Trump hopper frem på meningsmålingene: − Ikke nødvendigvis dramatisk

Trump leder for første gang på meningsmålingene i den viktige vippestaten Florida, snaut én uke før valgdagen. En republikansk seier her kan bety at det endelige valgresultatet blir utsatt.

Ifølge tall fra Realclearpolitics ligger Trump 0,4 prosentpoeng foran Biden på gjennomsnittet av meningsmålingene i Florida, etter et kraftig oppsving den siste uken.

I motsetning til de «sikre» statene som vanligvis har et stort republikansk eller demokratisk flertall hvert år, er det vippestatene Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nord-Carolina, Georgia og Florida som er mest avgjørende for å vinne valget.

Biden leder fremdeles med rundt 7,2 prosent på de nasjonale meningsmålingene.

Likevel fungerer valgsystemet i USA slik at presidenten ikke blir utpekt på bakgrunn av hvem som får flest stemmer i seg selv, men snarere ut ifra hvem som klarer å vinne flest av de totalt 538 valgmennene fordelt mellom de ulike delstatene.

Dette bidro til at Trump vant forrige valg i 2016, til tross for at motkandidat Hillary Clinton fikk flere stemmer samlet sett. Ved forrige valg klarte Trump å sikre seg de 29 valgmennene i Florida etter en knepen seier i delstaten.

Må mobilisere velgerne

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, påpeker at meningsmålingene har vært langt mer stabile sammenlignet med hva han har sett fra tidligere valg.

– Det er viktig å se på gjennomsnittet av meningsmålingene. Oppslutning om Trump sank da han fikk påvist corona, så det er ikke nødvendigvis dramatisk for Biden at han henter seg inn nå, sier han til VG.

De politiske konfliktlinjene i USA har blitt mer polariserte de siste årene, noe USA-eksperten mener kan gjøre det vanskeligere for republikanerne og demokratene å flytte velgerne seg imellom.

– Spørsmålet er hvem som klarer å mobilisere velgerne sine mest. Det er ikke veldig rart om det utjevner seg litt på nasjonale snittet, men vi får se om det stabiliserer seg, sier Løkke.

Kan forskyve valgresultatet

Så langt har det kommet inn over 71 millioner forhåndsstemmer, noe som tilsvarer rundt 51 prosent av alle stemmene som ble avgitt ved valget i 2016.

Den pågående coronapandemien har nemlig ført til at flere av velgerne benytter seg av såkalte «poststemmer», der de mottar og fyller ut stemmeseddelen hjemmefra.

Hvor raskt poststemmene telles opp varierer i de ulike delstatene. I Pennsylvania, en annen viktig vippestat, aksepterer de poststemmer som mottas innen tre dager etter valgdagen 3. november.

– Florida har tatt grep for å telle stemmene veldig raskt slik at vi får et foreløpig resultat. Derfor er det ekstremt spennende med Florida, sier Eirik Løkke.

Trump har ved flere anledninger påstått at poststemmene kommer til å bidra til juks under valget, og at han kanskje ikke vil godta valgresultatet dersom han taper.

Eirik Løkke tror derfor at valget kan ta lengre tid dersom Biden ikke sitter med et overlegent flertall under opptellingen av stemmene 3. november.

– Hvis det blir jevnt så kommer begge sidene til å appellere til rettsvesenet, og da blir det avgjort i høyesterett innen 8. desember, sier han.

Burde prøve å sikre valget tidlig

– Det er vanskelig å si hvorfor Trump ser ut til å ta ledelsen i Florida. Han har drevet hard kampanjevirksomhet i de disse vippestatene, sier Randall Stephens til VG.

Han er professor i britiske og amerikanske studier ved UiO, og stammer opprinnelig fra Kansas.

– Dette minner om den typen sjokk som vi fikk i 2016, da Trump vant delstaten til tross for at meningsmålingene forespeilet at Hillary helt klart kom til å vinne, sier han.

Så langt er det vesentlig flere demokratiske velgere som har sendt inn forhåndsstemmer. Likevel tror professoren at et proporsjonalt større antall republikanske velgere kommer til å møte opp på selve valgdagen.

– Derfor burde demokratene prøve å låse inn stemmene sine tidlig for å sikre valgresultatet, sier Stephens.

Professoren tror det store antallet forhåndsstemmer kan tyde på et usedvanlig stort engasjement rundt valget i år, til tross for at USA vanligvis har lite valgdeltagelse sammenlignet med andre land i Europa.

– USAs rekord for kvalifisert valgdeltagelse var helt tilbake i 1908, da rundt 65 prosent benyttet seg av stemmeretten sin. Det ser ut som minoritets- og ungdomsstemmene blir flere i år, så kanskje vi opplever noe lignende nå, sier Stephens.

