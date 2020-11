Foto: Evan Vucci / AP

Donald Trump: − Valget er ikke over

Til tross for at Joe Biden allerede er blitt gratulert med valgseieren av flere utenlandske statsledere, vil sittende president Donald Trump ikke gå med på at slaget er tapt.

I flere meldinger på Twitter lørdag kveld fortsetter han å komme med anklager om valgfusk.

– Observatører ble ikke tillatt inn i tellerommene. Jeg vant valget, fikk 71.000.000 lovlige stemmer. Dårlige ting skjedde som observatører ikke fikk lov til å se. Aldri skjedd før. Millioner av poststemmer ble sent til personer som aldri hadde spurt etter dem, skriver avtroppende president Donald Trump på Twitter.

Donald Trump har foreløpig fått 70,4 millioner stemmer, nest mest i historien: 74,5 millioner amerikanere har stemt frem Biden som sin neste president.

– 71.000.000 lovlige stemmer. Det meste noengang for en sittende president, tvitret han like etter.

Bare minutter etter at meldingene ble publisert, ble den ene meldingen merket av Twitter som omdiskutert.

Lederen for den føderale valgkommisjonen i USA, Ellen Weintraub, sier det ikke finnes bevis for valgfusk i presidentvalget, melder CNN.

– Det finnes ikke bevis for noe form for valgfusk. Ikke noe bevis for at ulovlige stemmer har blitt avlagt, sa hun.

Tellingen pågår fortsatt i enkelte delstater, men Biden har minst sikret seg 279 valgmenn, mens Trump foreløpig har sikret seg 214.

Samtidig som det ble klart at amerikanske medier utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget, kunne Donald Trump bli sett forlate Det hvite hus og dra til sin egen golfklubb «Trump National Golf Club» i delstaten Virginia. Det melder Reuters, CNN og AFP.

Da hadde presidentkampanjen hans allerede tvitret en uttalelse hvor Trump blant annet sier:

– Det enkle faktum er at dette valget er langt fra over.

Han ble værende på golfbanen i flere timer, før CNN lørdag kveld meldte han er tilbake i Det hvite hus.

Trump har ifølge CNN ikke tatt kontakt med påtroppende president Biden, slik det er vanlig for en tapende president å gjøre, og som Hillary Clinton gjorde da Trump vant i 2016.

Stemmene telles fremdeles, og mediene har ulik praksis for når de anser en stat for avgjort. VGs tall leveres av DPA, som bruker CNN som hovedkilde:

