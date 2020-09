IKKE LENGER I KOMA: Aleksej Navalnyj fotografert på sykehuset i Berlin sammen med familien. Bildet er lagt ut på Instagram. Foto: navalny Instagram

Kreml tror ikke på noen i Navalnyj-saken: – Absurd

Vladimir Putins talsmann står på at russerne ikke fant giftige stoffer i prøvene fra Aleksej Navalny – og kaller saken for «absurd».

Torsdag hevdet Navalnyjs medarbeidere at politikeren ble forgiftet på hotellet sitt i Tomsk, og ikke av en kopp te på flyplassen som tidligere antatt.

De sier at det tyske laboratoriet har funnet nervegiften Novitsjok i en vannflaske fra hotellrommet til opposisjonslederen.

Russland har, helt siden Navalnyj ble syk under en flytur fra Tomsk og hans medarbeidere lanserte teorien om forgiftning, stilt seg tvilende til om det er riktig.

Nå har Putin-talsmannen Dmitrij Peskov lagt fram Kremls mening til russiske journalister:

– Det er for mye absurd i denne saken til å tro på noen, så vi kommer ikke til å tro på noen, sier Peskov ifølge Tass.

Som kommentar til Navalnyj-sidens påstand om gift på en vannflaske, sier Peskov:

– Vi kan ikke forklare dette, etter som de har tatt med seg vannflasken til Tyskland. Det som kunne være et bevis for forgiftning, er tatt ut av landet. Russiske eksperter kan ikke si noen ting så lenge de ikke får muligheten til å analysere denne flasken.

HOTELLROMMET: Dette er bilder som Navalnyjs folk har offentliggjort fra rommet som opposisjonslederen hadde på hotellet i Tomsk i Sibir. De hevder at det er funnet gift på ei av disse flaskene. Foto: SOCIAL MEDIENE / X04130

Peskov viser til at russiske toksikologer har sagt at det neppe ville være mulig å ta flasken ut av hotellrommet, om den virkelig inneholdt Novitsjok.

– Her vokser antall absurditeter og antall spørsmål for hver dag. Det eneste som kan kaste lys over hva som skjedde, er utveksling av informasjon, utveksling av biomateriale, utveksling av bevis og felles arbeid, sier Putin-talsmannen.

Russland har flere ganger sagt at de har bedt om å få dokumentene fra de tyske ekspertene, men ikke fått det. Peskov står også på den russiske versjonen om at det ikke ble funnet gift i prøvene fra Navalnyj.

– Hvis det hadde vært spor etter kjemiske våpen på russisk territorium, så ville selvfølgelig presidenten ha blitt informert om dette umiddelbart, hevder Peskov.

PRESIDENTEN OG TALSMANNEN: Vladimir Putin og Dmitrij Peskov. Foto: YURI KOCHETKOV / EPA

– Det ville være en absolutt nødssituasjon. Vi har blitt fortalt at det er spor etter Novitsjok på flasken. Men eksperter sier at hvis det er spor etter Novitsjok på flasken, vil de som berører den eller er i nærheten av den, kunne miste livet. Dette stemmer ikke i det hele tatt.

Kreml-talsmannen lurer også på hvordan Navalnyjs folk tok med seg flasken til Tyskland:

– Hvorfor har de tatt med seg denne flasken. Så de er kanskje ikke interessert i noen etterforskning?

Han hevder videre at Russland prøver å henvende seg både til tyske myndigheter og til OPCW (Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen) for å få analyseresultatene, men at de foreløpig ikke har fått noe.

– Men vi forsøker videre, sier Dmitrij Peskov.

Lederen i det russiske parlamentet, Vjatsjeslav Volodin, har antydet at vestlig etterretningstjeneste kan ha hatt en finger med i spillet om Navalnyjs sykdom.

Til den påstanden kommenterer Kreml-talsmannen:

– Vi kan ikke erklære hverken vår støtte eller vår uenighet med Volodin. Her er det flere spørsmål enn svar.

Aleksej Navalnyj ble syk på en flyreise fra Tomsk til Moskva den 20. august. Flyet mellomlandet i Omsk så korrupsjonsjegeren kunne komme på sykehus der.

Denne uken fikk vi se de første bildene av Navalnyj siden den gang. Han er sammen med familien på sitt rom på sykehuset i Berlin, viser Instagram-posten. Opposisjonslederen lå lenge i koma, men har våknet og er bedre.

Publisert: 19.09.20 kl. 09:36