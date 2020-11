ADMINISTRASJONSMINISTER: Brad Raffensperger i Georgia. Foto: Brynn Anderson / AP

Minister om Georgia-omtellingen: Bekrefter Bidens seier

Over fem millioner stemmer er blitt talt om igjen for hånd i delstaten Georgia. Administrasjonsminister Brad Raffensperger sier at de «uten tvil» vil bekrefte Biden som delstatens vinner.

Etter den første stemmeopptellingen i delstaten ledet Joe Biden med rundt 14.000 stemmer over Donald Trump.

Fordi marginen var så liten, ble det satt i gang en omfattende omtelling av alle de rundt fem millioner stemmesedlene – for hånd.

Tidsfristen var satt til tidlig torsdag morgen norsk tid, og natt til fredag opplyser delstatsmyndighetene at de er ferdige:

Det nye resultatet viser at Joe Biden har fått 12.284 flere stemmer enn Donald Trump, en litt mindre ledelse enn han hadde ved første opptelling, skriver CNN

Delstaten har ikke offisielt bekreftet resultatet fra alle fylkene, og administrasjonsminister Brad Raffensperger sier til den lokale TV-kanalen WSB-TV at dette vil skje fredag. Da vil de «uten tvil» erklære Biden som vinner av delstaten, sier han.

Georgia har ikke stemt frem en demokratisk kandidat siden 1992.

Til tross for at resultatet ikke ser ut til å ha blitt endret, er det blitt oppdaget flere uregelmessigheter under omtelligen:

Publisert: 20.11.20 kl. 01:27 Oppdatert: 20.11.20 kl. 01:37