre seg i Norge, mener instituttet at epidemien likevel kan holdes under kontroll.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at én vaksinedose gir 80 prosent beskyttelse mot alfa-varianten. Det stemmer ikke. Den gir 51 prosent beskyttelse. Dette ble endret 7. juni 2021 klokken 08.19.