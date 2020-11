Foto: Evan Vucci / AP

Donald Trump-leiren: − Valget er ikke over

Donald Trump er tydelig på at han ikke vil gi seg uten kamp, selv om Biden nå blir utpekt som vinner av valget i USA.

Oppdatert nå nettopp

Saken blir oppdatert.

Samtidig som det ble klart at amerikanske medier utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget, kunne Donald Trump bli sett forlate Det hvite hus og dra til sin egen golfklubb «Trump National Golf Club» i delstaten Virginia. Det melder Reuters, CNN og AFP.

Da hadde presidentkampanjen hans allerede tvitret en uttalelse hvor Trump blant annet sier:

– Det enkle faktum er at dette valget er langt fra over.

Følg dramaet i VGs valgstudio – siste nytt om valget

Han ble værende på golfbanen i flere timer, før CNN lørdag kveld meldte han er tilbake i Det hvite hus.

Joe Biden ligger an til å vinne minst 279 valgmenn lørdag kveld klokken 22.30 norsk tid, etter å ha stukket av med seieren i Pennsylvania og Nevada. Donald Trump får minst 214 valgmenn, etter å ha sikret seg én av fire valgmenn i delstaten Maine, melder CNN.

Trump har ifølge CNN ikke tatt kontakt med påtroppende president Biden, slik det er vanlig for en tapende president å gjøre, og som Hillary Clinton gjorde da Trump vant i 2016.

AP Photo/Patrick Semansky Foto: Patrick Semansky / AP

Ifølge sjefskorrespondenten i Det hvite hus til CNN, Jim Acosta, er det ventet at Trump muligens vil holde en pressekonferanse i løpet av dagen.

Biden ligger lørdag an til å få minst 279 valgmenn, mens Donald Trump foreløpig minst har sikret seg 214 valgmenn.

Stemmene telles fremdeles, og mediene har ulik praksis for når de anser en stat for avgjort. VGs tall leveres av DPA, som bruker CNN som hovedkilde:

Selv om de største mediene nå har utpekt Biden som vinner, pågår det fremdeles formelle prosesser i opptellingen, og resultatet er ikke gjort offisielt.

Resultatene i flere delstater blir bestridt av den sittende presidenten. Donald Trump og hans team har ikke lagt frem bevis på sine anklager om valgjuks.

Lørdag ettermiddag holdt den personlige advokaten til Trump, Rudy Giuliani, en ny pressekonferanse der han gjentok at poststemmene er svindel og at disse må bli undersøkt.

Lederen for den føderale valgkommisjonen i USA, Ellen Weintraub, sier det ikke finnes bevis for valgfusk i presidentvalget, melder CNN.

– Det finnes ikke bevis for noe form for valgfusk. Ikke noe bevis for at ulovlige stemmer har blitt avlagt, sa hun.

Tidligere lørdag skjulte Twitter fire meldinger som Trump la ut på Twitter og merket dem som misledende. Den siste meldingen den sittende presidenten har lagt ut, har imidlertid bare blitt merket og ikke blitt skjult av Twitter.

Her kommer han med påstanden: «Jeg vant dette valget, med mye».

Publisert: 07.11.20 kl. 22:32 Oppdatert: 07.11.20 kl. 22:48

Les også