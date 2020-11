MAKT: USAs høyesterett har tilhold i denne bygningen i Washington, D.C. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Dette kan være Trumps endelige mål

Trump-kampanjen prøver å så tvil om valgresultatene og har satt i gang flere søksmål. Målet er nok å havne i Høyesterett, mener eksperter.

Nå nettopp

President Donald Trump insisterer fortsatt på at det er han som har vunnet valget, til tross for at kommende president Joe Biden er utnevnt som vinner.

Trump-kampanjen har lansert diverse søksmål i delstatene Pennsylvania, Michigan og Arizona. I hovedsak handler søksmålene om gyldigheten av poststemmer, forskjeller i innsamlingssystemene av poststemmer, og omtellinger.

Les om alle søksmålene: Kjemper videre i seks delstater

Strategien virker mer lent mot å så nok tvil om resultatene til at dommere kan blokkere delstatene i å ratifisere de, mener tidligere republikaner, advokat og CNN-kommentator Ben Ginsberg.

– Jeg mistenker at Trump-kampanjens drøm er å tvinge alle disse sakene, som aldri har vært juridisk vurdert, til Høyesteretten, sier han.

– Det er sannsynligvis det han håper på, men jeg tror ikke det vil gå. Men det kommer helt an på hva slags regler han mener er brutt, forklarer førsteamanuensis Sondre Torp Helmersen ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

Han forteller at dersom Trump og hans kampanje mener det er delstatens lover som er brutt, må det avgjøres på delstatsnivå.

Amerikanske valgmyndigheter: «Det sikreste valget i amerikansk historie»

For å få det helt opp i Høyesterett må han finne lovbrudd som er føderale eller er brudd på grunnloven.

– Han kan sikkert finne påstander om det, men det virker ikke veldig plausibelt at noe slikt har skjedd, mener Torp Helmersen.

les også Trump vant søksmål i Pennsylvania – endrer ikke resultatet

– Høyesterett tar bare saker som er vanskelige å avgjøre. Her har det enten skjedd regelbrudd som gjør at man må telle på nytt, eller så har det ikke skjedd brudd og da er valget over, sier han.

Det mest omstridte amerikanske valget i nyere tid var inntil nå valget i 2000. Den gang tapte demokraten Al Gore mot republikaneren George W. Bush, etter en omtelling og rettstvist som gikk hele veien til Høyesterett. Da var det snakk om under 500 stemmer i delstaten Florida.

Dagens situasjon er en helt annen, mener Torp Helmersen.

les også Var etikksjef for Bush: Advarer mot Trumps maktgrep

– I årets valg er det mye større margin og flere delstater involvert. For at Høyesterett skal bli innblandet her må noe ha gått skikkelig feil, og det har ikke kommet frem bevis på det.

For selv om presidenten har klart å sørge for et konservativt flertall i Høyesterett er det ikke sikkert saken havner på deres bord.

– Jeg tviler på at Høyesterett tar i det overhodet. De må ha et juridisk grunnlag for å ta det opp, og det har det ikke blitt lagt frem så langt, sier Torp Helmersen.

TVIHOLDER: President Donald Trump nekter å ha tapt presidentvalget. Foto: Chris Kleponis / POOL / CNP POOL

Trumps påstander om at han har vunnet valget og at det har foregått valgfusk har også trolig en annen årsak, legger han til.

– Målet til Trump er at alle skal lure på om Biden har tapt valget, og han vil så tvil og mistillit rundt hele valgsystemet. Det er jo det han gjør. Jo mer man tenker at det kanskje ligger noe i det han hevder, jo mer er man med på spillet hans.

Publisert: 13.11.20 kl. 02:31

Les også