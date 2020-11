OMDISKUTERT DELSTAT: Professor i statsvitenskap ved Georgia College, Claire Sanders, har travle dager med å forklare hva det er som skjer i delstaten etter valget. Foto: Gisle Oddstad

Full forvirring i Georgia: Skal telle stemmer på nytt - for hånd

MILLEDGEVILLE, GEORGIA (VG) Alle stemmer i delstaten Georgia må telles på nytt, og denne gangen skal det gjøres for hånd. - Har ikke sett lignende i min levetid, sier professor i politikk.

Opptellingen av stemmer i det amerikanske presidentvalget har vært uvanlig kaotisk, og samtidig akkurat slik mange eksperter advarte om at den kom til å bli.

10 dager etter valget skal alt arbeidet med å telle stemmer legges til side i delstaten Georgia, for å starte helt på nytt, og denne gangen for hånd. Det er ikke bare i Norge dette høres uvanlig arbeidskrevende ut.

Ved College of Georgia i Milledgeville har professor Claire Sanders oppsperrede øyne over munnbindet.

– Jeg har aldri sett noe slikt før, i hvert fall kan jeg ikke huske at dette har skjedd i min levetid. Dette blir definitivt arbeidskrevende!, sier professoren i amerikansk politikk, Claire Sanders (38) til VG i Milledgeville.

VALGERFARING: Claire Sanders har jobbet som valgfunksjonær og stemmeoppteller i mange år, før hun ble professor, men sldri før har hun vært borti opptelling for hånd. Foto: Gisle Oddstad

Kort frist

Georgias innenriksminister fra det Republikanske partiet, Brad Raffensperger, er den som har bestemt at en omtelling må skje, og at den skal foregå for hånd. Startskuddet går fredag morgen lokal tid.

Når VG treffer professoren under et døgn før omtellingen skal begynne, har valgfunksjonærene ennå ikke fått beskjed om hvordan denne uvanlige omtellingen skal forgå i detalj, men fristen er satt, og den er kort: Alle stemmene skal være telt før midnatt neste onsdag.

– Det har vært en mangel på klarhet i prosedyrene for hva det er som skal skje nå. Og dette i et valg hvor vi har hatt den største deltagelsen i delstaten noensinne! Det er en kort frist, så mye kan jeg si!, sier professoren til VG.

Å måtte telle alle de drøyt fem millioner stemmene én gang, setter en alvorlig brems på prosessen å få klart et endelig og nøyaktig valgresultat i presidentvalget. Men tregheten i prosessen stopper ikke her:

Etter at resultatene fra den håndgjorte omtellingen er godkjent, kan den tapende kandidaten be om en ny omtelling per maskin. Fristen for å kreve det, er to dager etter neste onsdag.

Denne eventuelle opptelling nummer tre vil kunne gjøres fortere enn omtellingen for hånd, men rask er ikke prosessen, uansett, forteller Sanders.

Spørsmål om tillit

Etter at 99 prosent av stemmene fra første opptelling er klar, har Biden en ledelse på litt over 14.000 stemmer i Georgia, som tilsvarer en om lag 0,3 prosentpoengs ledelse i delstaten med 16 valgmenn.

Selv om Trump på Twitter har kommet med anklager om valgfusk i Georgia, er det ingen ting så langt som tyder på at det har skjedd.

Tellingen som skal gjøres for hånd nå, er mer sårbar for feil enn hva maskintelling er, forklarer Sanders. Prosessen skal foregå slik at to til tre medarbeidere sitter sammen, ser hva som står på en stemmeseddel, og registrerer det. Det innebærer også en tolkning, som kan være en menneskelig svakhet, forklarer hun.

Innenriksminister Raffensperger sier hans motivasjon for å be om omtellingen er å bygge tillit til valgsystemet. Professoren er ikke overbevist om at det blir utfallet.

– Man kan også se det fra andre siden: De velgerne som har gått ut og stemt, hvordan føler de om at det sås tvil om troverdigheten til valget?, spør Sanders retorisk.

MISTANKE: Jordan Long (18) mener en omtelling sender et klart signal om at noen tror det har vært juks i prosessen. Foto: Gisle Oddstad

Signal om juks

På universitetsområdet mener studentene som går mellom byggene for forelesninger at en omtelling er unødvendig.

– En omtelling gir jo et signal om at de mener noen har jukset. Hvis ikke hadde de jo ikke trengt å be om det, sier kommunikasjonsstudenten Jordan Long til VG.

Medstudent Kelly Wong (18) har lite sans for presset hun mener det republikanske partiet utøver mot systemet

– Jeg tror valget har blitt gjennomført på korrekt måte. Min mening er at republikanerne er sure fordi det ble godkjent så mange poststemmer fra demokratene. Jeg synes det er dumt at Trump har makt til å trenere en prosess som etter alt å dømme har gått riktig for seg, sier 18-åringen til VG.

Kostbart er det utvilsomt, og de som må ta regningen, er amerikanerne selv. Det er hvert enkelt fylke som er ansvarlig for å betale for omtellingen, og indirekte betyr det velgerne selv, gjennom skatteordningen, forteller professoren.

Foreløpig er det ikke kjent hvor mange som må hyres inn for å drive med denne ekstraordinære opptellingen. Republikanernes Raffensperger kom med følgende kommentar til de store utgiftene: « Folk kommer å jobbe masse overtid. De kommer til å være skikkelig fornøyd med lønnsslippen».

LEI: Student Kelly Wong er lei av at Trump trenerer valgprosessen. Foto: Gisle Oddstad

Kritikere: -Undergraver demokratiet

Dersom Biden vinner Georgia, blir han den første demokraten som vinner delstaten siden Bill Clinton i 1992. Men Trump har satt alle sine advokater i sving for å hindre det.

Torsdag ble det kjent at Trump vinner gjennom med ett av mange søksmål om stemmetellingen i Pennsylvania. Fortsatt nekter hans administrasjon Biden tilgang til etterretningsbrifinger, slik det er vanlig at påtroppende presidenter får. Trump-leiren anerkjenner ikke Biden som valgt leder.

Dette er noe som kjennetegner tiden vi er i, mener eksperten på amerikansk politikk.

– Vi har sett en økende tendens til å skylde på selve valgprosessen hvis utfallet av valget ikke blir slik en part ønsker. Kritikere sier at nettopp dette undergraver demokratiet, forteller hun.

Hun har sammen med kolleger snakket mye om dette.

– Tolkningen av valgresultatet er i ferd med å bli like viktig som selve valgresultatet, sier vi valgforskere nå .. Det er en interessant tid vi lever i.

CAMPUS: Georgia College er et populært sted for å studere statsvitenskap og valgprosesser. Claire Sanders har undervist i 18 år her. Foto: Gisle Oddstad

Publisert: 12.11.20 kl. 23:28