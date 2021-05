NYE ANGREP: Granater fra stridsvogner og raketter fra droner og fly fortsetter å regne over Gaza. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Frykter ny smittebølge i Gaza

I tillegg til bomber, død og ødeleggelse i stort omfang, frykter Gazas befolkning også nye smitteutbrudd av coronaviruset.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

– Etter at Israel bombet bygningen som huset Gazas eneste testsenter for covid-19, er vi alvorlig redde for at mange provisoriske tilfluktsrom folk søker seg til, blir rene smittebomber. Folk står, sitter og ligger tett i tett inne i disse rommene. Det er grunn til å tro at viruset trives der, sier en 35 år gammel palestinsk hjelpearbeider for Norsk Folkehjelp i Gaza.

Testsenteret han sikter til ble satt ut av drift etter israelske bombeangrep på nærliggende bygninger mandag. Det er uklart hvor lenge testsenteret er ute av drift, opplyste palestinske myndigheter mandag, ifølge New York Times.

Samtalen VG har med hjelpearbeideren, som vil være anonym av frykt for represalier fra Hamas, blir stadig avbrutt av mannens kraftige hostekuler.

– Jeg beklager så mye, men jeg har selv fått covid-smitte, sier han og må ta en ny hostepause.

– Jeg er nødt til å glemme min egen helsetilstand nå. Det som skjer i Gaza, med de lidelsene befolkningen gjennomgår på grunn av de israelske angrepene, har aldri vært verre enn denne gang, sier 35-åringen som har bodd hele sitt liv på det 365 kvadratkilometer store området mellom Israel og Egypt.

PULVERISERT: Et medisinsk laboratorium hadde også tilhold i pressebygningen som ble bombet i Gaza søndag. Foto: Adel Hana / AP

– Jeg husker godt hvor ille det var i 2008, 2012 og 2014, men våpnene Israel bruker denne gang må være annerledes og gjør større skade, mener hjelpearbeideren.

– Hvordan arter det seg?

– Det virker som om rakettnedslagene i større grad river i stykker og nærmest pulveriserer bygningene, og alt det de treffer. Støv og lukter er annerledes enn de jeg husker fra tidligere års angrep på Gaza, sier hjelpearbeideren.

Skal jobbe i Gaza

I Oslo sitter Norsk Folkehjelps påtroppende landdirektør for Gaza, Anja Riiser, og lurer på når hun kan komme i gang med jobben.

– Egentlig skulle jeg sittet flyet til Israel i dag, men gitt situasjonen i Gaza lar ikke reisen seg gjennomføre akkurat nå, sier hun.

TIL GAZA: Anja Riiser får en utfordrende jobb når hun omsider kan komme seg inn fra Israel til Gaza. - Ødeleggelsene der er enorme, sier land direktøren for Norsk Folkehjelp Foto: Norsk Folkehjelp

– Rapportene vi får fra våre folk i Gaza bærer preg av hvor forferdelige forhold befolkningen lever under. Bomberegnet som startet 11. mai blir mer og mer intenst. Folk forteller at de desperat leter etter steder i leilighetene sine hvor de kanskje er tryggere enn andre steder i huset.

En ting er selve eksplosjonene, men trykkbølgene av bombenedslagene gjør veldig store skader på folk og bygninger, sier Anja Riiser.

TILFLUKTSROM: Det kan være trangt om plassen i rommene hvor Gaza-befolkningen kan søke tilflukt. Det er frykt for at corona-viruset sprer seg i slike omgivelser. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Hennes kollega som befinner seg inne i Gaza sier til VG at han er glad han ikke har barn.

– De er de minste som lider mest. Nye generasjoner av barn har de siste 20 årene blir traumatisert med de senskadene de vil slite med resten av livet. Hver natt blir angrepene hele tiden verre en den forrige, sier den palestinske hjelpearbeideren.