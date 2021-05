BEKLAGE I ETTERTID: BBC har beklaget oppførselen da prinsesse Diana ble intervjuet i 1995. Foto: RYAN REMIORZ / The Canadian Press

BBC varsler gjennomgang etter skandalerapport

Etter rapporten om intervjuet med prinsesse Diana i 1995, varsler styret i BBC at de igangsetter en større gjennomgang av kanalens redaksjonelle retningslinjer og ledelse.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forrige uke ble en granskingsrapport lagt fram der det kom fram at BBC-journalisten Martin Bashir brukte falske dokumenter for å lure prinsesse Diana til å stille opp til «skandaleintervjuet» der hun blant annet snakket om at «de var tre i ekteskapet».

Bashir hadde allerede trukket seg fra jobben, og i etterkant av rapporten trakk den daværende BBC-sjefen seg fra sin nåværende jobb.

1995: En fersk rapport konkluderer med at intervjuet fra ble gjort i strid med BBCs retningslinjer. Bildet er en skjermdump av Martin Bashir som intervjuer prinsesse Diana. Foto: PA/BBC / PA Wire

Begge Dianas sønner, prinsene Harry og William. har også gått ut åpent og kritisert BBC.

– Det gjør meg utrolig trist å vite at feilene BBC gjorde sterkt bidro til hennes frykt, paranoia og isolasjon som jeg husker fra hennes siste leveår, sa prins William i en uttalelse.

I en uttalelse fra BBC-styret mandag, skriver de at de gjentar unnskyldningen til alle som ble påvirket av svikten rapporten påpekte.

Det melder blant andre Reuters, Wales Online og Variety etter at ITV-produsent Lizzie Robinson tvitret det som skal være uttalelsen.

Også BBC selv omtaler gjennomgangen mandag.

Styret skriver videre at de mener BBC har mye sterkere retningslinjer i dag enn i 1995, men at de likevel vil sikre seg mot at noe lignende kan skje igjen.

«Derfor mener vi det er riktig at vi foretar en detaljert gjennomgang av effektiviteten til BBCs redaksjonelle retningslinjer og ledelse», skriver styret.

Arbeidet skal ledes av Nick Serota med flere medlemmer av BBCs Editorial Guidelines and Standards Committee. Innen september skal de legge fram arbeidet for styret.