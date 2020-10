Foto: STR / KCNA VIA KNS

Verdensledere ønsker Trump god bedring

Nord-Koreas leder Kim Jong-un ønsker sin amerikanske motpart Donald Trump god bedring og håper presidenten snart vil være frisk igjen.

– Han tilbyr sin medfølelse til presidenten og førstedamen, melder Nord-Koreas offentlige nyhetsbyrå KCNA.

– Kim håper oppriktig at de blir friske så fort som mulig. Han håper de overvinner viruset. Han sender varme hilsener til dem, heter det videre i meldingen.

Statsledere over hele verden har sendt meldinger til den amerikanske presidenten og ønsket god bedring.

– Jeg ønsker Donald Trump og alle som er smittet av korona god bedring! Vi står midt i en pandemi og dette er et eksempel på hvor smittsomt viruset er. Det er derfor vi har innført smittevern, skrev statsminister Erna Solberg i en SMS til VG fredag.

Også den russiske presidenten Vladimir Putin, statsminister i Storbritannia Boris Johnson og Tysklands forbundskansler Angela Merkel er blant statslederne som har ønsket presidenten og førstedamen Melania Trump god bedring.

NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, skriver på Twitter at han håper at de begge blir raskt friske.

Biden: – Ønsker dem en rask bedring

– Jill og jeg sender våre tanker til president Trump og førstedame Melania Trump, og ønsker dem en rask bedring, skriver demokratenes presidentkandidat Joe Biden på Twitter.

Han skriver videre at han vil be for helsen og tryggheten til presidenten og hans familie.

Senere meldte Biden på Twitter at både han og konen Jill har testet negativt for coronaviruset. Demokratenes presidentkandidat har fjernet negativ valgreklame.

Obama: – Sender våre beste ønsker

Tidligere president Barack Obama ønsker president Donald Trump og førstedame Melania Trump god bedring og håper de blir raskt friske.

– Selv om vi står midt i en stor politisk kamp, og vi tar den på stort alvor, vil vi også sende våre beste ønsker til USAs president og førstedamen, sa Obama på en pengeinnsamlingsaksjon for visepresident Kamala Harris fredag kveld, der han deltok sammen med sin kone, tidligere førstedame Michelle Obama.

Publisert: 03.10.20 kl. 01:36

