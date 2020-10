USIKKER FREMTID: Stephanie Vasquez har hatt et krevende år som kaféeier og frykter for fremtiden til alle eiere av små bedrifter. Foto: Jason Henry / VG

Stephanie frykter for fremtiden: − Hvordan skal folk overleve?

PHOENIX (VG) Mens selskaper med koblinger til Donald Trump fikk millioner i pandemistøtte, slet Stephanie Vasquez med å få lån. Hun tror pandemien har vært en øyeåpner for mange amerikanere.

Linn Kongsli Hillestad

Jason Henry (foto)

Nå nettopp

Hun har vært gjennom noen tøffe tak.

Stephanie Vasquez åpnet Fair Trade Café i sentrum av Phoenix i Arizona i 2007, uten noen som helst erfaring. Året etter traff finanskrisen USA med full styrke. For å få hjulene til å gå rundt, jobbet hun som lærer på dagtid, i kafeen i helgene og på kveldstid. Samtidig oppdro hun to barn.

– Men aldri har jeg opplevd noe som har truffet så raskt og så hardt som coronaviruset, sier hun.

Hun forteller at inntektene var halvert i løpet av to dager. Hun bestemte deg derfor for å stenge kafeen.

– Jeg fryktet for fremtiden til eiere av små bedrifter som min egen. Vi har ikke de samme lagene av beskyttelse som større bedrifter. Vi har ingen private investorer.

Hun slår ut med armene.

– Dette er én kvinnes show.

FLERE BALLER I LUFTEN: For to uker siden gjenåpnet skolen til Stephanie Vasquez’ yngstesønn Ricardo. Frem til da fulgte han undervisningen via en laptop på morens kafé. Foto: Jason Henry / VG

– Urettferdige spilleregler

Vasquez sa opp alle medarbeiderne sine. Hun ringte leverandørene for å varsle om manglende innbetalinger. Samtidig jobbet hun for at myndighetene skulle innføre begjæringer mot utkastelse ved manglende betaling av husleie.

Etter en måned åpnet hun kafeen for take away og tok tilbake noen få ansatte. Men det hjalp ikke stort på økonomien.

– Inntektene var ti prosent av hva de pleide, sier hun.

Da de amerikanske myndighetene utlyste lån til små bedrifter, som del av den første redningspakken for økonomien, var Vasquez raskt ute med å søke. Men i likhet med mange andre små bedrifter, fikk hun nei.

Samtidig skrev New York Times at bankene prioriterte de rikeste klientene først. Selskaper med tilknytning til president Donald Trump fikk mange millioner i støtte, ifølge en analyse gjennomført av Associated Press.

SØKNADSBUNKE: Stephanie Vasquez søkte flere støtteordninger. Ved andre forsøk fikk hun lån fra nasjonale myndigheter. Foto: Jason Henry / VG

Stephanie Vasquez fikk innvilget søknaden sin andre gang hun søkte, men pengene varte bare til å lønne fire ansatte i to måneder.

– Heldigvis er jeg vant til forskjeller; jeg har sett livet gjennom øynene til en latinamerikansk kvinne i Arizona. Men noen av mine kollegaer, hvite kvinner og menn, hadde ikke opplevd ulikhetene før nå, sier Vasquez.

Derfor har pandemien vært en øyeåpner, mener hun. Den har vist hvor urettferdige spillereglene er.

– Og jeg tror det er derfor det blir veldig interessant å se hvordan dette valget går.

TILBAKE PÅ JOBB: For tre uker siden gjenåpnet Fair Trade Café dørene igjen, men det er langt færre gjester enn vanlig. Foto: Jason Henry / VG

Kan vippe Arizona

Arizona er tradisjonelt en delstat hvor republikanerne står sterkt, men i år kan velgerne her stemme frem en demokratisk presidentkandidat for første gang siden 1996. På snittet av de siste målingene leder Joe Biden delstaten med tre prosentpoeng, ifølge nettstedet FiftyThirtyEight.

En av grunnene til dette er mobiliseringen av latinamerikanske velgere. De er anslått å utgjøre 25 prosent av velgermassen i Arizona i år, ifølge Pew Research Center. Og de stemmer i overveldende grad på Demokratene.

Under mellomvalget i 2018 var latinamerikanske stemmer en viktig årsak til at Kyrsten Sinema ble valgt inn som den første demokratiske senatoren fra Arizona siden 80-tallet, skriver Washington Post.

I år vil valgdeltagelsen bli enda høyere, ifølge Luis Avila fra den Phoenix-baserte organisasjonen Aquí Se Vota! En av grunnene, mener han, er at flere latinamerikanske organisasjoner har bidratt til å registrere mange nye velgere de siste ti årene.

– Nå ser vi resultatene av den innsatsen, sier han til VG.

TIDLIGERE ELEV: Da Jose Anca gikk på ungdomsskolen, hadde han Stephanie Vasquez som lærer. Han takker henne for sin suksess. Foto: Jason Henry / VG

Bekymret for økonomien

En mann i hvit skjorte kommer gående mot Fair Trade Café. Stephanie Vasquez går ham i møte og hilser hjertelig.

Jose Anca er en av hennes tidligere elever. Han vokste opp i et fattig nabolag vest i Phoenix sammen med moren sin, og var et «litt for energisk» barn, ifølge ham selv.

– Stephanie holdt meg i tømmene, og hun hjalp meg å lykkes, sier han.

Det er bare tre uker siden kafeen åpnet dørene igjen. Jose Anca er på vei inn for å møte Carlos Velasco og Marcos Garay. De er alle enige om hva som er de viktigste sakene ved årets valg: økonomi og arbeidsplasser.

– Bedre utdanning og mer penger til små bedrifter kunne bidratt til å utjevne mange ulikheter, sier Carlos Velasco.

POLITISK ENGASJERTE: Marcos Garay (f.v.), Jose Anca og Carlos Velasco er blant gjestene på Fair Trade Café. Foto: Jason Henry / VG

Han driver et PR-firma, som har mistet 60 prosent av inntektene siden pandemien brøt ut. Syv ansatte måtte gå.

– Det begynner å stabilisere seg nå, men jeg er bekymret for hvor bærekraftig det er, sier han.

De økonomiske effektene av covid-19 har likevel ikke vært det verste. Velascos mor ble smittet av viruset hjemme i Ecuador, og hun overlevde ikke.

– Så mange mennesker har dødd, men myndighetene har ikke tatt grep. Pandemien har bare ført til polarisering. Og det finnes ingen plan for å få en løsning på dette, sier Velasco, som selv har vært syk.

MISTET MOREN: Carlos Velasco er oppgitt over håndteringen av viruset. Moren hans døde hjemme i Ecuador, og han ble selv smittet. Foto: Jason Henry / VG

Hardt rammet

Over 240.000 er så langt registrert smittet av viruset i Arizona, nesten 6.000 har dødd. Latinamerikanere er blitt langt hardere rammet av pandemien enn hvite, både i Arizona og resten av USA. Flere har mistet jobbene sine, flere er blitt syke – og flere har mistet livet.

– Covid-19 har satt søkelyset på alle problemene som finnes i samfunnet vårt, sier Jose Patina i Aliento, en organisasjon for immigranter i Arizona.

Dette gjelder særlig tilgang på helsetjenester, men også utdanning og økonomi, som er de viktigste valgsakene blant latinamerikanske velgere i år.

I tillegg rangerer immigrasjonspolitikk høyt på listen.

– Som en latinamerikansk kvinne med innvandrerforeldre, føler jeg at det er åpenbart hvem jeg bør stemme på i presidentvalget, sier 19 år gamle Krystal Aguilera.

FØRSTEGANGSVELGER: Krystal Aguilera jobber på Fair Trade Café. Hun vil ikke stemme på Donald Trump på grunn av republikanernes innvandringspolitikk. Foto: Jason Henry / VG

Innvandringspolitikken gjort livet vanskelig for mange latinamerikanere i Arizona. I 2010 innførte delstaten en lov, som ga politiet vide fullmakter til å arrestere personer mistenkt for å være ulovlige innvandrere.

En av dem som ble sterkt forbundet med loven, som senere delvis ble stanset av høyesterett, var den omstridte sheriffen Joe Arpaio. Fra han i 1993 ble innsatt som sheriff i fylket som omfatter Phoenix, profilerte han seg som nådeløs mot illegale innvandrere.

I 2017 ble han kjent skyldig i forakt for retten fordi han fortsatte å bruke trafikkpoliti målrettet mot personer av latinamerikansk opprinnelse, etter at en føderal dommer fastslo at praksisen var diskriminerende. Kort tid etter ble han benådet av Donald Trump.

Elever forsvant

KREVENDE: Siden mars har inntektene stort sett uteblitt for Stephanie Vasquez. Hun regner med at kafeen hennes vil gå med 75 prosent tap i år. Foto: Jason Henry / VG

Stephanie Vasquez husker fortsatt tiden da den kontroversielle innvandringsloven ble innført. Det var noen år etter at hun hadde åpnet Fair Trade Café, men hun jobbet fortsatt som lærer.

– Antallet elever i klasserommet mitt gikk fra 34 til 12, sier hun.

– Familiene gjemte seg i frykt i lang tid, og jeg tror det er mange i samfunnet vårt som fortsatt kjenner på den frykten.

Samme dag som vi besøker Fair Trade Café, kommer nyheten om at 548 foreldre som ble skilt fra barna sine på grensen, fortsatt ikke er funnet.

– Dette føles som noe vi kunne ha lest om i historiebøkene. Jeg kan ikke tro at dette skjer, og det skjer faktisk akkurat nå, sier Vasquez.

USIKKER: Oscar Esparza har planer om å stemme, men vet ennå ikke på hvem. Egentlig liker han ingen av kandidatene.

Hun beskriver økningen av rasisme de siste fire årene som sjokkerende, og håper Joe Biden vinner presidentvalget. Men bekymringene hennes strekker seg forbi 3. november.

Ifølge data fra Yelp, har nesten 100.000 bedrifter i USA stengt permanent som følge av pandemien. Vasquez beregner at kafeen hennes vil gå med 70 prosent underskudd i år, men håper og tror de skal klare seg.

– De små bedriftene står for 50 prosent av ansettelsene i samfunnet vårt. Det er veldig, veldig bekymringsfylt, for å si det mildt. Hvordan skal folk klare å overleve?

Publisert: 29.10.20 kl. 04:38

