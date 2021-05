AVSATT: Malis fungerende statsminister Moctar Ouane sitter i forvaring på en militærbase utenfor Bamako, etter å ha blitt pågrepet og avsatt av landets militære. Foto: AP / NTB

FN holder krisemøte om Mali-kupp

Presset på de militære i Mali øker, etter at kuppmakere pågrep presidenten og statsministeren. Rundt 70 norske soldatene i landet følger spent med.

Av Nilas Johnsen og NTB

Publisert: Nå nettopp

Mali opplevde denne uken sitt andre militærkupp på et drøyt halvår, etter at militæret også grep inn i august i fjor.

FNs sikkerhetsråd skal drøfte den dramatiske situasjonen i det afrikanske landet, der Norge har hatt en kontingent tilknyttet FN med et Hercules-transportfly som ble kalt hjem så sent som i forrige uke.

Fremdeles har Norge rundt 70 soldater tilknyttet FN-oppdraget i Mali, et antall som skal reduseres til ca. 15, forklarer oberstløytnant Ivar Moen, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Generelt er sikkerhetssituasjonen i Mali veldig krevende, selv om den til vanlig har vært mer krevende utenfor hovedstaden, sier Moen til VG.

– Det er FN som vurderer sikkerheten, men vi har ikke fått beskjed om forsterket trusselbilde som følge av kuppforsøket. Den største endringen for våre folk er noe begrensninger i bevegelsesfrihet. Vi følger spent med, utdyper han.

TALSPERSON: Oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Foto: Forsvaret

Malis president Bah N’Daw og statsminister Moctar Ouane befinner seg nå i en militærleir 15 kilometer utenfor hovedstaden Bamako.

Oberst Assimi Goïta, som ledet et militærkupp i august i fjor, anklager de to for å ha «sabotert» overgangen til demokrati og fastholder at de derfor måtte «løses fra sine oppgaver».

Goïta ledet militærjuntaen som grep makten i august i fjor, men som under trussel om internasjonale sanksjoner overførte makten til en overgangsregjering ledet av N’Daw.

Da N’Daw nylig gjennomførte rokeringer i regjeringen, skapte det betydelig misnøye blant de militære.

AVSATT: Malis overgangspresident Bah N’Daw tas i ed i Bamako 25. september 2020. Foto: AMADOU KEITA / X07360

Internasjonal fordømmelse

Pågripelsen av de to lederne har utløst internasjonal fordømmelse og krav om umiddelbar løslatelse.

EU-president Charles Michel kaller det kidnapping og truer med sanksjoner, og FN, Den afrikanske unionen (AU), den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS og USA har i en felles kunngjøring krevd øyeblikkelig løslatelse.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slutter seg til kravet.

– Norge stiller seg bak fordømmelsene fra FN, Den afrikanske union og den vestafrikanske organisasjonen ECOWAS. Norge støtter opp om ECOWAS’ meglingsrolle og oppfordrer til en inkluderende overgangsprosess i Mali, sier Eriksen Søreide.

Krisemøte

Tirsdag ankom en delegasjon fra ECOWAS Bamako, der de har fått grønt lys fra Goïta til å møte N’Daw og Ouane.

– Vi er her for å hjelpe våre brødre i Mali med å finne en løsning på krisen, sier et av medlemmene i delegasjonen, som ledes av Nigerias tidligere president Goodluck Jonathan.

Onsdag er det også innkalt til krisemøte i FNs sikkerhetsråd for å diskutere det Frankrikes president Emmanuel Macron har betegnet som et nytt kupp i Mali.

Kaotisk

Den politiske situasjonen i Mali har vært kaotisk helt siden en opprørsgruppe i hæren styrtet den daværende presidenten i et militærkupp i 2012, og militante islamister utnyttet maktvakuumet som oppsto.

En franskledet intervensjon i 2013 skjøv islamistene vekk fra makten, men sikkerhetssituasjonen er fortsatt vært svært ustabil.

Væpnede grupper med bånd til al-Qaida og Den islamske stat (IS) har siden drept tusenvis og drevet hundretusener på flukt, og opprøret har også spredt seg til nabolandene Burkina Faso og Niger.