Joe Biden utpekes som USAs neste president: − Jeg er beæret

Fem dager etter det historiske, utmattende og nervepirrende valget, er resultatet etter alle solemerker klart. Donald Trump er på vei ut av Det hvite hus og Joe Biden på vei inn.

Lørdag 7. november blir det skrevet amerikansk historie. Joe Biden er utpekt som president av CNN, NBC, VBS og nyhetsbyrået AP. Dette etter at nye tall fra Pennsylvania gjorde det klart at han vinner i delstaten.

Selv om de største mediene nå har utpekt Biden som vinner, pågår det fremdeles formelle prosesser i opptellingen, og resultatet er ikke gjort offisielt.

Videre bestrides resultatene i flere delstater av den sittende presidenten. Donald Trump og hans team har ikke lagt frem bevis på sine anklager om valgjuks.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har vunnet det amerikanske valget med størst antall stemmer i amerikansk historie. Samtidig blir Kamala Harris den første kvinnelige visepresidenten noen gang i USA.

– Amerika. Jeg er beæret over at dere har valgt meg til å lede det storslåtte landet vårt, skriver Biden på Twitter.

– Jobben som ligger foran oss vil bli vanskelig, men jeg lover dette: Jeg vil være en president for alle amerikanere – om du stemte på meg eller ikke.

– Jeg vil ta vare på troen dere har lagt i meg.

Pennsylvania avgjorde

Delstaten som avgjorde det hele i 2016, har nok en gang gjort det endelig klart hvem som vil sitte i Det hvite hus de neste fire årene.

Allerede fredag kveld ble det klart at flere medier erklærte tidligere visepresident Joe Biden (78) som vinner av Pennsylvania og dermed tar med seg ytterligere 20 valgmenn.

Det bringer Biden over den magiske grensen på 270 valgmenn. Med minst 273 valgmenn blir han den neste presidenten i USA.

Stemmene telles fremdeles, og mediene har ulik praksis for når de anser en stat for avgjort. VGs tall leveres av DPA, som bruker CNN som hovedkilde:

Siden valgnatten har fordelingen av såkalte valgmenn stått mer eller mindre stille. Tellingen av stemmer har drøyt ut i tid – og sakte, men sikkert har Joe Biden snudd flere delstater hvor Donald Trump først ledet.

Fire år med president Donald Trump var nok for et tydelig flertall av amerikanske velgere. Joe Biden vinner både flest valgmenn og antall stemmer totalt i hele landet:

Med over 74,4 millioner stemmer er han den første presidentkandidaten i amerikansk historie til å få over 70 millioner stemmer fra befolkningen.

Donald Trump har også satt rekord: Han har fått minst 70,3 millioner stemmer, noe som er ny rekord for Det republikanske partiet. Det er også en kraftig økning fra valget for fire år siden da han fikk 62,9 millioner.

PRESIDENT: Joseph Robinette Biden Jr. i Delaware torsdag med visepresident Kamala Harris. Foto: JIM WATSON / AFP

Historisk valg

Det amerikanske presidentvalget i 2020 vil trolig gå ned i historiebøkene som et av de mest omdiskuterte og problemfylte valgene noen gang avholdt i USA.

President Donald Trump satte i gang søksmål allerede før valget. Han har også satt i gang en rekke søksmål i flere delstater, og tapt mange av de.

Allerede dagen etter valget sendte Trump sin personlige advokat Rudy Giuliani til byen Philadelphia i Pennsylvania for å så tvil om legitimiteten til valgprosessen i de blå distriktene i delstaten.

Beskyldninger og påstander om valgfusk har hamret mot delstaten, uten at presidentens leir har lagt frem bevis.

Under en pressekonferanse sent torsdag kveld la president Trump frem en rekke påstander som førte til at flere store medier valgte å avslutte direktesendingen av talen hans, fordi de mente det var uetisk å sende Trumps propaganda ut til folket.

VISEPRESIDENT: Kamala Harris i Delaware mandag. Foto: Michael Perez / AP

Påstandene til Trump om valgfusk, har satt fyr på tilhengerne som aksjonerer mot den pågående opptellingen av stemmer.

Konspirasjonsteoriene sprer seg nå i sosiale medier under valgthrilleren i USA.

En time før CNN utpekte Biden som vinner lørdag, erklærte Donald Trump seg selv nok engang til vinner på Twitter.

– JEG VANT DETTE VALGET, MED MYE, skrev han i blokkbokstaver.

Trump-kampanjen skrev fredag på Twitter at de ikke kommer til å gi opp, og at de vil kjempe om seieren i tiden frem mot at den valgte presidenten, Joe Biden, skal bli innsatt som president 20. januar 2021.

Publisert: 07.11.20 kl. 17:27 Oppdatert: 07.11.20 kl. 17:57

