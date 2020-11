Derfor er avdøde McCain nå ekstra aktuell

En tolv år gammel tale av en tapende John McCain har de siste dagene spredd seg raskt i sosiale medier. Årsaken er debatten om en av de viktigste grunnsteinene i demokratiet.

«Vi er ved enden av en lang reise. Det amerikanske folket har talt, og de har talt tydelig ...»

Det var slutten av en lang valgnatt i november 2008 og presidentkandidat John McCain ønsket å tale til sine tilhengere mens de siste stemmene ble talt opp, og han innså at han ikke lenger hadde noe sjanse til å ta igjen sin motstander Barack Obama.

McCain fortsatte:

«For litt siden hadde jeg æren av å snakke med senator Barack Obama for å gratulere ham ...»

McCain ble stoppet av hans tilhengere som buet høyt, men han bare ristet på hodet og ba dem stoppe. Han fortsatte der han slapp:

« ... for å gratulere ham med seieren i presidentvalget i et land som vi begge elsker. I en konkurranse så lang og vanskelig som denne valgkampen har vært, må hans suksess alene kreve min respekt for hans evne og utholdenhet. Han evnet også å vinne ved å inspirere håpet hos så mange millioner amerikanere.»

DAGEN FØR INNSETTELSEN: John McCain og Barack Obama på middag sammen i Washington DC dagen før innsettelsen av Obama i 2009. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Definerer demokratiet

Fredelig overføring av makt mellom statsledere etter valg, og innrømmelse av valgnederlag, er en hjørnestein i demokratiet.

Professor Tore Wig, ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo, forsker på demokratier og autoritære regimer.

Han sier til VG at en ryddig og verdig maktovertagelse er avgjørende i et demokratisk land.

– Det er viktig fordi det signaliserer det som egentlig er kjernen i demokratiet, at tapende part aksepterer nederlag og forbereder seg på å vinne neste gang.

Han peker på Adam Przeworski, en ledende polsk-amerikansk statsviter, som definerer demokrati som «systemer hvor sittende regjering taper valg og aksepterer nederlag».

Det er derfor John MacCains tale fra 2008 nå blir trukket frem i lyset igjen.

Natt til fredag viste nemlig Donald Trump seg igjen, for første gang siden valgnatten. Han gjentok anklagene om at noen forsøker å «stjele» seieren fra ham.

– Hvis du teller de lovlige stemmene, vinner jeg enkelt. Hvis du teller de ulovlige stemmene, kan de forsøke å stjele valget fra oss. Hvis du teller stemmene som kom inn sent. Vi ser svært nøye på dem, hevdet Trump fra Det hvite hus, uten noen form for dokumentasjon.

Fredag skriver Trump-kampanjen på Twitter at det helt klart at de ikke har tenkt til å gi seg. De mener fortsatt at president Donald Trump vil få fire nye år.

– Dette valget er ikke over, skriver de på sin offisielle Twitter-konto.

Det finnes ingen beviser for påstandene hans om valgfusk og det han kaller ulovlige stemmer.

Professor Wig har fått med seg sammenligningen mellom talene til McCain og Trump.

– Når jeg ser de to talene så tenker jeg at det er to forskjellige verdener og at det republikanske partiet i dag er noe helt annet enn i 2008. I dag er det republikanske partiet et autoritært parti, på linje med Fidesz i Ungarn eller AKP i Tyrkia, sier han.

Historiker: McCain som det perfekte eksempelet

Også George W. Bush tale i 2008, da det var klart at Barack Obama hadde vunnet valget over John McCain, trekkes nå frem på nytt.

«I går kveld hadde jeg en varm samtale med den kommende president Barack Obama. Jeg gratulerte ham og senator Biden med den imponerende seieren, og jeg sa til Obama at han kan regne med komplett samarbeid med min administrasjon i hans overgang til Det hvite hus.»

Omstridte Bush sa videre:

«Uansett hvordan folk stemte, kan alle amerikanere være stolte av historien som ble skrevet i går. De viste en verden som fulgte med vitaliteten i det amerikanske demokratiet, og veien vi har gått mot en mer perfekt union, som valgte en president som viser en triumf for «den amerikanske historien.»

– Gjør ingenting for å være en god taper

VG snakket fredag formiddag også med en av verdens fremste historikere som forsker på amerikanske presidenter, Douglas Barkley.

Han mener hvordan en tapende president uttaler seg idet han taper, er essensielt for demokratiet.

– Vanligvis når en amerikansk president taper, så innrømmer de nederlaget med verdighet, derfor er McCain et perfekt eksempel. Trump er som et merkelig avvik fra historien, for han setter seg foran alle amerikanske demokratiske tradisjoner. Han føler nå smerten av å tape, men gjør ingenting for å være en god taper, sier han.

PÅ VEI UT? Donald Trump på vei vekk fra hans pressekonferanse natt til fredag. Foto: Evan Vucci / AP

