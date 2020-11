I FRONT: Norge leder en internasjonal corona-koalisjon som skal sikre rettferdig fordeling av testutstyr, medisiner og vaksiner, i tillegg til å styrke helsevesenet for å slå ned på pandemien. Foto: Stian Lysberg Solum

Norge har sendt tiggerbrev til verdens rikeste: Ber om coronamidler

Det internasjonale samarbeidet mot coronaviruset er i stor pengenød. Dersom de ikke får mer før jul, kan fattige land bli stående uten tester og vaksiner.

Om to dager starter det avgjørende G20-møtet i Riyadh i Saudi-Arabia, hvor noen av verdens aller mektigste og rikeste land skal møtes.

Og det er til disse statsminister Erna Solberg har måttet sende et tiggerbrev, sammen med sjefen for WHO, Sør-Afrika og EU-kommisjonen.

Mens rike Norge har forhåndsbestilt vaksinedoser gjennom EU, har ikke alle land midler til det – eller til tester.

– Det er et tiggerbrev?

– Det er det det er. Akkurat i disse dager er det dørbank. Vi har møter der vi går fra land til land og utfordrer dem til å bidra, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til VG.

Norge leder en internasjonalt koalisjon mot corona, for å sikre alle land nok tester, vaksiner, og medisiner til alle land.

Hvorfor har akkurat Norge sendt dette brevet? Sammen med Sør-Afrika leder Norge samarbeidet Access to covid-19 Tools Accelerator (ACT-A). Det er en koalisjon bestående av stater, stiftelser, forskere, representanter fra industri, filantroper og helseorganisasjoner. Samarbeidet skal sørge for utvikling og rettferdig fordeling av testutstyr, behandling, vaksiner, i tillegg til å styrke helsevesenet for å slå ned på pandemien. Vis mer

De mangler rundt 270 milliarder norske kroner til arbeidet. For å sikre fremdrift trengs rundt 42 milliarder kroner innen utgangen av 2020.

– Det er 4,5 milliarder dollar som må på plass for at det ikke stopper opp før jul, og det kommer til å ramme fattige land og utviklingsland hardest. Men poenget er at det vil ramme oss også. Vi kommer oss ikke gjennom denne krisen før alle landene har fått den samme tilgangen, sier Ulstein til VG.

– Hva betyr det at det stopper før jul?

– Det betyr at verdenssamfunnet feiler, at vi ikke evner å løse det. Jeg tror ikke det skjer, men skulle det stoppe og vi ikke får inn midlene, vil pandemien sirkulere i mange måneder eller år lenger enn den trenger å gjøre, sier utviklingsministeren.

Den norske utviklingsministeren slo tidligere i uken alarm om pengemangelen. Også tidligere helseminister Dagfinn Høybråten var ute og uttrykte sin uro, for at fattige nå stiller bakerst i køen. Så kom også dette brevet, signert statsminister Erna Solberg (H).

– Bakgrunnen for brevet er at vi ikke har mulighet til å få finansiert dette hvis finansministrene i de 20 rikeste landene ikke ser sin plass. Det er store tall, men sett i sammenheng med de krisepakkene og stimuleringspakkene som disse landene har sprøytet inn i sine egne land, er det 0,25 prosent, hevder utviklingsministeren.

Han er glad for at det er mange gode vaksinenyheter for tiden: Flere av toppkandidatene som er mest aktuelle for Norge, har meldt om gode forskningsresultater. Men påpeker at vi ikke blir kvitt coronaviruset før alle land er kvitt det.

– 28 milliarder dollar (270 millioner kroner) er det som kreves for å dekke alle land med både vaksiner, tester og medisiner. Og til nok kritisk helsepersonell, frontlinje og humanitære arbeidere, sier Ulstein.

Publisert: 19.11.20 kl. 21:13

