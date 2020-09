HISSER PÅ SEG FN: Donald Trump kjører solo mot Iran. Her med visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo og nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert O’Brien på Det ovale kontor i august. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USA med nye sanksjoner mot Iran: – Dette er alvorlig

Etter å ha gått på store nederlag i FN, velger USA å straffe Iran på egen hånd – med henvisning til atomavtalen Donald Trump trakk seg ut av. – Mer dramatisk enn jeg kan huske å ha opplevd, sier ekspert.

USAs utenriksminister Mike Pompeo erklærte i helgen at USA har reaktivert FN-sanksjonene mot Iran. Dette er sanksjonene som ble opphevet da atomavtalen med Iran kom på plass i 2015 – en avtale som USA som kjent trakk seg ut av i 2018.

USA vil altså gjeninnføre sanksjoner fra en avtale de ikke er en del av, og ber samtidig FN-landene om å legge seg på samme linje.

– Om FNs medlemsland ikke oppfyller sine forpliktelser og innfører disse sanksjonene, vil USA sørge for at det følger konsekvenser av de feilene, og forsikre oss om at Iran ikke høster frukter av FN-forbudte aktiviteter, sa Pompeo.

Alene om sanksjonene

Mandag la Trump-administrasjonen frem en liste listen er 27 personer og enheter som er involvert i Irans atomprogram og våpenindustri, og som de nå vil straffe, skriver NTB. Disse er i hovedsak ansatte i Irans forsvarsdepartement og atomenergiorganisasjon. I tillegg innføres nye sanksjoner mot Venezuelas president Nicolás Maduro, som har trappet opp sitt samarbeid med Iran.

Da han la frem listen, sa utenriksminister Mike Pompeo at han forventer at Tyskland, Storbritannia og Frankrike innfører de samme sanksjonene, skriver Guardian.

– USA sier at de gjeninnfører FN-sanksjonene. Det er der vi står nå. De tre europeiske stormaktene, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sier at dette har ingen legal kraft, sier Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI.

Lodgaard er en av de fremste ekspertene i Norge både på iranske forhold og atomnedrustning.

EKSPERT: Sverre Lodgaard er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Foto: Terje Bringedal, VG

Kilder: Iran og Nord-Korea samarbeider

Søndag melder Reuters videre at Iran og Nord-Korea har gjenopptatt et samarbeid om et missilprogram, og at amerikanerne tror at Iran har nok materiale til å fremstille en atombombe før året er omme. Informasjonen kommer fra offisielle kilder, ifølge nyhetsbyrået.

– Hadde atomavtalen vært intakt, ville det ha tatt Iran i overkant av ett år å produsere nok våpenmateriale til én bombe. Men nå som tingene står som de står, er tiden kuttet ned en del, sier NUPI-forskeren om de siste nyhetsmeldingene.

Stikk i strid med Sikkerhetsrådet

Lodgaard forklarer bakteppet for det som nå utspiller seg på den høydramatiske verdensscenen:

Utenriksminister Pompeo kom til FN i august med to krav:

USA ville at embargoen på våpenhandel med Iran skulle forlenges. I tråd med atomavtalen opphører embargoen etter fem år, altså 16. oktober i år. USA ville gjeninnføre FN-sanksjonene, som ble lettet på i 2015.

I FNs sikkerhetsråd fikk USA kun støtte av Den dominikanske republikk, som har et særlig nært forhold til amerikanerne. Alle de andre medlemslandene stemte blankt imot USAs forslag i begge saker, med henvisning til at USA vitterlig ikke er en del av atomavtalen lenger.

FIKK IKKE VILJEN SIN: Utenriksminister Mike Pompeo fikk det ikke slikk han ville i FN. Foto: JURE MAKOVEC / AFP

– USA gikk på to store nederlag i FN. Så kommer Pompeo tilbake, og sier at USA vil gjeninnføre sanksjonene likevel, oppsummerer Lodgaard.

– Det høres ganske kreativt ut?

– Kreativiteten består i at USA sier at makt står over rett. Dette er alvorlig. Her utfordres Sikkerhetsrådets myndighet på en mer dramatisk måte enn jeg kan huske å ha opplevd eller sett tidligere, sier seniorforskeren.

Et solokjør

På spørsmål om hva dette kan føre til, svarer Lodgaard:

– Det skjerper forholdet mellom Trump-administrasjonen og omverdenen. Dette er et solokjør i praksis. Det undergraver internasjonalt samarbeid ytterligere.

Irans president Hassan Rouhani har uttalt at USA står alene om de nye straffereaksjonene mot landet.

– Vi kan si at Amerikas «maksimale press» mot Iran, politisk og juridisk, er blitt til Amerikas maksimale isolasjon, sa Rouhani søndag.

SLÅR TILBAKE: Irans president Hassan Rouhani mener USA skader seg selv ved å forsøke å skade Iran. Foto: IRANIAN PRESIDENCY

– Hvorfor skjer dette nå? Er det flere grunner?

– Det svirrer mange teorier om hva bakgrunnen for dette er. For USA er det viktig å forhindre at det igjen blir legalt å handle våpen med Iran, og våpenembargoen skal etter avtalen heves i midten av oktober. Og så kan man tenke seg til at det henger sammen med andre ting; at Trump-administrasjonen kan være tjent med å spisse til konflikten med Iran før valget, ettersom fiendtligheten mot Iran har bred støtte, men dette blir spekulasjoner, svarer Lodgaard.

Bare skroget igjen av atomavtalen

Spørsmålet flere stiller seg er hvordan disse nye sanksjonene vil påvirke den historiske atomavtalen. Avtalen er allerede under strekt press som følge av at USA trakk seg ut og gjeninnførte det de kalte «historisk strenge» amerikanske sanksjoner. Iran har siden trukket seg fra noen bestemmelser i avtalen, trinn for trinn, i et forsøk på å presse EU til å bli mer samarbeidsvillig – uten å lykkes.

– Avtalen er sterkt amputert, men skroget består fortsatt. Skulle det bli et skifte av administrasjon i Washington, vil Biden prøve å få den på rett kjøl igjen, sier Lodgaard.

FIENDER: Foreløpig er det mer «war» enn «love» mellom USAs Trump og Irans Rouhani, selv om flere skulle ønske det var motsatt. Her fra en parade i Düsseldorf i Tyskland i februar. Foto: INA FASSBENDER / AFP

