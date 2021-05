ÅPENT: Kafeer og restauranter er åpne i København – og fredag Foto: Emma Sejersen, VG

Her har de mer smitte enn Norge – men de åpner likevel

KØBENHAVN/OSLO (VG) Danskene tester seg flere ganger i uken for å kunne leve så normale liv som mulig. Snart er det bare nattklubbene som ikke holder åpent.

– Nå har jeg vært og testet meg fordi jeg skal på treningssenteret, sier Dilek Turan (41) til VG utenfor et testsenter i København.

Sist uke tok hun test fordi hun skulle i en sauna.

En rekke dansker har fått for vane å teste seg flere ganger i uken for å få coronapass og dermed kunne benytte seg av de mange åpne tilbudene.

Og fra fredag blir det enda flere ting å boltre seg - når det omtrent bare er nattklubbene som fortsatt må holde stengt.

Åpner til tross for stigende smitte

Den tilnærmet fulle gjenåpningen i Danmark skjer til tross for et smittetrykk som er langt høyere enn i Norge – og selv om smittetallene har vært stigende de siste ukene.

Mens smittetrykket i Norge de siste to ukene er 99,8 smittede per 100.000 innbyggere, viser VGs oversikt at Danmark ligger på 236,9 per 100.000.

Samtidig testes mange flere i Danmark enn i Norge, og det er dermed sannsynlig at de oppdager flere smittetilfeller. Den store testkapasiteten og vaksinedekningen gjør at smittespredningen er drevet frem av aldersgruppene under 60 år.

Det er også blant årsakene til at danske helsemyndigheter mener at de har tilstrekkelig kontroll for videre gjenåpning.

Tester seg to-tre ganger i uken

På gaten i København treffer VG flere som har blitt vant til å teste seg flere ganger i uken.

Det er nemlig kun tre veier til å få coronapass – en inngangsbillett mange steder: Du må være fullvaksinert, tidligere smittet eller ha testet negativt i løpet av de siste 72 timene.

Gjør det enklere å få coronapass

Det er coronapasset som har gjort at restauranter, kulturliv og andre virksomheter i Danmark har kunnet åpne tidligere enn planlagt.

Fredag åpnes også fornøyelsesparker, dyrehager, lekeland og tivoli for de med coronapass. I tillegg åpnes alle lokaler og virksomheter hvor det foregår idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Etter hvert som flere dansker blir vaksinert, skal både coronapass og krav om munnbind fases ut, og fra og med fredag kan man få coronapass allerede 14 dager etter første vaksinestikk.

– Bedre enn ingenting

Jens Christian Jensen (29) tester seg også jevnlig – hovedsakelig fordi han vil trene.

– Men på fredag har jeg planer om å gå ut og spise. Det betyr at jeg må teste meg igjen da. Det er faktisk dritirriterende, men sånn er det. Det er bedre enn ingenting, mener Jensen.

64 år gamle Stig Sprange har fått sitt første vaksinestikk, og ser frem til fredagen – når dette vil være nok for å få coronapass.

– Jeg har testet meg jevnlig for å føle en større frihet, og så er det jo en bonus at jeg bidrar til å holde smittetrykket nede. Fordi jeg ofte er på restauranter og museer tester jeg meg ofte – men jeg har fått første vaksinestikk, så jeg gleder meg til jeg slipper å bli testet snart.

Innfører enda flere lettelser

Siden den danske regjeringen presenterte den første gjenåpningsplanen i slutten av mars, har de vært gjennom flere runder med lettelser. Fredag kan alle virksomheter – bortsett fra nattklubber – gjenåpne helt eller delvis i henhold til gjeldende smitteverntiltak.

Det innføres også lettelser når det kommer til hvor mange man kan treffe: