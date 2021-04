MYE BRUKT: Johnson & Johnson-vaksinen har vært viktig i USAs vaksinasjonsprogram. Foto: Matt Rourke / AP

Johnson & Johnson utsetter utrullingen av vaksinen i Europa

Johnson & Johnson har besluttet å utsette utrullingen av coronavaksinen i Europa. USAs legemiddeltilsyn vil også pause vaksinen i USA.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Johnson & Johnson har besluttet å utsette utrullingen av coronavaksinen i Europa etter samtaler med helsemyndigheter, skriver selskapet i en pressemelding på sine nettsider.

– Vi har jobbet tett med medisinske eksperter og helsemyndigheter, og vi støtter full åpenhet med helsemyndigheter og offentligheten, skriver selskapet videre.

New York Times meldte at USAs legemiddeltilsyn (FDA) ville sette bruken av vaksinen på pause i USA mens den undersøkes nærmere.

Senere bekrefter FDA på Twitter at de anbefaler at landet tar en pause fra vaksinen.

Dette etter at seks personer i USA har utviklet sjeldne bivirkninger innen to uker etter vaksinasjon med Johnson & Johnson.

Alle de seks var kvinner mellom 18 og 48 år, skriver NYT.

– Vi har på nåværende tidspunkt ikke funnet en årsakssammenheng med vaksinen, og vi fortsetter vår gransking og behandling av disse sakene, opplyste FDA fredag forrige uke.

Det er fortsatt ikke bekreftet om USA vil pause vaksinen, som blir produsert av Janssen.

Nesten syv millioner mennesker i USA har mottatt dose med Johnson & Johnson-vaksinen. Vaksinen har fordelen av å bare kreve en dose, i motsetning til alternativene Pfizer, AstraZeneca og Moderna som alle krever to doser.

Ifølge FHIs nøkterne vaksinescenario forventer Norge å få 60.000 vaksinedoser av denne vaksinen i april, 230.000 doser i mai og 680.000 vaksinedoser i juni. Vaksinen gis kun i én dose. Det vil si at eksempelvis 10.000 vaksinedoser er nok til å fullvaksinere 10.000 personer.

– Dramatisk utvikling

Tidligere i dag kom nyheten om at legemiddelverket i USA anbefaler å pause vaksineringen i USA.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk beskriver denne nyheten som «sørgelig».

– Det er en dramatisk utvikling, og det skyldes jo da at det nå oppdages flere tilfeller av et sykdomsbilde som minner mye om det man har sett med AstraZeneca-vaksinen i Europa.

FDA anbefaler pausen etter at seks personer har utviklet et alvorlig sykdomsbilde, og understreker i Twitter-tråden at det er for sikkerhets skyld.

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har også tidligere startet undersøkelser, en såkalt signalprosedyre, av vaksinen. Det er foreløpig ikke klart om det er en kobling mellom vaksinen og sykdomstilfellene

– Det er klart at nå vil man jo arbeide på høytrykk i Europa for å granske dette. Vi gjør det vi kan nå, gjennom denne granskningene Europa og selvfølgelig kommunikasjon med amerikanske legemiddelmyndigheter, for å få mest mulig fakta på bordet, sier Madsen.

Europa, og Norge, skal etter planen få leveranser av vaksinen denne uken. FHI har tidligere opplyst at det er omtrent 60.000 doser som kommer til Norge i første leveranse.

Det er FHI som skal bestemme hvordan vaksinen skal innpasses i det norske vaksinasjonsprogrammet. De har sagt at de håper å ha et svar klart denne uka.

les også EU undersøker fire tilfeller av sjelden blodpropp med Johnson & Johnson-vaksinen

Australia takket nei

Mandag kom nyheten om at Australia taket nei til å kjøpe vaksinen.

Australia sier det er fordi den er for lik AstraZeneca-vaksinen, har regjeringen i landet bekreftet, ifølge ABC News.

Statsministeren i landet Scott Morrison sier til Sidney Morning Herald at han håper flertallet av befolkningen vil bli vaksinert innen utgangen av året.

– Janssen-vaksinen er en «adenovirus-vaksine», samme type vaksine som AstraZeneca-vaksinen. Regjeringen har ikke til hensikt å kjøpe ytterligere adenovirusvaksiner på dette tidspunktet, sier en talsmann fra den australske regjeringen til SMH.

Landet stoler på ytterligere 20 millioner doser Pfizer for å redde programmet.

AstraZeneca-vaksinen er foreløpig på pause i Norge, etter sjeldne tilfeller av blodpropp. De få tilfellene av sjelden blodpropp som er rapportert etter Johnson & Johnson-vaksinen har et lignende sykdomsbilde - altså sjelden blodpropp i kombinasjon med lave blodplater.

Johnson & Johnson kommer til Norge neste uke:Nå jakter FHI svar